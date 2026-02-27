Sébastien Pocognoli donne une update cruciale sur un retour à l'AS Monaco

Le "Pogback", comme on avait pompeusement surnommé le retour de Paul Pogba sur les terrains de football, ne se passe pas comme prévu. Mais l'international français devrait enfin revenir dans le coup.

Quand Paul Pogba, l'année passée, a signé en faveur de l'AS Monaco, l'excitation était à son comble. Après deux ans d'absence suite à une suspension pour dopage, le champion du monde 2018 pouvait-il retrouver un niveau compétitif ?

Sans surprise, il faudra encore attendre un peu pour avoir la réponse à cette question. Le physique de Paul Pogba n'a en effet pas suivi, et le Français n'a pour le moment disputé que trois bouts de matchs en Ligue 1 cette saison.

Pogba de retour fin mars avec Monaco ?

Ses dernières minutes datent de décembre dernier, et on se demandait quand "la Pioche" allait bien pouvoir faire son retour sur les terrains. Sébastien Pocognoli a donné une update, et elle est assez optimiste. "Son schéma de retour est désormais assez clair", affirme le coach belge dans des propos relayés par L'Equipe.

Pogba est ainsi attendu "avant la trêve internationale", a précisé Pocognoli - soit avant la fin du mois de mars. Reste à voir si on parle là d'un retour à l'entraînement collectif, ou d'ores et déjà sur les terrains.



Ce retour ne signifie cependant pas que Paul Pogba sera enfin prêt à enchaîner les rencontres. Ceux qui espéraient un retour fracassant avec, au bout, une participation à la Coupe du Monde 2026 pour la belle histoire risquent en effet d'être déçus...