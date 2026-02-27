Des affiches déjà très importantes : c'est parti pour les Play-Offs de D1 ACFF

Après une semaine de pause, c'est parti pour les Play-Offs et les Play-downs en D1 ACFF. Voici les affiches de la première journée.

Deux semaines après les derniers matchs de la phase classique, c'est reparti en D1 ACFF. Première journée des play-offs et des play-downs ce week-end, avec déjà des affiches importantes au programme.

Dans le haut de tableau, les trois grands candidats au titre ne s'affrontent pas encore. Tubize-Braine et le RAEC Mons recevront respectivement Meux et l'Union Rochefortoise, tandis que Virton jouera le derby en déplacement sur la pelouse de Habay-la-Neuve, la belle surprise.

Au classement, Tubize-Braine et Virton sont à égalité à l'entame de ces play-offs avec le même nombre de points (24) et un arrondi, puisqu'ils ont terminé la phase classique avec 47 unités. Le RAEC Mons pointe à deux longueurs (22), mais sera devant en cas d'égalité.

C'est parti pour les Play-Offs en D1 ACFF !

Dans les play-downs, on se dirige vers une bataille à trois pour ne pas descendre entre le SL16 FC, l'Union Namur et le Crossing Schaerbeek, qui s'affronteront ce dimanche !





Une première rencontre capitale à Namur, pendant que, dans le même temps, les U23 du Standard tenteront de surprendre ceux de l'Union, qui ont terminé à la neuvième place de la phase classique. Les U23 du Sporting Charleroi recevront quant à eux Stockay.

Dans le bas du classement, le SL16 FC, Schaerbeek et Namur comptent 8 points, mais les Rouches ont bénéficié de l'arrondi supérieur et devront donc passer devant leurs concurrents pour se sauver. L'Union U23 (12e), Stockay (13e) et les Zebra Elites (15e) ne sont pas encore sauvés, mais disposent d'un matelas confortable.