On ne voit ça qu'en Belgique : "Je peux apprendre juste avant le match que je dois aller en tribunes..."
Yannick Ferrera sera-t-il présent sur le banc ce dimanche lors du déplacement de Dender au Cercle de Bruges ? Rien n'est moins sûr.

Yannick Ferrera est le nouvel entraîneur de Dender. L'ancien coach du RWDM est de retour en Belgique après un passage compliqué en Egypte, et va devoir tenter de sauver la lanterne rouge de la relégation. Un défi qu'il estime "difficile, mais réalisable".

Mais ce défi pourrait commencer dans des conditions très particulières. En effet, en théorie, Yannick Ferrera est actuellement... suspendu pour 4 rencontres, et donc interdit de prendre place sur le banc du FCV Dender. Une suspension qui date de la fin de son passage au RWDM.

Yannick Ferrera sur le banc ou en tribunes face au Cercle de Bruges ? 

Juste avant son licenciement, Ferrera avait été suspendu, une suspension qu'il n'a donc pas purgée. Le FCV Dender était au courant de cette situation, mais un élément surprenant change les choses. "Apparemment, j'étais encore inscrit au RWDM jusqu'à il y a encore quelques heures", confirme Yannick Ferrera au micro de DAZN. 

"La sanction aurait donc déjà été purgée, sur papier. Mais je ne sais pas ce qui sera décidé", reconnait-il. Sera-t-il donc sur le banc dimanche ? "Peut-être, peut-être pas. Il faut attendre. Peut-être que dans les heures précédant le match, j'apprendrai que je dois prendre place en tribunes".

Une situation surréaliste, qu'on imagine difficilement ailleurs qu'en Belgique. Mais Ferrera relativise. "Je considère que 90% du travail d'entraîneur est effectué avant le début du match. Bien sûr, vous pouvez faire des ajustements en cours de rencontre mais pendant le match, c'est aux joueurs de faire le job". 

Mission impossible pour Yannick Ferrera ? "Difficile, mais réalisable !"

