Zeno Debast bientôt de retour ? "Pas dans le groupe par choix"

Zeno Debast se rapproche d'un retour. Rui Borges, le coach du Sporting, a donné des nouvelles du Diable Rouge en conférence de presse.

Le joueur belge est en pleine forme : "Debast s’entraîne. Il ne sera pas dans le groupe par choix, car il n’est à 100 % que depuis quelques jours, mais il est prêt à aider."

Zeno Debast était revenu sur les terrains à la mi-janvier avant de de nouveau devoir s'absenter. Le Sporting veut donc être prudent. "À son retour, il n’était pas à 100 % et nous suivons de près son état de santé. Il ressentait une gêne et nous avons choisi de lever le pied", a expliqué Rui Borges selon A Bola.

Sans Zeno Debast, le Sporting s'est imposé 3-0 face à Estoril ce vendredi soir. Mardi, le Sporting affrontera Porto en demi-finale de Coupe du Portugal.

De retour contre Porto ?

Le défenseur belge pourrait intégrer à nouveau le groupe. Reste à voir si l'entraîneur préfère encore patienter ou s'il décidera de le sélectionner dans ce match important pour le club portugais.



Une chose est certaine, le retour de Debast se rapproche. La date exacte n'est pas connue, mais elle est proche. Le Sporting se montre prudent.