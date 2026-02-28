Manchester United pourrait perdre beaucoup d'argent suite au licenciement de Ruben Amorim

Ruben Amorim a été remercié en début d'année par Manchester United. Incapable de relancer la dynamique sportive du club, le technicien portugais devrait toutefois percevoir une indemnité s'élevant à plusieurs millions d'euros.

Ruben Amorim avait réalisé un excellent travail au Portugal avec le Sporting et était considéré par United comme l’homme capable de redresser la situation. Rien n’a cependant été moins vrai. Le Portugais n’a pas réussi à instaurer une dynamique dans les résultats.

Début janvier, Ruben Amorim a été remercié après des résultats décevants. Son dernier match aura finalement été contre Leeds (1-1). En 63 rencontres à la tête de United, il a récolté une moyenne de 1,43 point.

Le licenciement de Ruben Amorim pourrait coûter 18 millions d’euros

Ruben Amorim ne restera en tout cas pas avec une gueule de bois financière. Selon Sky Sports, Manchester United a confirmé que le licenciement de Ruben Amorim (et de ses assistants) pourrait coûter 15,9 millions de livres (environ 18 millions d’euros).

Une somme astronomique. Depuis son départ, le club anglais se porte bien mieux. Michael Carrick a, lui, remis la machine en route.

Avec Senne Lammens dans les cages, la renaissance de Manchester United a également une touche belge. L’ancien gardien de l’Antwerp est arrivé sous Ruben Amorim et est désormais devenu le titulaire indiscutable à Old Trafford.



