Pierre François met les choses au clair : "Les rumeurs sur le Standard se vendent bien..."

Y a-t-il un "problème" entre Marc Wilmots, directeur sportif du Standard, et Pierre François, manager général ? Ce dernier nie catégoriquement.

Les rumeurs proviennent de la décision, officialisée récemment, de Marc Wilmots de quitter son siège d'administrateur du Standard de Liège. Le directeur sportif a rapidement clarifié son choix : celui de se focaliser sur l'aspect sportif de ses fonctions, justement, sans se préoccuper du reste.

Mais la graine du doute était plantée et certains y voient notamment un signe de tensions entre Marc Wilmots et Pierre François, le manager général du Matricule 16. Ce dernier s'est donc exprimé dans La Dernière Heure à ce sujet.

Pierre François affirme être en bons termes avec Marc Wilmots

"Après mûre réflexion, Marc a préféré se concentrer sur ses fonctions de directeur sportif afin de ne pas avoir à traiter des questions relevant du conseil d'administration", confirme François. "Il reste membre du comité de direction, puisqu'il est responsable de la direction sportive. Et je peux vous assurer qu'il est pleinement investi dans son travail".

Quant au fait que les deux hommes ne s'entendraient pas, c'est "complètement faux", affirme Pierre François. "Demandez-le lui, il vous dira la même chose. Au contraire, nous nous entendons bien. Je ne sais pas ce qui a pu soulever cette question".

Le manager général des Rouches a en réalité sa petite idée. "Je ne vois pas d'où cela pourrait provenir, à part de ceux qui aiment répandre des rumeurs sur le Standard, car ces rumeurs se vendent bien", conclut François.