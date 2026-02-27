Une sensation d'Eredivisie dans le viseur d'Anderlecht ?

Le RSC Anderlecht va devoir renforcer son secteur offensif l'été prochain, c'est une certitude. L'un des noms sur la liste des Mauves serait un joueur très en vue en Eredivisie.

Cette saison, le RSC Anderlecht manque clairement d'impact offensif, avec peu de joueurs capables d'amener le danger et d'inscrire des buts. C'est valable en pointe, où Thorgan Hazard a été aligné en faux 9 - avec succès, mais tout de même - plutôt que d'y placer Danylo Sikan ou Mihajlo Cvetkovic, mais aussi sur les ailes.

César Huerta blessé, Nilson Angulo parti, Tristan Degreef et Ibrahima Kanaté pas encore assez souvent décisifs, Yari Verschaeren sur le départ, Coba Da Costa prêté et insuffisant : Anderlecht est à la peine sur les flancs.

Younes Taha vers Anderlecht ?

Pour régler ce problème, Voetbalprimeur.nl affirme que le RSCA aurait à l'oeil un certain Younes Taha (23 ans), ailier droit du FC Groningue, en Eredivisie. Taha est prêté par le FC Twente, où il n'aura plus qu'un an de contrat à son retour : un départ définitif est donc à prévoir l'été prochain.

Cette saison, Younes Taha est en grande forme, avec 4 buts et 6 passes décisives en 24 matchs d'Eredivisie. International U23 marocain, il est estimé à 2,3 millions d'euros sur Transfermarkt.

Le Sporting ne serait pas le seul club sur le coup, car Hambourg suivrait également Younes Taha, entre autres clubs étrangers. Le profil du joueur semble cependant coller aux desiderata du RSC Anderlecht : un jeune joueur à la forte plus-value potentielle, au style chatoyant - et parlant néerlandais, ce qui faciliterait son adaptation.