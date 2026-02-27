Sébastien Pocognoli donne une update cruciale sur un retour à l'AS Monaco

Sébastien Pocognoli donne une update cruciale sur un retour à l'AS Monaco
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le "Pogback", comme on avait pompeusement surnommé le retour de Paul Pogba sur les terrains de football, ne se passe pas comme prévu. Mais l'international français devrait enfin revenir dans le coup.

Quand Paul Pogba, l'année passée, a signé en faveur de l'AS Monaco, l'excitation était à son comble. Après deux ans d'absence suite à une suspension pour dopage, le champion du monde 2018 pouvait-il retrouver un niveau compétitif ?

Sans surprise, il faudra encore attendre un peu pour avoir la réponse à cette question. Le physique de Paul Pogba n'a en effet pas suivi, et le Français n'a pour le moment disputé que trois bouts de matchs en Ligue 1 cette saison.

Pogba de retour fin mars avec Monaco

Ses dernières minutes datent de décembre dernier, et on se demandait quand "la Pioche" allait bien pouvoir faire son retour sur les terrains. Sébastien Pocognoli a donné une update, et elle est assez optimiste. "Son schéma de retour est désormais assez clair", affirme le coach belge dans des propos relayés par L'Equipe.

Pogba est ainsi attendu "avant la trêve internationale", a précisé Pocognoli - soit avant la fin du mois de mars. Reste à voir si on parle là d'un retour à l'entraînement collectif, ou d'ores et déjà sur les terrains.


Ce retour ne signifie cependant pas que Paul Pogba sera enfin prêt à enchaîner les rencontres. Ceux qui espéraient un retour fracassant avec, au bout, une participation à la Coupe du Monde 2026 pour la belle histoire risquent en effet d'être déçus...

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Monaco - Angers en live sur Walfoot.be à partir de 19:00 (28/02).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Ligue 1
Ligue 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Monaco
Angers
Paul Pogba

Plus de news

Comme un bleu, le Standard tombe dans le piège tendu par la RAAL et rate le coche dans la course au top 6

Comme un bleu, le Standard tombe dans le piège tendu par la RAAL et rate le coche dans la course au top 6

22:40
Les joueurs de Genk défendent leur gardien après sa grossière erreur

Les joueurs de Genk défendent leur gardien après sa grossière erreur

22:20
Challenger Pro League : Courtrai écrase le FC Liège, le Patro Eisden n'en profite pas

Challenger Pro League : Courtrai écrase le FC Liège, le Patro Eisden n'en profite pas

22:00
Quel parcours : un ancien de Pro League élu joueur du mois de février en Liga

Quel parcours : un ancien de Pro League élu joueur du mois de février en Liga

21:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/02: Titraoui

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/02: Titraoui

20:40
Mission impossible pour Yannick Ferrera ? "Difficile, mais réalisable !"

Mission impossible pour Yannick Ferrera ? "Difficile, mais réalisable !"

21:20
Une sensation d'Eredivisie dans le viseur d'Anderlecht ?

Une sensation d'Eredivisie dans le viseur d'Anderlecht ?

20:40
Forfait pour la dernière de l'histoire du club ? La triste fin du RFC Tournai, encore en D2 il y a 15 ans

Forfait pour la dernière de l'histoire du club ? La triste fin du RFC Tournai, encore en D2 il y a 15 ans

20:20
Mauvaise nouvelle pour le Standard : un titulaire absent à la dernière minute face à la RAAL !

Mauvaise nouvelle pour le Standard : un titulaire absent à la dernière minute face à la RAAL !

19:35
4
La réaction attendue ? Benfica bannit plusieurs supporters après l'affaire Vinicius Jr

La réaction attendue ? Benfica bannit plusieurs supporters après l'affaire Vinicius Jr

20:00
Fin de saison et pas de Mondial pour Promise David ? "On ne fixe pas de date"

Fin de saison et pas de Mondial pour Promise David ? "On ne fixe pas de date"

19:23
Des affiches déjà très importantes : c'est parti pour les Play-Offs de D1 ACFF

Des affiches déjà très importantes : c'est parti pour les Play-Offs de D1 ACFF

19:00
Le débat sur l'attaquant à Anderlecht réglé par... Thorgan Hazard ? "Les statistiques parlent d'elles-mêmes"

Le débat sur l'attaquant à Anderlecht réglé par... Thorgan Hazard ? "Les statistiques parlent d'elles-mêmes"

18:30
Rik de Mil cherche des leaders à Gand avant un week-end crucial : "On ne veut pas d'excuses"

Rik de Mil cherche des leaders à Gand avant un week-end crucial : "On ne veut pas d'excuses"

18:00
La Premier League frappe encore à la porte : un autre titulaire de l'Union sur le départ en fin de saison ?

La Premier League frappe encore à la porte : un autre titulaire de l'Union sur le départ en fin de saison ?

17:30
Un ancien de Neerpede rêve d'un retour par la grande porte : "Regardez Marco Kana"

Un ancien de Neerpede rêve d'un retour par la grande porte : "Regardez Marco Kana"

17:00
Pluie de scouts à la Cegeka Arena : Genk se prépare-t-il à un exode malgré une saison en demi-teinte ?

Pluie de scouts à la Cegeka Arena : Genk se prépare-t-il à un exode malgré une saison en demi-teinte ?

16:30
Des choix difficiles à Anderlecht, aussi en vue de... Bruges : "On a étudié cette possibilité"

Des choix difficiles à Anderlecht, aussi en vue de... Bruges : "On a étudié cette possibilité"

15:40
1
Bon signe pour les Diables et Manchester City ? Pep Guardiola donne des nouvelles de Jeremy Doku, blessé

Bon signe pour les Diables et Manchester City ? Pep Guardiola donne des nouvelles de Jeremy Doku, blessé

16:00
Standard - RAAL : un choc wallon capital pour les deux équipes (coup d'envoi à 20h45)

Standard - RAAL : un choc wallon capital pour les deux équipes (coup d'envoi à 20h45)

15:20
Coup de stress à Zulte avant les quatre derniers matchs ? "On mériterait une meilleure place"

Coup de stress à Zulte avant les quatre derniers matchs ? "On mériterait une meilleure place"

15:00
Du lourd promis... pour les quarts : voici les affiches des 1/8es de finale de la Conference League

Du lourd promis... pour les quarts : voici les affiches des 1/8es de finale de la Conference League

14:40
Accusé de harcèlement à l'encontre de Noah Makembo au SL16 FC, Sébastien Grandjean répond : "C'est archi-faux"

Accusé de harcèlement à l'encontre de Noah Makembo au SL16 FC, Sébastien Grandjean répond : "C'est archi-faux"

14:20
Bryan Heynen et Genk ont puisé dans leurs ressources : "J'ai eu l'impression de mourir trois fois"

Bryan Heynen et Genk ont puisé dans leurs ressources : "J'ai eu l'impression de mourir trois fois"

14:00
Le pire est évité : voici l'adversaire du Racing Genk en 1/8es de finale de l'Europa League

Le pire est évité : voici l'adversaire du Racing Genk en 1/8es de finale de l'Europa League

13:25
Qui est le nouveau candidat au poste de directeur sportif du RSC Anderlecht ? Ses méthodes font parler

Qui est le nouveau candidat au poste de directeur sportif du RSC Anderlecht ? Ses méthodes font parler

13:00
6
Un énorme choc pour Courtois et Doku : les affiches des 1/8es de finale de la Ligue des Champions

Un énorme choc pour Courtois et Doku : les affiches des 1/8es de finale de la Ligue des Champions

12:40
"Il ne doit plus jouer" : est-il temps pour Genk de changer de gardien ?

"Il ne doit plus jouer" : est-il temps pour Genk de changer de gardien ?

12:20
Jérémy Doku face à un concurrent de classe mondiale ? Manchester City a un rêve

Jérémy Doku face à un concurrent de classe mondiale ? Manchester City a un rêve

12:00
"Une finale de Coupe du Monde" : le Standard est prévenu, la RAAL se prépare à fond

"Une finale de Coupe du Monde" : le Standard est prévenu, la RAAL se prépare à fond

11:30
Voici le montant gagné par Genk en Europa League - et ce qu'ils apportent au coefficient belge

Voici le montant gagné par Genk en Europa League - et ce qu'ils apportent au coefficient belge

11:00
La succession de Thibaut Courtois assurée ? "Il est à 100% le futur des Diables Rouges"

La succession de Thibaut Courtois assurée ? "Il est à 100% le futur des Diables Rouges"

10:30
Roberto Martinez pourrait quitter le Portugal pour un poste prestigieux

Roberto Martinez pourrait quitter le Portugal pour un poste prestigieux

10:00
Le prochain départ à Charleroi ? Un club de Premier League s'intéresse à un cadre des Zèbres

Le prochain départ à Charleroi ? Un club de Premier League s'intéresse à un cadre des Zèbres

09:30
"Il a toujours été un leader" : Jérémy Taravel, l'homme qu'il faut à Anderlecht pour le moment ?

"Il a toujours été un leader" : Jérémy Taravel, l'homme qu'il faut à Anderlecht pour le moment ?

09:00
Yannick Ferrera avait été suspendu avec le RWDM : et s'il manquait... 4 matchs avec Dender ?

Yannick Ferrera avait été suspendu avec le RWDM : et s'il manquait... 4 matchs avec Dender ?

08:30

Plus de news

Les plus populaires

Ligue 1

 Journée 24
Strasbourg Strasbourg 1-1 Lens Lens
Rennes Rennes 28/02 Toulouse Toulouse
Monaco Monaco 28/02 Angers Angers
Le Havre Le Havre 28/02 PSG PSG
Paris FC Paris FC 01/03 Nice Nice
Lorient Lorient 01/03 Auxerre Auxerre
Metz Metz 01/03 Brest Brest
Lille OSC Lille OSC 01/03 Nantes Nantes
Marseille Marseille 01/03 Lyon Lyon
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved