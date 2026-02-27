Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/02: Titraoui

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Titraoui

Le prochain départ à Charleroi ? Un club de Premier League s'intéresse à un cadre des Zèbres

Le Sporting Charleroi a réussi à ne pas perdre de cadres cet hiver, mais ne pourra pas empêcher certains départs l'été prochain. (Lire la suite)