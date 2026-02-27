Mission impossible pour Yannick Ferrera ? "Difficile, mais réalisable !"

Yannick Ferrera s'est lancé dans un défi très compliqué : sauver le FCV Dender de la relégation. L'ancien coach du RWDM estime que c'est pourtant réalisable.

Le FCV Dender compte 8 points de retard sur la RAAL, avant-dernière, et les points ne seront pas divisés au début des barrages pour le maintien en D1A. Autant dire qu'il faudra un petit miracle à Dender pour éviter d'affronter une équipe de Challenger Pro League afin de sauver sa peau.

Mais Yannick Ferrera, successeur de Milk Haykon sur le banc de Denderleeuw, reste optimiste. "C'est une tâche difficile, mais pas irréalisable", assure-t-il dans un entretien accordé au Nieuwsblad à son arrivée. "Quand je suis arrivé au RWDM il y a deux ans, la situation était encore plus compliquée".

Yannick Ferrera y croit

Car le contexte est bien différent : "À l'époque, j'étais arrivé en mars et deux équipes descendaient directement, l'antépénultième devant encore disputer un barrage. Ici, c'est plus réalisable", estime Ferrera. En effet, il n'y aura pas de descendant direct, et un seul barragiste.

"Huit points de retard sur l'avant-dernier, c'est beaucoup, mais en football, tout peut aller très vite", ajoute le nouvel entraîneur de Dender. "Une ou deux victoires peuvent donner de la confiance et tout changer".



Rattraper la RAAL d'ici à la fin de la phase classique paraît impossible, mais il faudra réduire l'écart avant les Playdowns. "Nous aurons 8 semaines pour travailler ensemble d'ici à la phase décisive, les Playdowns. Beaucoup de choses peuvent changer d'ici là", affirme Yannick Ferrera.