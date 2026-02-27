Quel parcours : un ancien de Pro League élu joueur du mois de février en Liga

Georges Mikautadze continue de mener sa carrière avec brio. L'ancien attaquant du RFC Seraing a été élu joueur du mois de février avec Villarreal.

En fin de mercato estival dernier, Georges Mikautadze (25 ans) quittait l'Olympique Lyonnais pour Villarreal, contre une somme d'environ 31 millions d'euros. Un gros défi pour l'attaquant franco-géorgien, qui commence désormais à trouver ses marques.

Mikautadze compte en effet 8 buts et 4 passes décisives en 20 matchs de Liga, et a surtout disputé un début d'année 2026 de folie. Déjà buteur à 2 reprises en janvier, l'international géorgien (41 caps, 21 buts) a marqué 3 fois en février, délivrant également une passe décisive pour faire bonne mesure.

Georges Mikautadze joueur du mois en Liga

Des performances qui ont permis à Villarreal de réaliser un bilan de 9/12 en février, et à Georges Mikautadze d'être officiellement élu Joueur du mois de février en Liga.

Ancien joueur du RFC Seraing, Mikautadze s'était signalé en Belgique avec 36 buts en 57 matchs pour les Métallos. Il était ensuite rentré par la grande porte en France, à Metz, où il a inscrit 38 buts en 64 matchs lors de ses deux passages.



Après son transfert à l'OL, Georges Mikautadze aura mis un peu plus de temps à s'adapter, mais aura fini par convaincre en inscrivant 17 buts en 47 matchs toutes compétitions confondues la saison passée, décrochant un beau transfert en Liga.