Chou blanc pour Sibierski ? Un entraîneur cité à Anderlecht négocie en Liga

Anderlecht est toujours à la recherche d'un entraîneur pour la saison prochaine. Oscar Garcia a été cité mais semblent avoir d'autres options que le Sporting.

Plus urgemment encore que des joueurs, Antoine Sibierski est à la recherche d'un nouveau T1 pour Anderlecht. Jérémy Taravel a beau avoir marqué des points auprès du club et de son groupe par sa loyauté, le nouveau directeur sportif et le cabinet de recrutement avec qui il collabore n'en ont pas moins intensifié la prospection.

L'un des noms cités pour reprendre l'équipe n'était autre qu'Oscar Garcia, l'entraîneur espagnol passé par Louvain de novembre 2023 à novembre 2024. Ses coups de gueule à répétition n'avaient pas vraiment eu l'effet escompté à Den Dreef : sa communication plutôt musclée avait suscité des tensions en interne, OHL s'en était ainsi séparé en cours de saison.

Le natif de Sabadell a ensuite rebondi du côté du Deportivo Guadalajara, dans le championnat mexicain. Mais il n'avait tenu que 12 matchs. Cela ne l'a pas empêché de rebondir pour autant : son amitié avec Jordi Cruijff (directeur technique de l'Ajax) lui a valu de prendre en charge les U21 amstellodamois.

Oscar Garcia prêt à repartir coacher en Liga

Mieux : au départ de Fred Grim lors du mois de mars, Garcia est même monté en grade pour s'occuper de l'équipe première, avec qui il a fini la saison sur une qualification in extremis pour l'Europe grâce à une victoire aux tirs au but en barrage contre le FC Utrecht.



Son avenir semble en tout cas s'éloigner d'Anderlecht. Le média espagnol AS indique en effet que l'ancien coach de Louvain se rapproche d'un retour au pays. Il fait ainsi partie des profils avec qui le Rayo Vallecano et Osasuna se sont mis à table ces derniers jours. Si les discussions venaient à ne pas aboutir, un séjour prolongé à l'Ajax ne serait pas non plus impossible. Mais la piste mauve semble, elle, appelée à se refermer.