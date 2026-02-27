Challenger Pro League : Courtrai écrase le FC Liège, le Patro Eisden n'en profite pas
Photo: Nicolas Darimont
Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!
Deux matchs étaient au programme en Challenger Pro League ce soir. Sans surprise, le KV Courtrai a dominé Liège et fait respecter la hiérarchie... mais le Patro Eisden n'en a pas profité.
Le RFC Liège savait qu'il avait du pain sur la planche en se rendant à Courtrai, 2e au classement. Les Kerels n'ont plus aucune chance de rattraper le SK Beveren, déjà sacré champion, mais tiennent à rester solides deuxièmes au classement.
Dès la 9e minute de jeu, Liège se retrouvait mené via un but d'Adinany ; le score allait rester tel quel jusqu'à la pause, mais les Sang & Marine allaient encaisser le but du break via Thierry Ambrose dès le retour des vestiaires (47e, 2-0).
Le 3-0 tombera dès la 53e minute via Van Landschoot, et la messe est alors dite. Le RFC Liège sauvera l'honneur en fin de match via un but de Mouchamps à la 87e minute (3-1), fixant le score.
Le Patro Eisden ne dépasse pas le FC Liège
Cette défaite aurait pu signifier la sortie du top 5 pour le Matricule 4 en cas de résultat du Patro Eisden chez les U23 de La Gantoise... mais le FC Liège peut souffler. En effet, l'équipe de Stijn Stijnen a été... battue au Jong Gent, qui monte ainsi à la 7e place au classement.
Le Patro Eisden reste 6e, à égalité de points avec le RFC Liège. Ce sont cependant le Beerschot et Lommel qui pourront profiter de ce double faux pas et prendre des points d'avance supplémentaires ce week-end.
|Classement
|T
|P
|G
|P
|P
|B
|=
|Forme
|1.
|SK Beveren
|24
|66
|21
|3
|0
|53-17
|36
|G G G G G
|2.
|KV Courtrai
|25
|54
|17
|3
|5
|46-25
|21
|P G P G G
|3.
|Lommel SK
|25
|45
|13
|6
|6
|49-36
|13
|P P P G G
|4.
|Beerschot
|25
|45
|13
|6
|6
|35-25
|10
|P G G P P
|5.
|FC Liège
|26
|43
|13
|4
|9
|37-31
|6
|P G P G P
|6.
|Patro Eisden Maasmechelen
|26
|43
|12
|7
|7
|37-32
|5
|P P G P P
|7.
|La Gantoise
|25
|36
|11
|3
|11
|35-34
|1
|P P G P G
|8.
|Eupen
|24
|35
|9
|8
|7
|32-28
|4
|P P P G P
|9.
|KSC Lokeren
|25
|33
|8
|9
|8
|35-35
|0
|P P P G P
|10.
|RWDM Brussels
|25
|28
|7
|7
|11
|38-41
|-3
|G G P P P
|11.
|Lierse SK
|24
|24
|6
|6
|12
|25-33
|-8
|P P P P P
|12.
|Francs Borains
|24
|24
|6
|7
|11
|23-31
|-8
|P G P P P
|13.
|RSCA Futures
|24
|24
|5
|9
|10
|31-39
|-8
|P P G P G
|14.
|Jong Genk
|24
|23
|6
|5
|13
|31-47
|-16
|P G P G P
|15.
|RFC Seraing
|23
|20
|4
|8
|11
|22-34
|-12
|P P P P G
|16.
|Club Brugge NXT
|25
|16
|4
|4
|17
|27-42
|-15
|G G P P P
|17.
|Olympic Charleroi
|24
|16
|3
|7
|14
|21-47
|-26
|P P P P G
Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot