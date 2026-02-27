Les joueurs de Genk défendent leur gardien après sa grossière erreur

Photo: © photonews

Le Racing Genk s'est qualifié jeudi soir pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa, mais cela s'est fait malgré une grossière erreur de Tobias Lawal juste avant la pause.

Jeudi soir, le Racing Genk s'est qualifié pour les huitièmes de finale de l'Europa League. Cela ne s'est pas fait sans difficultés. Certains joueurs auront mieux dormi que d'autres.

À l'approche de la mi-temps, le gardien Tobias Lawal a ainsi commis une lourde bévue. Il a donné le ballon sans réfléchir dans les pieds d'un attaquant croate. Ce dernier n'a pas manqué l'occasion, et Genk s'est retrouvé mené au moment de la pause.

Smets en Heynen défendent Lawal après sa bévue

Matte Smets est allé vers le gardien juste avant la mi-temps.. Que lui a-t-il dit à ce moment-là ? " Que cela peut arriver à tout le monde », affirme Smets. " C'est un sport d'équipe, cela m'est aussi arrivé". On s'en rappelle notamment en sélection, lors de ses premières minutes en tant que Diable Rouge.

"Si tu fais une erreur en défense, l'adversaire est rapidement devant le but", poursuit Smets. "Mais en cas d'erreur, tu n'es jamais seul". Bryan Heynen, le capitaine, confirme, même s'il reconnaît que Lawal s'est fait taper sur les doigts.

"Bien sûr, il a été rappelé à l'ordre pour cette erreur mais nous sommes une équipe et nous gagnons ou perdons ensemble", a déclaré Bryan Heynen après le match au sujet de l'erreur de son gardien. Heureusement, tout est bien qui finit bien pour Genk et Tobias Lawal.

"Il ne doit plus jouer" : est-il temps pour Genk de changer de gardien ?

12:20
22:40
16:30
14:00
22:00
13:25
22:52
21:40
20:40
21:20
21:00
20:40
20:20
11:00
18:00
19:35
20:00
19:23
19:00
18:30
17:30
17:00
07:40
07:20
15:40
16:00
15:20
23:53
15:00
14:40
14:20
13:00
12:40
12:00
11:30
10:30

