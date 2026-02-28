Pierre François met les choses au clair : "Les rumeurs sur le Standard se vendent bien..."

Pierre François met les choses au clair : "Les rumeurs sur le Standard se vendent bien..."
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Y a-t-il un "problème" entre Marc Wilmots, directeur sportif du Standard, et Pierre François, manager général ? Ce dernier nie catégoriquement.

Les rumeurs proviennent de la décision, officialisée récemment, de Marc Wilmots de quitter son siège d'administrateur du Standard de Liège. Le directeur sportif a rapidement clarifié son choix : celui de se focaliser sur l'aspect sportif de ses fonctions, justement, sans se préoccuper du reste.

Mais la graine du doute était plantée et certains y voient notamment un signe de tensions entre Marc Wilmots et Pierre François, le manager général du Matricule 16. Ce dernier s'est donc exprimé dans La Dernière Heure à ce sujet.

Pierre François affirme être en bons termes avec Marc Wilmots 

"Après mûre réflexion, Marc a préféré se concentrer sur ses fonctions de directeur sportif afin de ne pas avoir à traiter des questions relevant du conseil d'administration", confirme François. "Il reste membre du comité de direction, puisqu'il est responsable de la direction sportive. Et je peux vous assurer qu'il est pleinement investi dans son travail".

Quant au fait que les deux hommes ne s'entendraient pas, c'est "complètement faux", affirme Pierre François. "Demandez-le lui, il vous dira la même chose. Au contraire, nous nous entendons bien. Je ne sais pas ce qui a pu soulever cette question".

Lire aussi… "On peut même presque avoir des regrets" : un joueur de La Louvière optimiste après le partage à Sclessin
Le manager général des Rouches a en réalité sa petite idée. "Je ne vois pas d'où cela pourrait provenir, à part de ceux qui aiment répandre des rumeurs sur le Standard, car ces rumeurs se vendent bien", conclut François. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
RAAL La Louvière
Standard

Plus de news

"On peut même presque avoir des regrets" : un joueur de La Louvière optimiste après le partage à Sclessin

"On peut même presque avoir des regrets" : un joueur de La Louvière optimiste après le partage à Sclessin

09:00
La RAAL a su profiter de son baroud d'honneur au Standard : "C'est ça quand tu as un grand gardien" Interview

La RAAL a su profiter de son baroud d'honneur au Standard : "C'est ça quand tu as un grand gardien"

07:20
2/12 contre le "flop 4" à Sclessin pour le Standard : "Un bilan beaucoup trop pauvre pour rêver du top 6" Interview

2/12 contre le "flop 4" à Sclessin pour le Standard : "Un bilan beaucoup trop pauvre pour rêver du top 6"

23:48
Le Standard loupe la montre en or : les notes des Rouches, accrochés par La Louvière Analyse

Le Standard loupe la montre en or : les notes des Rouches, accrochés par La Louvière

23:00
2
Comme un bleu, le Standard tombe dans le piège tendu par la RAAL et rate le coche dans la course au top 6

Comme un bleu, le Standard tombe dans le piège tendu par la RAAL et rate le coche dans la course au top 6

22:40
Zeno Debast bientôt de retour ? "Pas dans le groupe par choix"

Zeno Debast bientôt de retour ? "Pas dans le groupe par choix"

10:00
OFFICIEL : un jeune talent belge rejoint un grand club allemand

OFFICIEL : un jeune talent belge rejoint un grand club allemand

09:30
Kamiel Van de Perre, Diable Rouge ? "Ce n'est pas quelque chose qui m'obsède"

Kamiel Van de Perre, Diable Rouge ? "Ce n'est pas quelque chose qui m'obsède"

08:30
Le Strasbourg de Mike Penders et Diego Moreira freine Lens dans la course au titre

Le Strasbourg de Mike Penders et Diego Moreira freine Lens dans la course au titre

08:00
Coup dur en Premier League pour Amadou Onana et Aston Villa

Coup dur en Premier League pour Amadou Onana et Aston Villa

07:40
La décision d'Anderlecht semble prise : sauf surprise, voici ce qui est prévu

La décision d'Anderlecht semble prise : sauf surprise, voici ce qui est prévu

06:00
On ne voit ça qu'en Belgique : "Je peux apprendre juste avant le match que je dois aller en tribunes..."

On ne voit ça qu'en Belgique : "Je peux apprendre juste avant le match que je dois aller en tribunes..."

23:20
Les joueurs de Genk défendent leur gardien après sa grossière erreur

Les joueurs de Genk défendent leur gardien après sa grossière erreur

22:20
Mission impossible pour Yannick Ferrera ? "Difficile, mais réalisable !"

Mission impossible pour Yannick Ferrera ? "Difficile, mais réalisable !"

21:20
Challenger Pro League : Courtrai écrase le FC Liège, le Patro Eisden n'en profite pas

Challenger Pro League : Courtrai écrase le FC Liège, le Patro Eisden n'en profite pas

22:00
Quel parcours : un ancien de Pro League élu joueur du mois de février en Liga

Quel parcours : un ancien de Pro League élu joueur du mois de février en Liga

21:40
Sébastien Pocognoli donne une update cruciale sur un retour à l'AS Monaco

Sébastien Pocognoli donne une update cruciale sur un retour à l'AS Monaco

21:00
Mauvaise nouvelle pour le Standard : un titulaire absent à la dernière minute face à la RAAL !

Mauvaise nouvelle pour le Standard : un titulaire absent à la dernière minute face à la RAAL !

19:35
4
Standard - RAAL : un choc wallon capital pour les deux équipes (coup d'envoi à 20h45)

Standard - RAAL : un choc wallon capital pour les deux équipes (coup d'envoi à 20h45)

15:20
Accusé de harcèlement à l'encontre de Noah Makembo au SL16 FC, Sébastien Grandjean répond : "C'est archi-faux"

Accusé de harcèlement à l'encontre de Noah Makembo au SL16 FC, Sébastien Grandjean répond : "C'est archi-faux"

14:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/02: Titraoui

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/02: Titraoui

20:40
Une sensation d'Eredivisie dans le viseur d'Anderlecht ?

Une sensation d'Eredivisie dans le viseur d'Anderlecht ?

20:40
"Une finale de Coupe du Monde" : le Standard est prévenu, la RAAL se prépare à fond

"Une finale de Coupe du Monde" : le Standard est prévenu, la RAAL se prépare à fond

11:30
Forfait pour la dernière de l'histoire du club ? La triste fin du RFC Tournai, encore en D2 il y a 15 ans

Forfait pour la dernière de l'histoire du club ? La triste fin du RFC Tournai, encore en D2 il y a 15 ans

20:20
Fin de saison et pas de Mondial pour Promise David ? "On ne fixe pas de date"

Fin de saison et pas de Mondial pour Promise David ? "On ne fixe pas de date"

19:23
La réaction attendue ? Benfica bannit plusieurs supporters après l'affaire Vinicius Jr

La réaction attendue ? Benfica bannit plusieurs supporters après l'affaire Vinicius Jr

20:00
Le débat sur l'attaquant à Anderlecht réglé par... Thorgan Hazard ? "Les statistiques parlent d'elles-mêmes"

Le débat sur l'attaquant à Anderlecht réglé par... Thorgan Hazard ? "Les statistiques parlent d'elles-mêmes"

18:30
Des affiches déjà très importantes : c'est parti pour les Play-Offs de D1 ACFF

Des affiches déjà très importantes : c'est parti pour les Play-Offs de D1 ACFF

19:00
Rik de Mil cherche des leaders à Gand avant un week-end crucial : "On ne veut pas d'excuses"

Rik de Mil cherche des leaders à Gand avant un week-end crucial : "On ne veut pas d'excuses"

18:00
La Premier League frappe encore à la porte : un autre titulaire de l'Union sur le départ en fin de saison ?

La Premier League frappe encore à la porte : un autre titulaire de l'Union sur le départ en fin de saison ?

17:30
Un ancien de Neerpede rêve d'un retour par la grande porte : "Regardez Marco Kana"

Un ancien de Neerpede rêve d'un retour par la grande porte : "Regardez Marco Kana"

17:00
Des choix difficiles à Anderlecht, aussi en vue de... Bruges : "On a étudié cette possibilité"

Des choix difficiles à Anderlecht, aussi en vue de... Bruges : "On a étudié cette possibilité"

15:40
1
Pluie de scouts à la Cegeka Arena : Genk se prépare-t-il à un exode malgré une saison en demi-teinte ?

Pluie de scouts à la Cegeka Arena : Genk se prépare-t-il à un exode malgré une saison en demi-teinte ?

16:30
Bon signe pour les Diables et Manchester City ? Pep Guardiola donne des nouvelles de Jeremy Doku, blessé

Bon signe pour les Diables et Manchester City ? Pep Guardiola donne des nouvelles de Jeremy Doku, blessé

16:00
Coup de stress à Zulte avant les quatre derniers matchs ? "On mériterait une meilleure place"

Coup de stress à Zulte avant les quatre derniers matchs ? "On mériterait une meilleure place"

15:00
Du lourd promis... pour les quarts : voici les affiches des 1/8es de finale de la Conference League

Du lourd promis... pour les quarts : voici les affiches des 1/8es de finale de la Conference League

14:40

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 27
Standard Standard 1-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
KV Malines KV Malines 16:00 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 18:15 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 20:45 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 01/03 La Gantoise La Gantoise
Westerlo Westerlo 01/03 Union SG Union SG
Charleroi Charleroi 01/03 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 01/03 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved