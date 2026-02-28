La RAAL a su profiter de son baroud d'honneur au Standard : "C'est ça quand tu as un grand gardien"

Frédéric Taquin est satisfait : rapidement menée au score, son équipe de la RAAL est parvenue à décrocher un point important et mérité sur la pelouse du Standard, ce vendredi soir.

La RAAL La Louvière s'est déplacée sur la pelouse du Standard, ce vendredi soir, dans le but de faire le gros dos en début de rencontre avant de progressivement piquer en contre-attaque.

Le plan A des Loups est rapidement tombé à l'eau, après le penalty concédé par Wagane Faye et marqué par Marco Ilaimaharitra dans les cinq premières minutes. La RAAL est cependant parvenue à égaliser en milieu de première période via Pape Moussa Fall, grâce à une erreur de Lucas Pirard, et a ensuite fait jeu égal avec les Rouches pour décrocher un point mérité.

De la satisfaction à la RAAL après le partage au Standard

C'est donc un Frédéric Taquin satisfait qui s'est présenté en conférence de presse, conscient que son équipe venait de décrocher une nouvelle unité importante dans la lutte pour le maintien.

"On a connu un début de rencontre très difficile, avec beaucoup d'intensité du côté du Standard. Il y a eu ce penalty très tôt dans le match qui nous met dans l'inconfort, puis une très grosse occasion d'Abid qui aurait pu nous crucifier. Mais quand tu as un grand gardien, il sort le ballon qu'il faut."

"Petit à petit, je pense qu'on est rentrés dans la rencontre. En deuxième mi-temps, on a mis beaucoup d'intensité et d'agressivité, on a récupéré beaucoup de ballons et on s'est montrés dangereux, sans avoir 50.000 occasions. Dommage de ne pas avoir inscrit le 1-2 via Benavides à la 90+4e, mais je suis très fier de mes garçons. On a fait un match plein comme on a l'habitude de le faire et on ramène un bon point."