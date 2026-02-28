Que fait Wouter Vandenhaute depuis son départ d'Anderlecht ?

Que fait Wouter Vandenhaute depuis son départ d'Anderlecht ?
Photo: © photonews
Deviens fan de Anderlecht! 4332

Il y a quelques mois, le mariage entre le RSC Anderlecht et Wouter Vandenhaute a pris fin. Le président a choisi de se retirer, y compris du Conseil d'administration.

Suite à son départ du RSC Anderlecht, Wouter Vandenhaute s'est fait discret, n'apparaissant pas dans els médias ni - assez logiquement - au stade. Mais la saison de cyclisme s'apprête à battre son plein, ce qui va replacer Vandenhaute au premier plan.

En effet, la société de Vandenhaute, Flanders Classic, organise notamment l'Omloop Het Nieuwsblad, et Wouter Vandenhaute sera impliqué, comme l'a expliqué son neveu Jaan Vanwildemeersch dans Het Belang Van Limburg

Wouter Vandenhaute est passé près d'un trophée avec Anderlecht 

Les nuits sans sommeil à cause du RSC Anderlecht sont en tout cas du passé pour l'ex-président. "Anderlecht doit gagner des trophées, et s'il n'en gagne pas, c'est la personne à la tête qui en prend plein la tête. Marc Coucke aussi est critiqué", souligne Vanwildemeersch.

"J'ai trouvé ça injuste pour mon oncle car je sais à quel point il était impliqué, à quel point il aime Anderlecht", ajoute le neveu de Vandenhaute. "On ne gagne pas de trophées sur commande. Et si cette séance de tirs au but en finale contre Gand s'était passée différemment, il en aurait gagné un". 


Un constat indéniable, tout comme le titre manqué sous Brian Riemer qui ne s'est joué qu'à quelques détails. Humainement, Jaan Vandwildemeersch regrette en tout cas l'image de son oncle. "Il n'aime pas être sous les projecteurs, mais Wouter est une personne chaleureuse", affirme-t-il.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht

Plus de news

Et si la Belgique changeait d'adversaire à 4 mois de la Coupe du Monde 2026 ?

Et si la Belgique changeait d'adversaire à 4 mois de la Coupe du Monde 2026 ?

17:00
Philippe Clément continue son ascension : Norwich enfonce Leicester et laisse la zone rouge loin derrière

Philippe Clément continue son ascension : Norwich enfonce Leicester et laisse la zone rouge loin derrière

16:30
Konstantinos Karetsas bientôt parti pour 30 millions ? Un géant d'Europe frappe à la porte

Konstantinos Karetsas bientôt parti pour 30 millions ? Un géant d'Europe frappe à la porte

16:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/02: El Ouahdi - Openda

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/02: El Ouahdi - Openda

15:00
Zakaria El Ouahdi sur le départ ? Voilà combien il devrait rapporter à Genk

Zakaria El Ouahdi sur le départ ? Voilà combien il devrait rapporter à Genk

15:00
Faux et usage de faux aux Francs Borains ? Le tribunal a tranché

Faux et usage de faux aux Francs Borains ? Le tribunal a tranché

15:30
1
À quand un retour de César Huerta ? La réponse de Jérémy Taravel

À quand un retour de César Huerta ? La réponse de Jérémy Taravel

12:00
Rudi Garcia va-t-il enfin l'appeler ? "Il est sous-estimé en Belgique et mérite d'être sélectionné!"

Rudi Garcia va-t-il enfin l'appeler ? "Il est sous-estimé en Belgique et mérite d'être sélectionné!"

14:30
🎥 Nouveau succès pour Edward Still avec Watford, et ce grâce à un but de classe mondiale

🎥 Nouveau succès pour Edward Still avec Watford, et ce grâce à un but de classe mondiale

13:00
Sans surprise, Loïs Openda n'a pas convaincu : la Juventus espère s'en débarrasser

Sans surprise, Loïs Openda n'a pas convaincu : la Juventus espère s'en débarrasser

13:30
1
Le coach de Zulte Waregem, Sven Vandenbroeck, proche d'un licenciement ? Le club met les choses au clair

Le coach de Zulte Waregem, Sven Vandenbroeck, proche d'un licenciement ? Le club met les choses au clair

12:40
Rik De Mil est très clair : "Mettre de l'huile sur le feu ne sert à rien"

Rik De Mil est très clair : "Mettre de l'huile sur le feu ne sert à rien"

12:20
Le bourreau de l'Union SG pourrait être transféré pour plus de 85 millions en Premier League

Le bourreau de l'Union SG pourrait être transféré pour plus de 85 millions en Premier League

11:30
"Nous savons quelles seront nos priorités" : Vincent Kompany prudent avant le Klassiker

"Nous savons quelles seront nos priorités" : Vincent Kompany prudent avant le Klassiker

11:00
"Il y avait autre chose à faire..." Gaëtan Englebert frustré après la défaite du RFC Liège à Courtrai

"Il y avait autre chose à faire..." Gaëtan Englebert frustré après la défaite du RFC Liège à Courtrai

10:40
Manchester United pourrait perdre beaucoup d'argent suite au licenciement de Ruben Amorim

Manchester United pourrait perdre beaucoup d'argent suite au licenciement de Ruben Amorim

10:20
Zeno Debast bientôt de retour ? "Pas dans le groupe par choix"

Zeno Debast bientôt de retour ? "Pas dans le groupe par choix"

10:00
"On peut même presque avoir des regrets" : un joueur de La Louvière optimiste après le partage à Sclessin

"On peut même presque avoir des regrets" : un joueur de La Louvière optimiste après le partage à Sclessin

09:00
OFFICIEL : un jeune talent belge rejoint un grand club allemand

OFFICIEL : un jeune talent belge rejoint un grand club allemand

09:30
Kamiel Van de Perre, Diable Rouge ? "Ce n'est pas quelque chose qui m'obsède"

Kamiel Van de Perre, Diable Rouge ? "Ce n'est pas quelque chose qui m'obsède"

08:30
La décision d'Anderlecht semble prise : sauf surprise, voici ce qui est prévu

La décision d'Anderlecht semble prise : sauf surprise, voici ce qui est prévu

06:00
2
La RAAL a su profiter de son baroud d'honneur au Standard : "C'est ça quand tu as un grand gardien" Interview

La RAAL a su profiter de son baroud d'honneur au Standard : "C'est ça quand tu as un grand gardien"

07:20
Le Strasbourg de Mike Penders et Diego Moreira freine Lens dans la course au titre

Le Strasbourg de Mike Penders et Diego Moreira freine Lens dans la course au titre

08:00
Pierre François met les choses au clair : "Les rumeurs sur le Standard se vendent bien..."

Pierre François met les choses au clair : "Les rumeurs sur le Standard se vendent bien..."

07:00
2
Coup dur en Premier League pour Amadou Onana et Aston Villa

Coup dur en Premier League pour Amadou Onana et Aston Villa

07:40
2/12 contre le "flop 4" à Sclessin pour le Standard : "Un bilan beaucoup trop pauvre pour rêver du top 6" Interview

2/12 contre le "flop 4" à Sclessin pour le Standard : "Un bilan beaucoup trop pauvre pour rêver du top 6"

23:48
Le Standard loupe la montre en or : les notes des Rouches, accrochés par La Louvière Analyse

Le Standard loupe la montre en or : les notes des Rouches, accrochés par La Louvière

23:00
4
On ne voit ça qu'en Belgique : "Je peux apprendre juste avant le match que je dois aller en tribunes..."

On ne voit ça qu'en Belgique : "Je peux apprendre juste avant le match que je dois aller en tribunes..."

23:20
Comme un bleu, le Standard tombe dans le piège tendu par la RAAL et rate le coche dans la course au top 6

Comme un bleu, le Standard tombe dans le piège tendu par la RAAL et rate le coche dans la course au top 6

22:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/02: Titraoui

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/02: Titraoui

20:40
Une sensation d'Eredivisie dans le viseur d'Anderlecht ?

Une sensation d'Eredivisie dans le viseur d'Anderlecht ?

20:40
Les joueurs de Genk défendent leur gardien après sa grossière erreur

Les joueurs de Genk défendent leur gardien après sa grossière erreur

22:20
Mission impossible pour Yannick Ferrera ? "Difficile, mais réalisable !"

Mission impossible pour Yannick Ferrera ? "Difficile, mais réalisable !"

21:20
Challenger Pro League : Courtrai écrase le FC Liège, le Patro Eisden n'en profite pas

Challenger Pro League : Courtrai écrase le FC Liège, le Patro Eisden n'en profite pas

22:00
Quel parcours : un ancien de Pro League élu joueur du mois de février en Liga

Quel parcours : un ancien de Pro League élu joueur du mois de février en Liga

21:40
Le débat sur l'attaquant à Anderlecht réglé par... Thorgan Hazard ? "Les statistiques parlent d'elles-mêmes"

Le débat sur l'attaquant à Anderlecht réglé par... Thorgan Hazard ? "Les statistiques parlent d'elles-mêmes"

18:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 27
Standard Standard 1-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
KV Malines KV Malines 1-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 18:15 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 20:45 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 01/03 La Gantoise La Gantoise
Westerlo Westerlo 01/03 Union SG Union SG
Charleroi Charleroi 01/03 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 01/03 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved