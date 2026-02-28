"Il y avait autre chose à faire..." Gaëtan Englebert frustré après la défaite du RFC Liège à Courtrai

Gaëtan Englebert était évidemment déçu après la défaite du RFC Liège contre Courtrai (3-1) ce vendredi soir, mais l'entraîneur a reconnu la supériorité de l'adversaire.

Les Sang et Marine se sont inclinés sur le score de 3-1 contre Courtrai. Un but inscrit par Damien Mouchamps en fin de match a permis au RFC Liège de sauver l'honneur face à une équipe courtraisienne simplement plus forte.

"Pour pouvoir espérer quelque chose de ce genre de duel, il fallait qu’on soit vraiment tous dans un bon jour", a souligné Gaëtan Englebert selon Sudinfo.

"Ceci, à tous les niveaux, et notamment côté engagement, car ce fut un vrai combat physique, dans un stade très chaud, et parfois à la limite comme certains joueurs, et là, on est passé à côté. Les consignes étaient pourtant claires, avant le match et même encore à la mi-temps."

Le coach espérait mieux, il est frustré : "Il y avait autre chose à faire… Prendre un but si tôt, ça met évidemment un coup au moral, mais là c’était insuffisant, et la victoire de Courtrai est amplement méritée."

Pas de match avant le 10 mars



Les Liégeois ne joueront pas le week-end prochain. Ils affronteront un concurrent direct au top six, le Patro Eisden, en déplacement le mardi 10 mars.