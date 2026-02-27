La réaction attendue ? Benfica bannit plusieurs supporters après l'affaire Vinicius Jr

On attend toujours le fin mot de l'histoire concernant Gianluca Prestianni, accusé d'avoir proféré des injures racistes à l'encontre de Vinicius Jr. Mais Benfica a voulu montrer sa bonne foi en sévissant vis-à-vis de certains supporters.

Gianluca Prestianni n'était pas le seul à l'Estadio Da Luz à être accusé de racisme la semaine passée lors du barrage aller de Champions League, face au Real Madrid. En effet, plusieurs supporters de Benfica avaient été filmés par les caméras de surveillance.

Sur ces images, on pouvait y voir certains supporters effectuer des gestes imitant un singe, à l'intention de Vinicius Jr. Un comportement sur lequel Benfica a été intransigeant. Le club lisboète a en effet annoncé avoir banni de stade cinq supporters identifiés.

Benfica suspend cinq supporters

«Benfica informe qu’il a suspendu cinq membres et annulé leurs abonnements après l’ouverture de procédures disciplinaires dont les démarches pourraient conduire à l’application de la sanction maximale prévue dans les statuts : l’expulsion", lit-on sur le site officiel du club.

éL’ouverture de ces procédures disciplinaires fait suite à l’enquête interne lancée à la suite du match entre Benfica et le Real Madrid, qui s’est déroulé le 17 février dernier, et à l’adoption de comportements inappropriés dans les tribunes, de nature raciste, incompatibles avec les valeurs et les principes qui régissent le club".



Gianluca Prestianni, accusé d'avoir traité Vinicius Jr de singe à plusieurs reprises, a de son côté été temporairement suspendu par l'UEFA le temps que la lumière soit faite sur l'affaire. Benfica défend son joueur jusqu'ici.