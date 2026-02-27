La Premier League frappe encore à la porte : un autre titulaire de l'Union sur le départ en fin de saison ?

Monté en puissance à l'Union Saint-Gilloise, Anan Khalaili intéresse Newcastle, qui pourrait passer à l'action pendant l'été. Acheté contre 6,5 millions d'euros en 2024, le flanc droit devrait tout de même rapporter une belle plus-value aux pensionnaires du Parc Duden.

Leader de la Jupiler Pro League avec deux longueurs d'avance sur Saint-Trond et trois sur le Club de Bruges, l'Union Saint-Gilloise réalise encore une très belle saison, malgré son élimination de la Ligue des Champions.

Comme chaque année depuis la remontée, les cadres Saint-Gillois sont scrutés par les clubs des cinq grands championnats européens en vue du mercato estival, et l'entraîneur David Hubert pourrait perdre plusieurs titulaires en fin d'exercice.

C'est notamment le cas d'Anan Khalaili, qui monte en puissance sur le flanc droit des pensionnaires du Parc Duden et qui est vu comme un titulaire indiscutable. Auteur de cinq buts dans son rôle de piston, l'Israélien justifie enfin les 6,5 millions d'euros offerts au Maccabi Haifa durant l'été 2024.

L'Unioniste Anan Khalaili intéresse Newcastle

Un transfert qui posait question de par son prix, mais qui pourrait encore s'avérer être une réussite pour l'Union, puisqu'Anan Khalaili figurerait sur les tablettes de Newcastle, qui affrontera le FC Barcelone en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, selon les informations du Daily Mail.



Sous contrat jusqu'au 30 juin 2028, avec une année supplémentaire en option, Khalaili est estimé à 12 millions d'euros sur le site de référence Transfermarkt, et pourrait donc assurer une jolie plus-value à l'Union en une saison dans la peau d'un titulaire seulement.