Le débat sur l'attaquant à Anderlecht réglé par... Thorgan Hazard ? "Les statistiques parlent d'elles-mêmes"

Avant Zulte Waregem, Anderlecht peinait à marquer. Thorgan Hazard a inscrit un triplé et confirmé son rôle de "faux neuf", laissant peu de raisons à Jérémy Taravel de changer son attaque.

Depuis la nomination de Jérémy Taravel, Thorgan Hazard évolue en tant que faux numéro 9. Sur ces trois matchs, il a inscrit trois buts et délivré deux passes décisives, ce qui fait de lui, de loin, le joueur le plus décisif d’Anderlecht cette saison avec onze buts et neuf assists au compteur toutes compétitions confondues.

Le triplé inscrit face à ses anciennes couleurs permet évidemment de booster la confiance du joueur de 32 ans. "Il a toujours le sourire, hein", a plaisanté Jeremy Taravel en conférence de presse, ce vendredi. "Cette position de 'faux neuf' lui va parfaitement. Il peut jouer entre les lignes."

Mais d’où est venue cette idée ? "Ça me trottait dans la tête depuis un moment", explique Taravel. En tant qu’assistant, il n’aurait évidemment pas pu l’imposer, mais l’expérimentation semble réussie. Cela implique toutefois que de véritables attaquants comme Danylo Sikan ou Mihajlo Cvetkovic disposent de moins de temps de jeu.

Sikan aura encore des opportunités, mais il a besoin de temps

Depuis la prise de fonction de Taravel, Sikan n’a joué que 11 minutes. "Il a besoin d’un temps d’adaptation", a précisé l’entraîneur français. "Thorgan marque trois fois contre Zulte. Les statistiques parlent d’elles-mêmes."

"Bien sûr, cela ne signifie pas qu’aucun ajustement ne pourra être fait si le match l’exige. Les attaquants ont tous une mentalité exemplaire, qu’ils démarrent ou non. Je l’ai souligné : nous avons besoin de tout le monde. Nous n’atteindrons pas nos objectifs avec seulement onze joueurs. Tout le monde doit être disponible et prêt à jouer", a conclu Taravel avant d'affronter Louvain au Lotto Park, ce samedi (20h45).