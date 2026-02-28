OFFICIEL : un jeune talent belge rejoint un grand club allemand

OFFICIEL : un jeune talent belge rejoint un grand club allemand
Photo: Borussia Mönchengladbach

C'est officiel, Destini Megogo, jeune défenseur belge d'origine congolaise de 16 ans, quitte le KRC Genk et rejoint le Borussia Mönchengladbach.

Le joueur avait signé l'été dernier son premier contrat professionnel avec le KRC Genk. Le jeune talent avait paraphé un contrat de trois ans, mais n'ira finalement donc pas au bout de celui-ci. Ses performances ont poussé le Borussia Mönchengladbach à le recruter. 

Les mots du directeur du centre de formation

Il va jouer avec les U19 du club allemand. Le directeur du centre de formation du Borussia, Mirko Sandmöller, se réjouit : "Destini est un défenseur central talentueux et fort dans les duels, en qui nous voyons beaucoup de potentiel.

En Belgique, il a déjà évolué dans un grand club et y a convaincu par ses qualités. Nous sommes heureux que le transfert international ait désormais été approuvé par la FIFA et que Destini soit maintenant qualifié pour jouer avec nous", a-t-il ajouté.

Mirko Sandmöller est prêt à voir évoluer Destini Megogo : "Nous voulons désormais lui donner l’opportunité de franchir les prochaines étapes de son développement chez nous."


Il franchit ainsi une étape dans sa carrière, mais reste à voir ce qu'il en adviendra sur le terrain. Ce samedi à 11h du matin, le Borussia Mönchengladbach U19 affrontera le Bayern U19 en championnat.

