Coup dur en Premier League pour Amadou Onana et Aston Villa

Grosse surprise en Premier League ce vendredi soir, Aston Villa s'est incliné face à Wolverhampton sur le score de 2-0.

Toujours dans la course au titre, les Vilains s'éloignent un peu plus de leur rêve de réaliser l'exploit de remporter la Premier League. Ils se sont inclinés au Molineux Stadium suite à des buts de João Gomes (61e) et Rodrigo Gomes (90+8e).

Cette défaite est un véritable coup dur pour Aston Villa puisque l'équipe que le troisième de Premier League affrontait était ni plus ni moins la lanterne rouge. Wolves est actuellement dernier du championnat anglais avec 13 unités, à six points de l'avant-dernier Burnley, qui a joué deux matchs de moins. Le premier non relégable, Nottingham Forest, a le même nombre de rencontres que l'équipe autrefois entraînée par Vincent Kompany et compte 14 unités de plus qu'Aston Villa.

Autant vous dire que Wolverhampton semble plus que jamais se diriger vers une relégation, mais cette victoire vient quelque peu rebooster la confiance du club. Aston Villa est actuellement troisième de Premier League avec 51 points.

Les Villains sont à dix points d'Arsenal, leader, qui a le même nombre de matchs disputés. Manchester City, qui a joué une rencontre de moins, est à cinq points des hommes d'Unai Emery.

Amadou Onana titulaire



Dans la rencontre opposant Wolverhampton à Aston Villa, Amadou Onana a disputé l'intégralité de la partie. L'ancien Lillois a enchaîné une quatrième titularisation de suite en championnat. Youri Tielemans, toujours blessé, n'était pas présent. Touché à la cuisse, il devrait faire son retour à la mi-avril.