L'éternel oublié des Diables ? "Tant que je joue, et bien en plus, je ne ferai jamais une croix dessus"
Photo: © photonews
Hugo Cuypers sort d'une saison à 21 buts avec Chicago. Mais il ne se fait pas d'illusions sur ses chances d'aller à la Coupe du Monde.

Romelu Lukaku encore très loin de son état de forme optimal, Loïs Openda dans une saison difficile à la Juventus, Michy Batshuayi toujours aussi peu souvent invité à jouer avec Francfort, Charles De Ketelaere blessé : Rudi Garcia doit être soucieux lorsqu'il examine ses options en pointe.

Pourtant, il y a bien un attaquant belge qui respire la confiance ces derniers mois. Hugo Cuypers sort d'une grosse saison en MLS et a en plus l'avantage de parfaitement connaître le terrain en vue de la Coupe du Monde.

Mais il explique à la RTBF ne pas encore vraiment réaliser que le tournoi approche : "Dans la ville, on ne sent pas trop la fièvre de cette Coupe du Monde car en effet, Chicago ne fait pas partie du plateau. Vous savez, le soccer reste un sport annexe ici : parfois je me fais aborder en ville et on me dit qu’on m’a déjà vu quelque part… mais on ne m’identifie pas comme footballeur. Des selfies et des autographes, j’en donnais plus à Malines ou à Gand ! Même si apparemment, le club me dit qu’il vend quand même quelques maillots à mon nom au fan-shop".

Réaliste sur ses chances de participer à la Coupe du Monde

"Pour revenir aux Diables, on me pose souvent la question mais, non, je n’ai jamais été contacté par Rudi Garcia. Tant que je joue, et bien en plus, je ne ferai jamais de croix sur les Diables mais ce n’est pas vraiment un objectif ou un rêve intérieur", poursuit-il.


Cuypers avait pourtant reçu un coup de fil de Domenico Tedesco mais n'a toujours pas été sélectionné depuis : "Vous savez, ma carrière n’a jamais été un long fleuve tranquille : mes choix de clubs ont toujours été un peu imprévisibles. Mais je ne vois pas pourquoi je devrais ne plus penser aux Diables. Honnêtement, même si je joue ici… ou peut-être même à cause de cela, j’ai sans doute très peu de chances d’être repris pour la Coupe du Monde. D’ailleurs, je n’irai sans doute pas voir de match au stade : je serai soit en vacances, soit en préparation pour la seconde partie de la saison MLS".

Belgique

