"On peut même presque avoir des regrets" : un joueur de La Louvière optimiste après le partage à Sclessin

Nachon Nsingi a connu sa première titularisation sous les couleurs de la RAAL La Louvière ce vendredi soir lors du partage face aux Rouches (1-1). Le buteur arrivé au club cet hiver s'est exprimé en zone mixte après la rencontre.

L'avant-centre a profité de la suspension de Jerry Afriyie pour disputer un peu plus d'une heure de jeu. Il s'agissait de sa première apparition depuis le 24 janvier dernier, où il était monté au jeu à neuf minutes du terme contre STVV.

Il était ravi de connaître sa première titularisation à Sclessin : "Pour des débuts, c’était un endroit rêvé, bien sûr. J’ai essayé de profiter des espaces qu’a créés Fall, un joueur dont j’apprécie énormément le style de jeu, complémentaire au mien.

À moi de continuer à bosser comme un fou, à multiplier les séances de travail pour démontrer que je mérite de recevoir une chance de manière plus régulière. C’est pour cela que je suis venu ici et que les dirigeants m’ont recruté." 

Des regrets ? 

Le début de rencontre a été loin d'être évident pour la RAAL La Louvière qui a vu Marco Ilaimaharitra ouvrir le score sur penalty : "Ce soir, on savait que le début de match serait compliqué, mais pas à ce point. On jouait à peine depuis une minute et bam !, on se prend un penalty et un but. Quand on est sur le terrain, on subit le match, les cris des supporters, c’est assez dingue. On était directement sous pression, mais on a su réagir rapidement avec notre mental pour venir chercher un bon point ici. 

On peut même presque avoir des regrets parce qu’on reste très exigeant. Le plus important, c’est tout de même qu’on n’ait pas perdu. Cela reste positif malgré tout," a-t-il conclu.

