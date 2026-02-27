Forfait pour la dernière de l'histoire du club ? La triste fin du RFC Tournai, encore en D2 il y a 15 ans

Ce week-end, le RFC Tournai devait jouer ce qui aurait probablement été son dernier match à la maison, avant une faillite générale. Mais l'administrateur du club a décidé de ne pas prendre de risque et de déclarer forfait.

Cela ressemble fort à un débranchage de prise. L'Avenir nous apprend en effet ce vendredi que le match de ce week-end en D2 ACFF entre le RFC Tournai et le RCS Brainois, qui devait potentiellement être le tout dernier du club tournaisien avant un forfait général, n'aurait pas lieu.

En effet, l'administrateur du club, qui a été mis sous tutelle récemment en raison d'une situation financière intenable, ne veut pas prendre de risques et a estimé que l'organisation du match ne pouvait être assurée dans de bonnes conditions.

Le RFC Tournai ne jouera pas à la maison ce week-end

"Nous avions fait tous les efforts nécessaires au niveau du paiement des arbitres et des assurances, du traçage des lignes et pour la présence des stewards… Mais l'administrateur-délégué nous a confirmé ce vendredi qu'il ne voulait pas engager sa responsabilité car il est désormais celui qui prend les décisions", déclare Nicolas Sztendera, directeur sportif du RFC Tournai.

Récemment, la date de comparution des Sang & Or, qui évoluaient encore en D2 belge lors de la saison 2010-2011, devant le tribunal afin, très probablement, d'y déposer le bilan avait été communiquée à l'administrateur, Me Lefebvre.



Sauf miracle, le RFC Tournai ne devrait donc plus disputer de rencontre cette saison, et bientôt déclarer faillite et donc forfait général dans cette série de D2 ACFF.