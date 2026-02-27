Voici les adversaires potentiels de Genk en Europa League : les joueurs ont une préférence claire

Photo: © photonews

Le KRC Genk s'est hissé en 8e de finale de l'Europa League ce jeudi. Les Limbourgeois se sont fait peur, laissant le Dinamo Zagreb les emmener aux prolongations avant de marquer deux fois.

Au terme d'un véritable thriller, le KRC Genk a finalement réussi à éliminer le Dinamo Zagreb, après un partage 3-3 décroché aux prolongations pour éviter la séance de tirs au but. Les Limbourgeois joueront donc les 8e de finale d'Europa League.

Le tirage au sort aura lieu vendredi après-midi à Nyon en Suisse. Le Racing Genk est le seul club belge encore en lice sur la scène européenne. Tous les regards sont donc tournés vers les hommes de Nicky Hayen. 

Smets et Heynen espèrent l'AS Roma

Au prochain tour, Genk affrontera du lourd : ce sera soit l'AS Rome, soit Fribourg. Et les joueurs ont déjà leur préférence. "Je préfère l'AS Roma", confie le capitaine Bryan Heynen, qui ne serait pas contre un petit voyage en Italie.

Matte Smets est du même avis. "Ma préférence va à la Roma. Une belle équipe, de bons joueurs et un chouette stade. Ce serait une belle expérience", estime le défenseur central. Pourtant, le SC Fribourg apparaît comme l'adversaire le plus prenable. 

Lire aussi… "On fait une erreur et ça relance tout" : Daan Heymans avoue que Genk s'est compliqué la tâche
"Chaque match est difficile, de toute façon. Nous devons simplement nous assurer d'être prêts", relativise Matte Smets. Réponse ce vendredi vers midi. 

Europa League

 1/32 Finales
Brann Brann 0-1 Bologna Bologna
Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 1-3 KRC Genk KRC Genk
Fenerbahce Fenerbahce 0-3 Nottingham Forest Nottingham Forest
PAOK PAOK 1-2 Celta De Vigo Celta De Vigo
Celtic Glasgow Celtic Glasgow 1-4 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Ludogorets Ludogorets 2-1 Ferencváros Ferencváros
Panathinaikos FC Panathinaikos FC 2-2 Viktoria Plzen Viktoria Plzen
Lille OSC Lille OSC 0-1 Etoile Rouge de Belgrade Etoile Rouge de Belgrade
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 0-1 Celtic Glasgow Celtic Glasgow
Ferencváros Ferencváros 2-0 Ludogorets Ludogorets
Viktoria Plzen Viktoria Plzen 1-1P Panathinaikos FC Panathinaikos FC
Etoile Rouge de Belgrade Etoile Rouge de Belgrade 0-1 Lille OSC Lille OSC
Bologna Bologna 1-0 Brann Brann
Celta De Vigo Celta De Vigo 1-0 PAOK PAOK
Nottingham Forest Nottingham Forest 1-2 Fenerbahce Fenerbahce
KRC Genk KRC Genk 3-3 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb
