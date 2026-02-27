La réaction attendue ? Benfica bannit plusieurs supporters après l'affaire Vinicius Jr

La réaction attendue ? Benfica bannit plusieurs supporters après l'affaire Vinicius Jr
Deviens fan de SL Benfica! 122

On attend toujours le fin mot de l'histoire concernant Gianluca Prestianni, accusé d'avoir proféré des injures racistes à l'encontre de Vinicius Jr. Mais Benfica a voulu montrer sa bonne foi en sévissant vis-à-vis de certains supporters.

Gianluca Prestianni n'était pas le seul à l'Estadio Da Luz à être accusé de racisme la semaine passée lors du barrage aller de Champions League, face au Real Madrid. En effet, plusieurs supporters de Benfica avaient été filmés par les caméras de surveillance.

Sur ces images, on pouvait y voir certains supporters effectuer des gestes imitant un singe, à l'intention de Vinicius Jr. Un comportement sur lequel Benfica a été intransigeant. Le club lisboète a en effet annoncé avoir banni de stade cinq supporters identifiés. 

Benfica suspend cinq supporters

«Benfica informe qu’il a suspendu cinq membres et annulé leurs abonnements après l’ouverture de procédures disciplinaires dont les démarches pourraient conduire à l’application de la sanction maximale prévue dans les statuts : l’expulsion", lit-on sur le site officiel du club.

éL’ouverture de ces procédures disciplinaires fait suite à l’enquête interne lancée à la suite du match entre Benfica et le Real Madrid, qui s’est déroulé le 17 février dernier, et à l’adoption de comportements inappropriés dans les tribunes, de nature raciste, incompatibles avec les valeurs et les principes qui régissent le club".


Gianluca Prestianni, accusé d'avoir traité Vinicius Jr de singe à plusieurs reprises, a de son côté été temporairement suspendu par l'UEFA le temps que la lumière soit faite sur l'affaire. Benfica défend son joueur jusqu'ici. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
SL Benfica

Plus de news

LIVE : Les compositions de Standard - RAAL sont connues, un grand absent chez les Rouches Live

LIVE : Les compositions de Standard - RAAL sont connues, un grand absent chez les Rouches

20:26
Forfait pour la dernière de l'histoire du club ? La triste fin du RFC Tournai, encore en D2 il y a 15 ans

Forfait pour la dernière de l'histoire du club ? La triste fin du RFC Tournai, encore en D2 il y a 15 ans

20:20
Mauvaise nouvelle pour le Standard : un titulaire absent à la dernière minute face à la RAAL !

Mauvaise nouvelle pour le Standard : un titulaire absent à la dernière minute face à la RAAL !

19:35
4
Fin de saison et pas de Mondial pour Promise David ? "On ne fixe pas de date"

Fin de saison et pas de Mondial pour Promise David ? "On ne fixe pas de date"

19:23
Des affiches déjà très importantes : c'est parti pour les Play-Offs de D1 ACFF

Des affiches déjà très importantes : c'est parti pour les Play-Offs de D1 ACFF

19:00
Le débat sur l'attaquant à Anderlecht réglé par... Thorgan Hazard ? "Les statistiques parlent d'elles-mêmes"

Le débat sur l'attaquant à Anderlecht réglé par... Thorgan Hazard ? "Les statistiques parlent d'elles-mêmes"

18:30
Rik de Mil cherche des leaders à Gand avant un week-end crucial : "On ne veut pas d'excuses"

Rik de Mil cherche des leaders à Gand avant un week-end crucial : "On ne veut pas d'excuses"

18:00
La Premier League frappe encore à la porte : un autre titulaire de l'Union sur le départ en fin de saison ?

La Premier League frappe encore à la porte : un autre titulaire de l'Union sur le départ en fin de saison ?

17:30
Un ancien de Neerpede rêve d'un retour par la grande porte : "Regardez Marco Kana"

Un ancien de Neerpede rêve d'un retour par la grande porte : "Regardez Marco Kana"

17:00
Pluie de scouts à la Cegeka Arena : Genk se prépare-t-il à un exode malgré une saison en demi-teinte ?

Pluie de scouts à la Cegeka Arena : Genk se prépare-t-il à un exode malgré une saison en demi-teinte ?

16:30
Des choix difficiles à Anderlecht, aussi en vue de... Bruges : "On a étudié cette possibilité"

Des choix difficiles à Anderlecht, aussi en vue de... Bruges : "On a étudié cette possibilité"

15:40
1
Bon signe pour les Diables et Manchester City ? Pep Guardiola donne des nouvelles de Jeremy Doku, blessé

Bon signe pour les Diables et Manchester City ? Pep Guardiola donne des nouvelles de Jeremy Doku, blessé

16:00
Standard - RAAL : un choc wallon capital pour les deux équipes (coup d'envoi à 20h45)

Standard - RAAL : un choc wallon capital pour les deux équipes (coup d'envoi à 20h45)

15:20
Coup de stress à Zulte avant les quatre derniers matchs ? "On mériterait une meilleure place"

Coup de stress à Zulte avant les quatre derniers matchs ? "On mériterait une meilleure place"

15:00
Du lourd promis... pour les quarts : voici les affiches des 1/8es de finale de la Conference League

Du lourd promis... pour les quarts : voici les affiches des 1/8es de finale de la Conference League

14:40
Accusé de harcèlement à l'encontre de Noah Makembo au SL16 FC, Sébastien Grandjean répond : "C'est archi-faux"

Accusé de harcèlement à l'encontre de Noah Makembo au SL16 FC, Sébastien Grandjean répond : "C'est archi-faux"

14:20
Bryan Heynen et Genk ont puisé dans leurs ressources : "J'ai eu l'impression de mourir trois fois"

Bryan Heynen et Genk ont puisé dans leurs ressources : "J'ai eu l'impression de mourir trois fois"

14:00
Un énorme choc pour Courtois et Doku : les affiches des 1/8es de finale de la Ligue des Champions

Un énorme choc pour Courtois et Doku : les affiches des 1/8es de finale de la Ligue des Champions

12:40
Le pire est évité : voici l'adversaire du Racing Genk en 1/8es de finale de l'Europa League

Le pire est évité : voici l'adversaire du Racing Genk en 1/8es de finale de l'Europa League

13:25
Qui est le nouveau candidat au poste de directeur sportif du RSC Anderlecht ? Ses méthodes font parler

Qui est le nouveau candidat au poste de directeur sportif du RSC Anderlecht ? Ses méthodes font parler

13:00
6
"Il ne doit plus jouer" : est-il temps pour Genk de changer de gardien ?

"Il ne doit plus jouer" : est-il temps pour Genk de changer de gardien ?

12:20
Jérémy Doku face à un concurrent de classe mondiale ? Manchester City a un rêve

Jérémy Doku face à un concurrent de classe mondiale ? Manchester City a un rêve

12:00
"Une finale de Coupe du Monde" : le Standard est prévenu, la RAAL se prépare à fond

"Une finale de Coupe du Monde" : le Standard est prévenu, la RAAL se prépare à fond

11:30
Voici le montant gagné par Genk en Europa League - et ce qu'ils apportent au coefficient belge

Voici le montant gagné par Genk en Europa League - et ce qu'ils apportent au coefficient belge

11:00
La succession de Thibaut Courtois assurée ? "Il est à 100% le futur des Diables Rouges"

La succession de Thibaut Courtois assurée ? "Il est à 100% le futur des Diables Rouges"

10:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/02: Titraoui

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/02: Titraoui

09:30
Roberto Martinez pourrait quitter le Portugal pour un poste prestigieux

Roberto Martinez pourrait quitter le Portugal pour un poste prestigieux

10:00
Le prochain départ à Charleroi ? Un club de Premier League s'intéresse à un cadre des Zèbres

Le prochain départ à Charleroi ? Un club de Premier League s'intéresse à un cadre des Zèbres

09:30
"Il a toujours été un leader" : Jérémy Taravel, l'homme qu'il faut à Anderlecht pour le moment ?

"Il a toujours été un leader" : Jérémy Taravel, l'homme qu'il faut à Anderlecht pour le moment ?

09:00
Yannick Ferrera avait été suspendu avec le RWDM : et s'il manquait... 4 matchs avec Dender ?

Yannick Ferrera avait été suspendu avec le RWDM : et s'il manquait... 4 matchs avec Dender ?

08:30
Rudi Garcia aura pris note : Nathan Ngoy réagit à son exploit avec le LOSC dans un rôle inattendu

Rudi Garcia aura pris note : Nathan Ngoy réagit à son exploit avec le LOSC dans un rôle inattendu

08:00
Voici les adversaires potentiels de Genk en Europa League : les joueurs ont une préférence claire

Voici les adversaires potentiels de Genk en Europa League : les joueurs ont une préférence claire

07:40
Pas le subtop, mais le top : le Club de Bruges impressionne à tous les niveaux

Pas le subtop, mais le top : le Club de Bruges impressionne à tous les niveaux

07:00
"On fait une erreur et ça relance tout" : Daan Heymans avoue que Genk s'est compliqué la tâche

"On fait une erreur et ça relance tout" : Daan Heymans avoue que Genk s'est compliqué la tâche

07:20
5 matchs, 10 millions d'euros : le directeur sportif de Bruges revient sur cette énorme affaire

5 matchs, 10 millions d'euros : le directeur sportif de Bruges revient sur cette énorme affaire

06:30
Genk frôle l'auto-sabotage mais arrache sa qualification en huitièmes de finale d'Europe League

Genk frôle l'auto-sabotage mais arrache sa qualification en huitièmes de finale d'Europe League

23:53

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 1/32 Finales (R)
Atlético Madrid Atlético Madrid 4-1 FC Bruges FC Bruges
Inter Inter 1-2 Bodo Glimt Bodo Glimt
Newcastle Utd Newcastle Utd 3-2 FK Qarabag FK Qarabag
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 0-0 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Atalanta Atalanta 4-1 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
PSG PSG 2-2 Monaco Monaco
Real Madrid Real Madrid 2-1 SL Benfica SL Benfica
Juventus Juventus 3-2* Galatasaray Galatasaray
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved