Fin de saison et pas de Mondial pour Promise David ? "On ne fixe pas de date"

Catastrophe pour Promise David. L'attaquant canadien de l'Union Saint-Gilloise va devoir passer sur le billard et David Hubert a préféré rester prudent concernant sa date de retour.

Suite à un gros duel avec Daam Foulon, Promise David était sorti sur civière le week-end dernier et en début de semaine, le verdict tombait : le Canadien souffre d'une lésion musculaire à la hanche qui signifie un passage inévitable sur le billard.

Une opération qui va tenir Promise David éloigné des terrains pour de longs mois, c'est une certitude. En conférence de presse ce vendredi, David Hubert n'a pas souhaité donner d'échéance concernant un retour de son attaquant. "La bonne nouvelle est que nous avons pu programmer l'opération très rapidement", se réjouit-il d'emblée dans des propos relayés par Belga.

Promise David manquera-t-il la Coupe du Monde ?

"C'était la meilleure décision à prendre, il pourra aller de l'avant et commencer sa revalidation". Une revalidation qui sera longue et pénible, et qui ne promet pas un retour d'ici à la fin de saison. "C'est très dangereux de mettre une date sur son retour. Il va devoir y aller pas après pas", reconnaît Hubert.

"Promise a pris un gros coup sur la tête après le verdict. Il y avait encore beaucoup d'échéances", continue le coach de l'USG. Parmi ces échéances, les Playoffs mais aussi et surtout la Coupe du Monde. "C'est compliqué de voir que ta fin de saison est hypothéquée, que tu vas devoir quitter tes équipiers et faire ta revalidation seul. Il va traverser des moments difficiles".



Au vu de l'intérêt autour de sa personne, Promise David peut même avoir d'ores et déjà disputé... son dernier match pour l'Union Saint-Gilloise, s'il venait à ne pas rejouer d'ici à la fin de saison. Même si sa prolongation jusqu'en 2029 laisse envisageable une saison de plus au Parc Duden si c'est nécessaire.