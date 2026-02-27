Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/02: Titraoui
Photo: © Photonews
Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Titraoui
Le prochain départ à Charleroi ? Un club de Premier League s'intéresse à un cadre des Zèbres
Le Sporting Charleroi a réussi à ne pas perdre de cadres cet hiver, mais ne pourra pas empêcher certains départs l'été prochain. (Lire la suite)
Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 26/02