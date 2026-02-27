Voici les adversaires potentiels de Genk en Europa League : les joueurs ont une préférence claire

Le KRC Genk s'est hissé en 8e de finale de l'Europa League ce jeudi. Les Limbourgeois se sont fait peur, laissant le Dinamo Zagreb les emmener aux prolongations avant de marquer deux fois.

Au terme d'un véritable thriller, le KRC Genk a finalement réussi à éliminer le Dinamo Zagreb, après un partage 3-3 décroché aux prolongations pour éviter la séance de tirs au but. Les Limbourgeois joueront donc les 8e de finale d'Europa League.

Le tirage au sort aura lieu vendredi après-midi à Nyon en Suisse. Le Racing Genk est le seul club belge encore en lice sur la scène européenne. Tous les regards sont donc tournés vers les hommes de Nicky Hayen.

Smets et Heynen espèrent l'AS Roma

Au prochain tour, Genk affrontera du lourd : ce sera soit l'AS Rome, soit Fribourg. Et les joueurs ont déjà leur préférence. "Je préfère l'AS Roma", confie le capitaine Bryan Heynen, qui ne serait pas contre un petit voyage en Italie.

Matte Smets est du même avis. "Ma préférence va à la Roma. Une belle équipe, de bons joueurs et un chouette stade. Ce serait une belle expérience", estime le défenseur central. Pourtant, le SC Fribourg apparaît comme l'adversaire le plus prenable.

"Chaque match est difficile, de toute façon. Nous devons simplement nous assurer d'être prêts", relativise Matte Smets. Réponse ce vendredi vers midi.