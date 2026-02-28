Le bourreau de l'Union SG pourrait être transféré pour plus de 85 millions en Premier League

L'Union SG a réalisé un beau parcours en Ligue des champions, mais a également subi quelques lourdes défaites. L'une d'elles est notamment due à Anthony Gordon, désormais associé à un transfert particulièrement onéreux en Premier League.

L’Union recevait Newcastle lors de la deuxième journée de la Ligue des champions, après s’être déjà imposée 1-3 sur la pelouse du PSV. Face aux Magpies, la soirée a été décevante et s’est conclue sur un 0-4 en faveur des Anglais.

Anthony Gordon a inscrit deux penalties lors de cette rencontre et a ainsi offert les trois points à son équipe. Au total, Gordon en est déjà à 10 buts en 10 matchs dans cette campagne. Une statistique impressionnante.

Gordon pourrait coûter plusieurs dizaines de millions

L’attaquant né à Liverpool est désormais associé à un transfert majeur en Premier League rapporte The Sun et Fichajes. Arsenal envisagerait de faire venir Anthony Gordon à Londres et devancerait Liverpool et Manchester United

Les Gunners seraient prêts à délier les cordons de la bourse. En Angleterre, on évoque un montant de 85 millions d’euros, qui ne serait toutefois qu’une base de départ. Newcastle sait qu’il peut obtenir davantage de la part d’un concurrent direct en Premier League.



Gordon a percé à Everton avant de rejoindre Newcastle en 2023 pour plus de 45 millions d’euros. Depuis, il a déjà inscrit 36 buts et délivré 28 passes décisives en 144 apparitions. Il compte également 16 sélections (2 buts) avec l’Angleterre.