Quel parcours : un ancien de Pro League élu joueur du mois de février en Liga

Quel parcours : un ancien de Pro League élu joueur du mois de février en Liga

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Georges Mikautadze continue de mener sa carrière avec brio. L'ancien attaquant du RFC Seraing a été élu joueur du mois de février avec Villarreal.

En fin de mercato estival dernier, Georges Mikautadze (25 ans) quittait l'Olympique Lyonnais pour Villarreal, contre une somme d'environ 31 millions d'euros. Un gros défi pour l'attaquant franco-géorgien, qui commence désormais à trouver ses marques.

Mikautadze compte en effet 8 buts et 4 passes décisives en 20 matchs de Liga, et a surtout disputé un début d'année 2026 de folie. Déjà buteur à 2 reprises en janvier, l'international géorgien (41 caps, 21 buts) a marqué 3 fois en février, délivrant également une passe décisive pour faire bonne mesure.

Georges Mikautadze joueur du mois en Liga 

Des performances qui ont permis à Villarreal de réaliser un bilan de 9/12 en février, et à Georges Mikautadze d'être officiellement élu Joueur du mois de février en Liga. 

Ancien joueur du RFC Seraing, Mikautadze s'était signalé en Belgique avec 36 buts en 57 matchs pour les Métallos. Il était ensuite rentré par la grande porte en France, à Metz, où il a inscrit 38 buts en 64 matchs lors de ses deux passages. 


Après son transfert à l'OL, Georges Mikautadze aura mis un peu plus de temps à s'adapter, mais aura fini par convaincre en inscrivant 17 buts en 47 matchs toutes compétitions confondues la saison passée, décrochant un beau transfert en Liga. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis FC Barcelone - Villarreal en live sur Walfoot.be à partir de 16:15 (28/02).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
La Liga
La Liga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Villarreal
FC Barcelone
Georges Mikautadze

Plus de news

Comme un bleu, le Standard tombe dans le piège tendu par la RAAL et rate le coche dans la course au top 6

Comme un bleu, le Standard tombe dans le piège tendu par la RAAL et rate le coche dans la course au top 6

22:40
Les joueurs de Genk défendent leur gardien après sa grossière erreur

Les joueurs de Genk défendent leur gardien après sa grossière erreur

22:20
Challenger Pro League : Courtrai écrase le FC Liège, le Patro Eisden n'en profite pas

Challenger Pro League : Courtrai écrase le FC Liège, le Patro Eisden n'en profite pas

22:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/02: Titraoui

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/02: Titraoui

20:40
Mission impossible pour Yannick Ferrera ? "Difficile, mais réalisable !"

Mission impossible pour Yannick Ferrera ? "Difficile, mais réalisable !"

21:20
Sébastien Pocognoli donne une update cruciale sur un retour à l'AS Monaco

Sébastien Pocognoli donne une update cruciale sur un retour à l'AS Monaco

21:00
Une sensation d'Eredivisie dans le viseur d'Anderlecht ?

Une sensation d'Eredivisie dans le viseur d'Anderlecht ?

20:40
Forfait pour la dernière de l'histoire du club ? La triste fin du RFC Tournai, encore en D2 il y a 15 ans

Forfait pour la dernière de l'histoire du club ? La triste fin du RFC Tournai, encore en D2 il y a 15 ans

20:20
Mauvaise nouvelle pour le Standard : un titulaire absent à la dernière minute face à la RAAL !

Mauvaise nouvelle pour le Standard : un titulaire absent à la dernière minute face à la RAAL !

19:35
4
La réaction attendue ? Benfica bannit plusieurs supporters après l'affaire Vinicius Jr

La réaction attendue ? Benfica bannit plusieurs supporters après l'affaire Vinicius Jr

20:00
Fin de saison et pas de Mondial pour Promise David ? "On ne fixe pas de date"

Fin de saison et pas de Mondial pour Promise David ? "On ne fixe pas de date"

19:23
Des affiches déjà très importantes : c'est parti pour les Play-Offs de D1 ACFF

Des affiches déjà très importantes : c'est parti pour les Play-Offs de D1 ACFF

19:00
Le débat sur l'attaquant à Anderlecht réglé par... Thorgan Hazard ? "Les statistiques parlent d'elles-mêmes"

Le débat sur l'attaquant à Anderlecht réglé par... Thorgan Hazard ? "Les statistiques parlent d'elles-mêmes"

18:30
Rik de Mil cherche des leaders à Gand avant un week-end crucial : "On ne veut pas d'excuses"

Rik de Mil cherche des leaders à Gand avant un week-end crucial : "On ne veut pas d'excuses"

18:00
La Premier League frappe encore à la porte : un autre titulaire de l'Union sur le départ en fin de saison ?

La Premier League frappe encore à la porte : un autre titulaire de l'Union sur le départ en fin de saison ?

17:30
Un ancien de Neerpede rêve d'un retour par la grande porte : "Regardez Marco Kana"

Un ancien de Neerpede rêve d'un retour par la grande porte : "Regardez Marco Kana"

17:00
Pluie de scouts à la Cegeka Arena : Genk se prépare-t-il à un exode malgré une saison en demi-teinte ?

Pluie de scouts à la Cegeka Arena : Genk se prépare-t-il à un exode malgré une saison en demi-teinte ?

16:30
Des choix difficiles à Anderlecht, aussi en vue de... Bruges : "On a étudié cette possibilité"

Des choix difficiles à Anderlecht, aussi en vue de... Bruges : "On a étudié cette possibilité"

15:40
1
Bon signe pour les Diables et Manchester City ? Pep Guardiola donne des nouvelles de Jeremy Doku, blessé

Bon signe pour les Diables et Manchester City ? Pep Guardiola donne des nouvelles de Jeremy Doku, blessé

16:00
Standard - RAAL : un choc wallon capital pour les deux équipes (coup d'envoi à 20h45)

Standard - RAAL : un choc wallon capital pour les deux équipes (coup d'envoi à 20h45)

15:20
Coup de stress à Zulte avant les quatre derniers matchs ? "On mériterait une meilleure place"

Coup de stress à Zulte avant les quatre derniers matchs ? "On mériterait une meilleure place"

15:00
Du lourd promis... pour les quarts : voici les affiches des 1/8es de finale de la Conference League

Du lourd promis... pour les quarts : voici les affiches des 1/8es de finale de la Conference League

14:40
Accusé de harcèlement à l'encontre de Noah Makembo au SL16 FC, Sébastien Grandjean répond : "C'est archi-faux"

Accusé de harcèlement à l'encontre de Noah Makembo au SL16 FC, Sébastien Grandjean répond : "C'est archi-faux"

14:20
Bryan Heynen et Genk ont puisé dans leurs ressources : "J'ai eu l'impression de mourir trois fois"

Bryan Heynen et Genk ont puisé dans leurs ressources : "J'ai eu l'impression de mourir trois fois"

14:00
Le pire est évité : voici l'adversaire du Racing Genk en 1/8es de finale de l'Europa League

Le pire est évité : voici l'adversaire du Racing Genk en 1/8es de finale de l'Europa League

13:25
Qui est le nouveau candidat au poste de directeur sportif du RSC Anderlecht ? Ses méthodes font parler

Qui est le nouveau candidat au poste de directeur sportif du RSC Anderlecht ? Ses méthodes font parler

13:00
6
Un énorme choc pour Courtois et Doku : les affiches des 1/8es de finale de la Ligue des Champions

Un énorme choc pour Courtois et Doku : les affiches des 1/8es de finale de la Ligue des Champions

12:40
"Il ne doit plus jouer" : est-il temps pour Genk de changer de gardien ?

"Il ne doit plus jouer" : est-il temps pour Genk de changer de gardien ?

12:20
Jérémy Doku face à un concurrent de classe mondiale ? Manchester City a un rêve

Jérémy Doku face à un concurrent de classe mondiale ? Manchester City a un rêve

12:00
"Une finale de Coupe du Monde" : le Standard est prévenu, la RAAL se prépare à fond

"Une finale de Coupe du Monde" : le Standard est prévenu, la RAAL se prépare à fond

11:30
Voici le montant gagné par Genk en Europa League - et ce qu'ils apportent au coefficient belge

Voici le montant gagné par Genk en Europa League - et ce qu'ils apportent au coefficient belge

11:00
La succession de Thibaut Courtois assurée ? "Il est à 100% le futur des Diables Rouges"

La succession de Thibaut Courtois assurée ? "Il est à 100% le futur des Diables Rouges"

10:30
Roberto Martinez pourrait quitter le Portugal pour un poste prestigieux

Roberto Martinez pourrait quitter le Portugal pour un poste prestigieux

10:00
Le prochain départ à Charleroi ? Un club de Premier League s'intéresse à un cadre des Zèbres

Le prochain départ à Charleroi ? Un club de Premier League s'intéresse à un cadre des Zèbres

09:30
"Il a toujours été un leader" : Jérémy Taravel, l'homme qu'il faut à Anderlecht pour le moment ?

"Il a toujours été un leader" : Jérémy Taravel, l'homme qu'il faut à Anderlecht pour le moment ?

09:00
Yannick Ferrera avait été suspendu avec le RWDM : et s'il manquait... 4 matchs avec Dender ?

Yannick Ferrera avait été suspendu avec le RWDM : et s'il manquait... 4 matchs avec Dender ?

08:30

Plus de news

Les plus populaires

La Liga

 Journée 26
Levante Levante 21:00 Alaves Alaves
Rayo Vallecano Rayo Vallecano 28/02 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
FC Barcelone FC Barcelone 28/02 Villarreal Villarreal
Real Mallorca Real Mallorca 28/02 Real Sociedad Real Sociedad
Real Oviedo Real Oviedo 28/02 Atlético Madrid Atlético Madrid
Elche CF Elche CF 01/03 Espanyol Barcelone Espanyol Barcelone
Valencia CF Valencia CF 01/03 Osasuna Osasuna
Real Betis Real Betis 01/03 Séville Séville
Girona FC Girona FC 01/03 Celta De Vigo Celta De Vigo
Real Madrid Real Madrid 02/03 Getafe Getafe
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved