Fin de saison et pas de Mondial pour Promise David ? "On ne fixe pas de date"

Fin de saison et pas de Mondial pour Promise David ? "On ne fixe pas de date"
Photo: © photonews
Deviens fan de Union SG! 331

Catastrophe pour Promise David. L'attaquant canadien de l'Union Saint-Gilloise va devoir passer sur le billard et David Hubert a préféré rester prudent concernant sa date de retour.

Suite à un gros duel avec Daam Foulon, Promise David était sorti sur civière le week-end dernier et en début de semaine, le verdict tombait : le Canadien souffre d'une lésion musculaire à la hanche qui signifie un passage inévitable sur le billard.

Une opération qui va tenir Promise David éloigné des terrains pour de longs mois, c'est une certitude. En conférence de presse ce vendredi, David Hubert n'a pas souhaité donner d'échéance concernant un retour de son attaquant. "La bonne nouvelle est que nous avons pu programmer l'opération très rapidement", se réjouit-il d'emblée dans des propos relayés par Belga.

Promise David manquera-t-il la Coupe du Monde ? 

"C'était la meilleure décision à prendre, il pourra aller de l'avant et commencer sa revalidation". Une revalidation qui sera longue et pénible, et qui ne promet pas un retour d'ici à la fin de saison. "C'est très dangereux de mettre une date sur son retour. Il va devoir y aller pas après pas", reconnaît Hubert.

"Promise a pris un gros coup sur la tête après le verdict. Il y avait encore beaucoup d'échéances", continue le coach de l'USG. Parmi ces échéances, les Playoffs mais aussi et surtout la Coupe du Monde. "C'est compliqué de voir que ta fin de saison est hypothéquée, que tu vas devoir quitter tes équipiers et faire ta revalidation seul. Il va traverser des moments difficiles".


Au vu de l'intérêt autour de sa personne, Promise David peut même avoir d'ores et déjà disputé... son dernier match pour l'Union Saint-Gilloise, s'il venait à ne pas rejouer d'ici à la fin de saison. Même si sa prolongation jusqu'en 2029 laisse envisageable une saison de plus au Parc Duden si c'est nécessaire. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Union SG
Promise David

Plus de news

LIVE : Les compositions de Standard - RAAL sont connues, un grand absent chez les Rouches Live

LIVE : Les compositions de Standard - RAAL sont connues, un grand absent chez les Rouches

20:26
Forfait pour la dernière de l'histoire du club ? La triste fin du RFC Tournai, encore en D2 il y a 15 ans

Forfait pour la dernière de l'histoire du club ? La triste fin du RFC Tournai, encore en D2 il y a 15 ans

20:20
La réaction attendue ? Benfica bannit plusieurs supporters après l'affaire Vinicius Jr

La réaction attendue ? Benfica bannit plusieurs supporters après l'affaire Vinicius Jr

20:00
Mauvaise nouvelle pour le Standard : un titulaire absent à la dernière minute face à la RAAL !

Mauvaise nouvelle pour le Standard : un titulaire absent à la dernière minute face à la RAAL !

19:35
4
La Premier League frappe encore à la porte : un autre titulaire de l'Union sur le départ en fin de saison ?

La Premier League frappe encore à la porte : un autre titulaire de l'Union sur le départ en fin de saison ?

17:30
Le débat sur l'attaquant à Anderlecht réglé par... Thorgan Hazard ? "Les statistiques parlent d'elles-mêmes"

Le débat sur l'attaquant à Anderlecht réglé par... Thorgan Hazard ? "Les statistiques parlent d'elles-mêmes"

18:30
Des affiches déjà très importantes : c'est parti pour les Play-Offs de D1 ACFF

Des affiches déjà très importantes : c'est parti pour les Play-Offs de D1 ACFF

19:00
Rik de Mil cherche des leaders à Gand avant un week-end crucial : "On ne veut pas d'excuses"

Rik de Mil cherche des leaders à Gand avant un week-end crucial : "On ne veut pas d'excuses"

18:00
Un ancien de Neerpede rêve d'un retour par la grande porte : "Regardez Marco Kana"

Un ancien de Neerpede rêve d'un retour par la grande porte : "Regardez Marco Kana"

17:00
Des choix difficiles à Anderlecht, aussi en vue de... Bruges : "On a étudié cette possibilité"

Des choix difficiles à Anderlecht, aussi en vue de... Bruges : "On a étudié cette possibilité"

15:40
1
Standard - RAAL : un choc wallon capital pour les deux équipes (coup d'envoi à 20h45)

Standard - RAAL : un choc wallon capital pour les deux équipes (coup d'envoi à 20h45)

15:20
Pluie de scouts à la Cegeka Arena : Genk se prépare-t-il à un exode malgré une saison en demi-teinte ?

Pluie de scouts à la Cegeka Arena : Genk se prépare-t-il à un exode malgré une saison en demi-teinte ?

16:30
Bon signe pour les Diables et Manchester City ? Pep Guardiola donne des nouvelles de Jeremy Doku, blessé

Bon signe pour les Diables et Manchester City ? Pep Guardiola donne des nouvelles de Jeremy Doku, blessé

16:00
Coup de stress à Zulte avant les quatre derniers matchs ? "On mériterait une meilleure place"

Coup de stress à Zulte avant les quatre derniers matchs ? "On mériterait une meilleure place"

15:00
Accusé de harcèlement à l'encontre de Noah Makembo au SL16 FC, Sébastien Grandjean répond : "C'est archi-faux"

Accusé de harcèlement à l'encontre de Noah Makembo au SL16 FC, Sébastien Grandjean répond : "C'est archi-faux"

14:20
Du lourd promis... pour les quarts : voici les affiches des 1/8es de finale de la Conference League

Du lourd promis... pour les quarts : voici les affiches des 1/8es de finale de la Conference League

14:40
Bryan Heynen et Genk ont puisé dans leurs ressources : "J'ai eu l'impression de mourir trois fois"

Bryan Heynen et Genk ont puisé dans leurs ressources : "J'ai eu l'impression de mourir trois fois"

14:00
Qui est le nouveau candidat au poste de directeur sportif du RSC Anderlecht ? Ses méthodes font parler

Qui est le nouveau candidat au poste de directeur sportif du RSC Anderlecht ? Ses méthodes font parler

13:00
6
Le pire est évité : voici l'adversaire du Racing Genk en 1/8es de finale de l'Europa League

Le pire est évité : voici l'adversaire du Racing Genk en 1/8es de finale de l'Europa League

13:25
Un énorme choc pour Courtois et Doku : les affiches des 1/8es de finale de la Ligue des Champions

Un énorme choc pour Courtois et Doku : les affiches des 1/8es de finale de la Ligue des Champions

12:40
"Il ne doit plus jouer" : est-il temps pour Genk de changer de gardien ?

"Il ne doit plus jouer" : est-il temps pour Genk de changer de gardien ?

12:20
"Une finale de Coupe du Monde" : le Standard est prévenu, la RAAL se prépare à fond

"Une finale de Coupe du Monde" : le Standard est prévenu, la RAAL se prépare à fond

11:30
Jérémy Doku face à un concurrent de classe mondiale ? Manchester City a un rêve

Jérémy Doku face à un concurrent de classe mondiale ? Manchester City a un rêve

12:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/02: Titraoui

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/02: Titraoui

09:30
Voici le montant gagné par Genk en Europa League - et ce qu'ils apportent au coefficient belge

Voici le montant gagné par Genk en Europa League - et ce qu'ils apportent au coefficient belge

11:00
La succession de Thibaut Courtois assurée ? "Il est à 100% le futur des Diables Rouges"

La succession de Thibaut Courtois assurée ? "Il est à 100% le futur des Diables Rouges"

10:30
Le prochain départ à Charleroi ? Un club de Premier League s'intéresse à un cadre des Zèbres

Le prochain départ à Charleroi ? Un club de Premier League s'intéresse à un cadre des Zèbres

09:30
Roberto Martinez pourrait quitter le Portugal pour un poste prestigieux

Roberto Martinez pourrait quitter le Portugal pour un poste prestigieux

10:00
"Il a toujours été un leader" : Jérémy Taravel, l'homme qu'il faut à Anderlecht pour le moment ?

"Il a toujours été un leader" : Jérémy Taravel, l'homme qu'il faut à Anderlecht pour le moment ?

09:00
A-t-il déjà disputé son dernier match pour l'Union ? Promise David vers une opération lourde de conséquences

A-t-il déjà disputé son dernier match pour l'Union ? Promise David vers une opération lourde de conséquences

26/02
Yannick Ferrera avait été suspendu avec le RWDM : et s'il manquait... 4 matchs avec Dender ?

Yannick Ferrera avait été suspendu avec le RWDM : et s'il manquait... 4 matchs avec Dender ?

08:30
Rudi Garcia aura pris note : Nathan Ngoy réagit à son exploit avec le LOSC dans un rôle inattendu

Rudi Garcia aura pris note : Nathan Ngoy réagit à son exploit avec le LOSC dans un rôle inattendu

08:00
Voici les adversaires potentiels de Genk en Europa League : les joueurs ont une préférence claire

Voici les adversaires potentiels de Genk en Europa League : les joueurs ont une préférence claire

07:40
"On fait une erreur et ça relance tout" : Daan Heymans avoue que Genk s'est compliqué la tâche

"On fait une erreur et ça relance tout" : Daan Heymans avoue que Genk s'est compliqué la tâche

07:20
Pas le subtop, mais le top : le Club de Bruges impressionne à tous les niveaux

Pas le subtop, mais le top : le Club de Bruges impressionne à tous les niveaux

07:00
5 matchs, 10 millions d'euros : le directeur sportif de Bruges revient sur cette énorme affaire

5 matchs, 10 millions d'euros : le directeur sportif de Bruges revient sur cette énorme affaire

06:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 27
Standard Standard 20:45 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
KV Malines KV Malines 28/02 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 28/02 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 28/02 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 01/03 La Gantoise La Gantoise
Westerlo Westerlo 01/03 Union SG Union SG
Charleroi Charleroi 01/03 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 01/03 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved