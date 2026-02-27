Rik de Mil cherche des leaders à Gand avant un week-end crucial : "On ne veut pas d'excuses"

Après sa défaite la semaine dernière contre le Cercle de Bruges, La Gantoise doit impérativement s'imposer à Genk ce dimanche pour conserver sa sixième place. "Dans cette période, nous recherchons des joueurs capables de prendre l'équipe en main", explique Rik de Mil.

Battue par le Cercle de Bruges le week-end dernier, La Gantoise voit sa sixième place menacée à l’aube de la 27e journée de Jupiler Pro League. Les Buffalos se déplaceront à Genk ce dimanche pour un match décisif.

"L’ambiance cette semaine était bien différente de celle qui suit une victoire, c’est normal. Mais nous avons eu une bonne discussion avec les joueurs", a assuré Rik de Mil en conférence de presse, ce vendredi.

"La dernière chose que nous voulons faire, c’est chercher des excuses pour notre prestation face au Cercle. Nous avons totalement manqué notre match. C’est parfois difficile à expliquer…", a ajouté l’entraîneur.

La sixième place de Gand menacée dès ce vendredi

"Certes, il y a les blessures et le manque de rythme ou de qualité de certains joueurs, mais ce ne sont que des excuses. Nous avons connu un ‘off-day’ total et cela ne devrait tout simplement pas arriver. Nous devons montrer plus de personnalité sur le terrain dans ces moments-là", a poursuivi Rik de Mil.

En terres limbourgeoises, les Buffalos devront impérativement s’imposer pour conserver leur sixième place, qui pourrait être menacée dès ce vendredi par le Standard, susceptible de prendre provisoirement un point d’avance en cas de victoire face à La Louvière.





"Dans cette période, nous recherchons des joueurs capables de prendre l’équipe en main. Cela peut parfois prendre du temps", a conclu Rik de Mil, précisant que Hatim Es-Saoubi, exclu vendredi dernier, serait bien disponible. Le défenseur central marocain a en effet écopé d’une suspension de deux matchs avec sursis malgré sa carte rouge directe.