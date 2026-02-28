Manchester United pourrait perdre beaucoup d'argent suite au licenciement de Ruben Amorim

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus et Lorenz Lomme
| Commentaire
Manchester United pourrait perdre beaucoup d'argent suite au licenciement de Ruben Amorim
Photo: © photonews
Deviens fan de Manchester United! 1681

Ruben Amorim a été remercié en début d'année par Manchester United. Incapable de relancer la dynamique sportive du club, le technicien portugais devrait toutefois percevoir une indemnité s'élevant à plusieurs millions d'euros.

Ruben Amorim avait réalisé un excellent travail au Portugal avec le Sporting et était considéré par United comme l’homme capable de redresser la situation. Rien n’a cependant été moins vrai. Le Portugais n’a pas réussi à instaurer une dynamique dans les résultats. 

Début janvier, Ruben Amorim a été remercié après des résultats décevants. Son dernier match aura finalement été contre Leeds (1-1). En 63 rencontres à la tête de United, il a récolté une moyenne de 1,43 point.

Le licenciement de Ruben Amorim pourrait coûter 18 millions d’euros

Ruben Amorim ne restera en tout cas pas avec une gueule de bois financière. Selon Sky Sports, Manchester United a confirmé que le licenciement de Ruben Amorim (et de ses assistants) pourrait coûter 15,9 millions de livres (environ 18 millions d’euros).

Une somme astronomique. Depuis son départ, le club anglais se porte bien mieux. Michael Carrick a, lui, remis la machine en route. 

Avec Senne Lammens dans les cages, la renaissance de Manchester United a également une touche belge. L’ancien gardien de l’Antwerp est arrivé sous Ruben Amorim et est désormais devenu le titulaire indiscutable à Old Trafford.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Manchester United
Ruben Amorim

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/02: Openda

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/02: Openda

13:30
Sans surprise, Loïs Openda n'a pas convaincu : la Juventus espère s'en débarrasser

Sans surprise, Loïs Openda n'a pas convaincu : la Juventus espère s'en débarrasser

13:30
🎥 Nouveau succès pour Edward Still avec Watford, et ce grâce à un but de classe mondiale

🎥 Nouveau succès pour Edward Still avec Watford, et ce grâce à un but de classe mondiale

13:00
Le coach de Zulte Waregem, Sven Vandenbroeck, proche d'un licenciement ? Le club met les choses au clair

Le coach de Zulte Waregem, Sven Vandenbroeck, proche d'un licenciement ? Le club met les choses au clair

12:40
Rik De Mil est très clair : "Mettre de l'huile sur le feu ne sert à rien"

Rik De Mil est très clair : "Mettre de l'huile sur le feu ne sert à rien"

12:20
Le bourreau de l'Union SG pourrait être transféré pour plus de 85 millions en Premier League

Le bourreau de l'Union SG pourrait être transféré pour plus de 85 millions en Premier League

11:30
À quand un retour de César Huerta ? La réponse de Jérémy Taravel

À quand un retour de César Huerta ? La réponse de Jérémy Taravel

12:00
"Nous savons quelles seront nos priorités" : Vincent Kompany prudent avant le Klassiker

"Nous savons quelles seront nos priorités" : Vincent Kompany prudent avant le Klassiker

11:00
"Il y avait autre chose à faire..." Gaëtan Englebert frustré après la défaite du RFC Liège à Courtrai

"Il y avait autre chose à faire..." Gaëtan Englebert frustré après la défaite du RFC Liège à Courtrai

10:40
Zeno Debast bientôt de retour ? "Pas dans le groupe par choix"

Zeno Debast bientôt de retour ? "Pas dans le groupe par choix"

10:00
OFFICIEL : un jeune talent belge rejoint un grand club allemand

OFFICIEL : un jeune talent belge rejoint un grand club allemand

09:30
"On peut même presque avoir des regrets" : un joueur de La Louvière optimiste après le partage à Sclessin

"On peut même presque avoir des regrets" : un joueur de La Louvière optimiste après le partage à Sclessin

09:00
Kamiel Van de Perre, Diable Rouge ? "Ce n'est pas quelque chose qui m'obsède"

Kamiel Van de Perre, Diable Rouge ? "Ce n'est pas quelque chose qui m'obsède"

08:30
Coup dur en Premier League pour Amadou Onana et Aston Villa

Coup dur en Premier League pour Amadou Onana et Aston Villa

07:40
Le Strasbourg de Mike Penders et Diego Moreira freine Lens dans la course au titre

Le Strasbourg de Mike Penders et Diego Moreira freine Lens dans la course au titre

08:00
La RAAL a su profiter de son baroud d'honneur au Standard : "C'est ça quand tu as un grand gardien" Interview

La RAAL a su profiter de son baroud d'honneur au Standard : "C'est ça quand tu as un grand gardien"

07:20
Pierre François met les choses au clair : "Les rumeurs sur le Standard se vendent bien..."

Pierre François met les choses au clair : "Les rumeurs sur le Standard se vendent bien..."

07:00
2
2/12 contre le "flop 4" à Sclessin pour le Standard : "Un bilan beaucoup trop pauvre pour rêver du top 6" Interview

2/12 contre le "flop 4" à Sclessin pour le Standard : "Un bilan beaucoup trop pauvre pour rêver du top 6"

23:48
La décision d'Anderlecht semble prise : sauf surprise, voici ce qui est prévu

La décision d'Anderlecht semble prise : sauf surprise, voici ce qui est prévu

06:00
1
Le Standard loupe la montre en or : les notes des Rouches, accrochés par La Louvière Analyse

Le Standard loupe la montre en or : les notes des Rouches, accrochés par La Louvière

23:00
3
On ne voit ça qu'en Belgique : "Je peux apprendre juste avant le match que je dois aller en tribunes..."

On ne voit ça qu'en Belgique : "Je peux apprendre juste avant le match que je dois aller en tribunes..."

23:20
Comme un bleu, le Standard tombe dans le piège tendu par la RAAL et rate le coche dans la course au top 6

Comme un bleu, le Standard tombe dans le piège tendu par la RAAL et rate le coche dans la course au top 6

22:40
Les joueurs de Genk défendent leur gardien après sa grossière erreur

Les joueurs de Genk défendent leur gardien après sa grossière erreur

22:20
Challenger Pro League : Courtrai écrase le FC Liège, le Patro Eisden n'en profite pas

Challenger Pro League : Courtrai écrase le FC Liège, le Patro Eisden n'en profite pas

22:00
Quel parcours : un ancien de Pro League élu joueur du mois de février en Liga

Quel parcours : un ancien de Pro League élu joueur du mois de février en Liga

21:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/02: Titraoui

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/02: Titraoui

20:40
Mission impossible pour Yannick Ferrera ? "Difficile, mais réalisable !"

Mission impossible pour Yannick Ferrera ? "Difficile, mais réalisable !"

21:20
Sébastien Pocognoli donne une update cruciale sur un retour à l'AS Monaco

Sébastien Pocognoli donne une update cruciale sur un retour à l'AS Monaco

21:00
Une sensation d'Eredivisie dans le viseur d'Anderlecht ?

Une sensation d'Eredivisie dans le viseur d'Anderlecht ?

20:40
Forfait pour la dernière de l'histoire du club ? La triste fin du RFC Tournai, encore en D2 il y a 15 ans

Forfait pour la dernière de l'histoire du club ? La triste fin du RFC Tournai, encore en D2 il y a 15 ans

20:20
Mauvaise nouvelle pour le Standard : un titulaire absent à la dernière minute face à la RAAL !

Mauvaise nouvelle pour le Standard : un titulaire absent à la dernière minute face à la RAAL !

19:35
4
La réaction attendue ? Benfica bannit plusieurs supporters après l'affaire Vinicius Jr

La réaction attendue ? Benfica bannit plusieurs supporters après l'affaire Vinicius Jr

20:00
Fin de saison et pas de Mondial pour Promise David ? "On ne fixe pas de date"

Fin de saison et pas de Mondial pour Promise David ? "On ne fixe pas de date"

19:23
Des affiches déjà très importantes : c'est parti pour les Play-Offs de D1 ACFF

Des affiches déjà très importantes : c'est parti pour les Play-Offs de D1 ACFF

19:00
Le débat sur l'attaquant à Anderlecht réglé par... Thorgan Hazard ? "Les statistiques parlent d'elles-mêmes"

Le débat sur l'attaquant à Anderlecht réglé par... Thorgan Hazard ? "Les statistiques parlent d'elles-mêmes"

18:30
Rik de Mil cherche des leaders à Gand avant un week-end crucial : "On ne veut pas d'excuses"

Rik de Mil cherche des leaders à Gand avant un week-end crucial : "On ne veut pas d'excuses"

18:00

Plus de news

Les plus populaires

Premier League

 Journée 28
Wolverhampton Wolverhampton 2-0 Aston Villa Aston Villa
Bournemouth Bournemouth 13:30 Sunderland Sunderland
Newcastle Utd Newcastle Utd 16:00 Everton Everton
Burnley Burnley 16:00 Brentford Brentford
Liverpool Liverpool 16:00 West Ham Utd West Ham Utd
Leeds United Leeds United 18:30 Manchester City Manchester City
Fulham Fulham 01/03 Tottenham Tottenham
Brighton Brighton 01/03 Nottingham Forest Nottingham Forest
Manchester United Manchester United 01/03 Crystal Palace Crystal Palace
Arsenal Arsenal 01/03 Chelsea Chelsea
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved