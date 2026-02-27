Le débat sur l'attaquant à Anderlecht réglé par... Thorgan Hazard ? "Les statistiques parlent d'elles-mêmes"

Loïc Woos Johan Walckiers
Loïc Woos et Johan Walckiers depuis Anderlecht
| Commentaire
Le débat sur l'attaquant à Anderlecht réglé par... Thorgan Hazard ? "Les statistiques parlent d'elles-mêmes"

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Avant Zulte Waregem, Anderlecht peinait à marquer. Thorgan Hazard a inscrit un triplé et confirmé son rôle de "faux neuf", laissant peu de raisons à Jérémy Taravel de changer son attaque.

Depuis la nomination de Jérémy Taravel, Thorgan Hazard évolue en tant que faux numéro 9. Sur ces trois matchs, il a inscrit trois buts et délivré deux passes décisives, ce qui fait de lui, de loin, le joueur le plus décisif d’Anderlecht cette saison avec onze buts et neuf assists au compteur toutes compétitions confondues.

Le triplé inscrit face à ses anciennes couleurs permet évidemment de booster la confiance du joueur de 32 ans. "Il a toujours le sourire, hein", a plaisanté Jeremy Taravel en conférence de presse, ce vendredi. "Cette position de 'faux neuf' lui va parfaitement. Il peut jouer entre les lignes."

Mais d’où est venue cette idée ? "Ça me trottait dans la tête depuis un moment", explique Taravel. En tant qu’assistant, il n’aurait évidemment pas pu l’imposer, mais l’expérimentation semble réussie. Cela implique toutefois que de véritables attaquants comme Danylo Sikan ou Mihajlo Cvetkovic disposent de moins de temps de jeu.

Sikan aura encore des opportunités, mais il a besoin de temps

Depuis la prise de fonction de Taravel, Sikan n’a joué que 11 minutes. "Il a besoin d’un temps d’adaptation", a précisé l’entraîneur français. "Thorgan marque trois fois contre Zulte. Les statistiques parlent d’elles-mêmes."

Lire aussi… Des choix difficiles à Anderlecht, aussi en vue de... Bruges : "On a étudié cette possibilité"
"Bien sûr, cela ne signifie pas qu’aucun ajustement ne pourra être fait si le match l’exige. Les attaquants ont tous une mentalité exemplaire, qu’ils démarrent ou non. Je l’ai souligné : nous avons besoin de tout le monde. Nous n’atteindrons pas nos objectifs avec seulement onze joueurs. Tout le monde doit être disponible et prêt à jouer", a conclu Taravel avant d'affronter Louvain au Lotto Park, ce samedi (20h45).

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Anderlecht - OH Louvain en live sur Walfoot.be à partir de 20:45 (28/02).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
OH Louvain
Danylo Sikan

Plus de news

LIVE : Les compositions de Standard - RAAL sont connues, un grand absent chez les Rouches Live

LIVE : Les compositions de Standard - RAAL sont connues, un grand absent chez les Rouches

20:26
Des choix difficiles à Anderlecht, aussi en vue de... Bruges : "On a étudié cette possibilité"

Des choix difficiles à Anderlecht, aussi en vue de... Bruges : "On a étudié cette possibilité"

15:40
1
Forfait pour la dernière de l'histoire du club ? La triste fin du RFC Tournai, encore en D2 il y a 15 ans

Forfait pour la dernière de l'histoire du club ? La triste fin du RFC Tournai, encore en D2 il y a 15 ans

20:20
La réaction attendue ? Benfica bannit plusieurs supporters après l'affaire Vinicius Jr

La réaction attendue ? Benfica bannit plusieurs supporters après l'affaire Vinicius Jr

20:00
Mauvaise nouvelle pour le Standard : un titulaire absent à la dernière minute face à la RAAL !

Mauvaise nouvelle pour le Standard : un titulaire absent à la dernière minute face à la RAAL !

19:35
4
Fin de saison et pas de Mondial pour Promise David ? "On ne fixe pas de date"

Fin de saison et pas de Mondial pour Promise David ? "On ne fixe pas de date"

19:23
Un ancien de Neerpede rêve d'un retour par la grande porte : "Regardez Marco Kana"

Un ancien de Neerpede rêve d'un retour par la grande porte : "Regardez Marco Kana"

17:00
Des affiches déjà très importantes : c'est parti pour les Play-Offs de D1 ACFF

Des affiches déjà très importantes : c'est parti pour les Play-Offs de D1 ACFF

19:00
Rik de Mil cherche des leaders à Gand avant un week-end crucial : "On ne veut pas d'excuses"

Rik de Mil cherche des leaders à Gand avant un week-end crucial : "On ne veut pas d'excuses"

18:00
"Il a toujours été un leader" : Jérémy Taravel, l'homme qu'il faut à Anderlecht pour le moment ?

"Il a toujours été un leader" : Jérémy Taravel, l'homme qu'il faut à Anderlecht pour le moment ?

09:00
Qui est le nouveau candidat au poste de directeur sportif du RSC Anderlecht ? Ses méthodes font parler

Qui est le nouveau candidat au poste de directeur sportif du RSC Anderlecht ? Ses méthodes font parler

13:00
6
La Premier League frappe encore à la porte : un autre titulaire de l'Union sur le départ en fin de saison ?

La Premier League frappe encore à la porte : un autre titulaire de l'Union sur le départ en fin de saison ?

17:30
Standard - RAAL : un choc wallon capital pour les deux équipes (coup d'envoi à 20h45)

Standard - RAAL : un choc wallon capital pour les deux équipes (coup d'envoi à 20h45)

15:20
Pluie de scouts à la Cegeka Arena : Genk se prépare-t-il à un exode malgré une saison en demi-teinte ?

Pluie de scouts à la Cegeka Arena : Genk se prépare-t-il à un exode malgré une saison en demi-teinte ?

16:30
Bon signe pour les Diables et Manchester City ? Pep Guardiola donne des nouvelles de Jeremy Doku, blessé

Bon signe pour les Diables et Manchester City ? Pep Guardiola donne des nouvelles de Jeremy Doku, blessé

16:00
Coup de stress à Zulte avant les quatre derniers matchs ? "On mériterait une meilleure place"

Coup de stress à Zulte avant les quatre derniers matchs ? "On mériterait une meilleure place"

15:00
Accusé de harcèlement à l'encontre de Noah Makembo au SL16 FC, Sébastien Grandjean répond : "C'est archi-faux"

Accusé de harcèlement à l'encontre de Noah Makembo au SL16 FC, Sébastien Grandjean répond : "C'est archi-faux"

14:20
Du lourd promis... pour les quarts : voici les affiches des 1/8es de finale de la Conference League

Du lourd promis... pour les quarts : voici les affiches des 1/8es de finale de la Conference League

14:40
Bryan Heynen et Genk ont puisé dans leurs ressources : "J'ai eu l'impression de mourir trois fois"

Bryan Heynen et Genk ont puisé dans leurs ressources : "J'ai eu l'impression de mourir trois fois"

14:00
Le pire est évité : voici l'adversaire du Racing Genk en 1/8es de finale de l'Europa League

Le pire est évité : voici l'adversaire du Racing Genk en 1/8es de finale de l'Europa League

13:25
Un énorme choc pour Courtois et Doku : les affiches des 1/8es de finale de la Ligue des Champions

Un énorme choc pour Courtois et Doku : les affiches des 1/8es de finale de la Ligue des Champions

12:40
"Il ne doit plus jouer" : est-il temps pour Genk de changer de gardien ?

"Il ne doit plus jouer" : est-il temps pour Genk de changer de gardien ?

12:20
"Une finale de Coupe du Monde" : le Standard est prévenu, la RAAL se prépare à fond

"Une finale de Coupe du Monde" : le Standard est prévenu, la RAAL se prépare à fond

11:30
Jérémy Doku face à un concurrent de classe mondiale ? Manchester City a un rêve

Jérémy Doku face à un concurrent de classe mondiale ? Manchester City a un rêve

12:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/02: Titraoui

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/02: Titraoui

09:30
Voici le montant gagné par Genk en Europa League - et ce qu'ils apportent au coefficient belge

Voici le montant gagné par Genk en Europa League - et ce qu'ils apportent au coefficient belge

11:00
La succession de Thibaut Courtois assurée ? "Il est à 100% le futur des Diables Rouges"

La succession de Thibaut Courtois assurée ? "Il est à 100% le futur des Diables Rouges"

10:30
Le prochain départ à Charleroi ? Un club de Premier League s'intéresse à un cadre des Zèbres

Le prochain départ à Charleroi ? Un club de Premier League s'intéresse à un cadre des Zèbres

09:30
Roberto Martinez pourrait quitter le Portugal pour un poste prestigieux

Roberto Martinez pourrait quitter le Portugal pour un poste prestigieux

10:00
Yannick Ferrera avait été suspendu avec le RWDM : et s'il manquait... 4 matchs avec Dender ?

Yannick Ferrera avait été suspendu avec le RWDM : et s'il manquait... 4 matchs avec Dender ?

08:30
Rudi Garcia aura pris note : Nathan Ngoy réagit à son exploit avec le LOSC dans un rôle inattendu

Rudi Garcia aura pris note : Nathan Ngoy réagit à son exploit avec le LOSC dans un rôle inattendu

08:00
Voici les adversaires potentiels de Genk en Europa League : les joueurs ont une préférence claire

Voici les adversaires potentiels de Genk en Europa League : les joueurs ont une préférence claire

07:40
"On fait une erreur et ça relance tout" : Daan Heymans avoue que Genk s'est compliqué la tâche

"On fait une erreur et ça relance tout" : Daan Heymans avoue que Genk s'est compliqué la tâche

07:20
Pas le subtop, mais le top : le Club de Bruges impressionne à tous les niveaux

Pas le subtop, mais le top : le Club de Bruges impressionne à tous les niveaux

07:00
5 matchs, 10 millions d'euros : le directeur sportif de Bruges revient sur cette énorme affaire

5 matchs, 10 millions d'euros : le directeur sportif de Bruges revient sur cette énorme affaire

06:30
Genk frôle l'auto-sabotage mais arrache sa qualification en huitièmes de finale d'Europe League

Genk frôle l'auto-sabotage mais arrache sa qualification en huitièmes de finale d'Europe League

23:53

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 27
Standard Standard 20:45 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
KV Malines KV Malines 28/02 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 28/02 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 28/02 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 01/03 La Gantoise La Gantoise
Westerlo Westerlo 01/03 Union SG Union SG
Charleroi Charleroi 01/03 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 01/03 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved