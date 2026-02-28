Le Strasbourg de Mike Penders et Diego Moreira freine Lens dans la course au titre

Strasbourg a accroché Lens (1-1), deuxième de Ligue 1, ce vendredi soir. Mike Penders et Diego Moreira étaient titulaires.

Strasbourg et Lens s'affrontaient dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1. Les Sang et Or, qui se sont inclinés face à Monaco sur le score de 2-3 la semaine dernière, ont réalisé une nouvelle fois un résultat frustrant dans leur course vers le titre.

Lens est actuellement second de Ligue 1 avec 53 unités, à seulement un point du PSG, qui doit encore jouer ce week-end. Les Parisiens se déplaceront au Stade Océane pour affronter Le Havre à 21h05 ce samedi soir. L'OL, troisième de Ligue 1, comptabilise de son côté 45 points, soit huit de moins que Lens. L'OL se déplacera à Marseille ce dimanche à 20h45.

Deux Diables Rouges dans le onze de Strasbourg

Diego Moreira a disputé la presque intégralité de la rencontre entre Strasbourg et Lens. Le Diable Rouge a cédé sa place à la 90+2e minute de jeu. Il a été remplacé par le milieu défensif Maxi Oyedele.

Mike Penders est lui bien resté dans les cages. Malheureusement pour lui, il n'a donc pas pu réaliser un nouveau clean sheet. Mamadou Sangaré a égalisé pour les Lensois à la 62e minute de jeu.



Joaquín Panichelli avait ouvert le score à la 18e minute de jeu pour les Alsaciens. Ce seul et unique but strasbourgeois n'a cependant pas suffi pour prendre les trois points, les deux équipes se sont quittées dos à dos. Strasbourg est actuellement septième de Ligue 1 avec 35 points.