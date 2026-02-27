Challenger Pro League : Courtrai écrase le FC Liège, le Patro Eisden n'en profite pas

Challenger Pro League : Courtrai écrase le FC Liège, le Patro Eisden n'en profite pas
Deux matchs étaient au programme en Challenger Pro League ce soir. Sans surprise, le KV Courtrai a dominé Liège et fait respecter la hiérarchie... mais le Patro Eisden n'en a pas profité.

Le RFC Liège savait qu'il avait du pain sur la planche en se rendant à Courtrai, 2e au classement. Les Kerels n'ont plus aucune chance de rattraper le SK Beveren, déjà sacré champion, mais tiennent à rester solides deuxièmes au classement.

Dès la 9e minute de jeu, Liège se retrouvait mené via un but d'Adinany ; le score allait rester tel quel jusqu'à la pause, mais les Sang & Marine allaient encaisser le but du break via Thierry Ambrose dès le retour des vestiaires (47e, 2-0).

Le 3-0 tombera dès la 53e minute via Van Landschoot, et la messe est alors dite. Le RFC Liège sauvera l'honneur en fin de match via un but de Mouchamps à la 87e minute (3-1), fixant le score. 

Le Patro Eisden ne dépasse pas le FC Liège

Cette défaite aurait pu signifier la sortie du top 5 pour le Matricule 4 en cas de résultat du Patro Eisden chez les U23 de La Gantoise... mais le FC Liège peut souffler. En effet, l'équipe de Stijn Stijnen a été... battue au Jong Gent, qui monte ainsi à la 7e place au classement.


Le Patro Eisden reste 6e, à égalité de points avec le RFC Liège. Ce sont cependant le Beerschot et Lommel qui pourront profiter de ce double faux pas et prendre des points d'avance supplémentaires ce week-end.

 Classement T P G P P B = Forme
1. SK Beveren SK Beveren 24 66 21 3 0 53-17 36 G G G G G
2. KV Courtrai KV Courtrai 25 54 17 3 5 46-25 21 P G P G G
3. Lommel SK Lommel SK 25 45 13 6 6 49-36 13 P P P G G
4. Beerschot Beerschot 25 45 13 6 6 35-25 10 P G G P P
5. FC Liège FC Liège 26 43 13 4 9 37-31 6 P G P G P
6. Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 26 43 12 7 7 37-32 5 P P G P P
7. La Gantoise La Gantoise 25 36 11 3 11 35-34 1 P P G P G
8. Eupen Eupen 24 35 9 8 7 32-28 4 P P P G P
9. KSC Lokeren KSC Lokeren 25 33 8 9 8 35-35 0 P P P G P
10. RWDM Brussels RWDM Brussels 25 28 7 7 11 38-41 -3 G G P P P
11. Lierse SK Lierse SK 24 24 6 6 12 25-33 -8 P P P P P
12. Francs Borains Francs Borains 24 24 6 7 11 23-31 -8 P G P P P
13. RSCA Futures RSCA Futures 24 24 5 9 10 31-39 -8 P P G P G
14. Jong Genk Jong Genk 24 23 6 5 13 31-47 -16 P G P G P
15. RFC Seraing RFC Seraing 23 20 4 8 11 22-34 -12 P P P P G
16. Club Brugge NXT Club Brugge NXT 25 16 4 4 17 27-42 -15 G G P P P
17. Olympic Charleroi Olympic Charleroi 24 16 3 7 14 21-47 -26 P P P P G
Les plus populaires

Division 2

 Journée 27
La Gantoise La Gantoise 2-1 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
KV Courtrai KV Courtrai 3-1 FC Liège FC Liège
SK Beveren SK Beveren 28/02 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
Francs Borains Francs Borains 28/02 Beerschot Beerschot
Jong Genk Jong Genk 28/02 Lierse SK Lierse SK
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 28/02 RSCA Futures RSCA Futures
RWDM Brussels RWDM Brussels 01/03 Eupen Eupen
Lommel SK Lommel SK 01/03 RFC Seraing RFC Seraing
