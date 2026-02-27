Challenger Pro League : Courtrai écrase le FC Liège, le Patro Eisden n'en profite pas

Deux matchs étaient au programme en Challenger Pro League ce soir. Sans surprise, le KV Courtrai a dominé Liège et fait respecter la hiérarchie... mais le Patro Eisden n'en a pas profité.

Le RFC Liège savait qu'il avait du pain sur la planche en se rendant à Courtrai, 2e au classement. Les Kerels n'ont plus aucune chance de rattraper le SK Beveren, déjà sacré champion, mais tiennent à rester solides deuxièmes au classement.

Dès la 9e minute de jeu, Liège se retrouvait mené via un but d'Adinany ; le score allait rester tel quel jusqu'à la pause, mais les Sang & Marine allaient encaisser le but du break via Thierry Ambrose dès le retour des vestiaires (47e, 2-0).

Le 3-0 tombera dès la 53e minute via Van Landschoot, et la messe est alors dite. Le RFC Liège sauvera l'honneur en fin de match via un but de Mouchamps à la 87e minute (3-1), fixant le score.

Le Patro Eisden ne dépasse pas le FC Liège

Cette défaite aurait pu signifier la sortie du top 5 pour le Matricule 4 en cas de résultat du Patro Eisden chez les U23 de La Gantoise... mais le FC Liège peut souffler. En effet, l'équipe de Stijn Stijnen a été... battue au Jong Gent, qui monte ainsi à la 7e place au classement.



Le Patro Eisden reste 6e, à égalité de points avec le RFC Liège. Ce sont cependant le Beerschot et Lommel qui pourront profiter de ce double faux pas et prendre des points d'avance supplémentaires ce week-end.