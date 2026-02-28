Que fait Wouter Vandenhaute depuis son départ d'Anderlecht ?

Il y a quelques mois, le mariage entre le RSC Anderlecht et Wouter Vandenhaute a pris fin. Le président a choisi de se retirer, y compris du Conseil d'administration.

Suite à son départ du RSC Anderlecht, Wouter Vandenhaute s'est fait discret, n'apparaissant pas dans els médias ni - assez logiquement - au stade. Mais la saison de cyclisme s'apprête à battre son plein, ce qui va replacer Vandenhaute au premier plan.

En effet, la société de Vandenhaute, Flanders Classic, organise notamment l'Omloop Het Nieuwsblad, et Wouter Vandenhaute sera impliqué, comme l'a expliqué son neveu Jaan Vanwildemeersch dans Het Belang Van Limburg.

Wouter Vandenhaute est passé près d'un trophée avec Anderlecht

Les nuits sans sommeil à cause du RSC Anderlecht sont en tout cas du passé pour l'ex-président. "Anderlecht doit gagner des trophées, et s'il n'en gagne pas, c'est la personne à la tête qui en prend plein la tête. Marc Coucke aussi est critiqué", souligne Vanwildemeersch.

"J'ai trouvé ça injuste pour mon oncle car je sais à quel point il était impliqué, à quel point il aime Anderlecht", ajoute le neveu de Vandenhaute. "On ne gagne pas de trophées sur commande. Et si cette séance de tirs au but en finale contre Gand s'était passée différemment, il en aurait gagné un".



Un constat indéniable, tout comme le titre manqué sous Brian Riemer qui ne s'est joué qu'à quelques détails. Humainement, Jaan Vandwildemeersch regrette en tout cas l'image de son oncle. "Il n'aime pas être sous les projecteurs, mais Wouter est une personne chaleureuse", affirme-t-il.