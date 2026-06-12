Anderlecht s'impatiente et met en demeure un club mauvais payeur pour environ 400.000 euros

F Chl, journaliste football
| Commentaire
Anderlecht s'impatiente et met en demeure un club mauvais payeur pour environ 400.000 euros
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Le montant du transfert de Francis Amuzu n'a toujours pas été payé entièrement et Anderlecht menace Grêmio de porter l'affaire devant la FIFA.

En janvier 2025, Francis Amuzu quittait Anderlecht, après dix années et 251 matchs, pour s'envoler en direction du Brésil. Grêmio, club deux fois champion national et basé à Porto Alegre, déboursait 1,2 millions d'euros pour s'attacher les services de l'ailier. Une somme qu'Anderlecht attend encore en partie un an et demi plus tard.

Et du côté de Neerpede, alors qu'il s'agit de trouver des fonds pour financer l'énième reconstruction de l'équipe, on commence à s'impatienter du retard de paiement du club brésilien. Les médias locaux indiquent que le "Tricolor" doit encore un tiers du montant du transfert, soit 400.000 euros. Le club bruxellois a donc envoyé une mise en demeure à Grêmio et menace de porter l'affaire devant la FIFA si le club brésilien ne s'acquittait pas de sa dette.

Un titre et une valeur marchande doublée au Brésil

Francis Amuzu arrive en fin de contrat du côté de Porto Alegre et sera libre comme l'air à partir du 1er janvier 2027. Depuis son arrivée, sa valeur marchande a doublé selon Transfermarkt. Estimée à 4,5 millions d'euros avant son départ de Bruxelles, elle serait désormais de 9 millions selon le site spécialisé.

En deux saisons sous les couleurs du "Tricolor", Francis Amuzu a disputé 64 duels pour 11 buts et 7 passes décisives. Il y a aussi gagné un titre: le Campeonato Gaúcho, une compétition régionale de football qui réunit les clubs de l'État du Rio Grande do Sul. Il a aussi disputé des rencontres de la Copa Sudamericana, que l'on pourrait qualifier d'équivalent sudaméricain de l'Europa League.

Privé de Mondial à cause de son club

Francis Amuzu qui a porté le maillot des Diables rouges tant chez les U19 que U21 a récemment changé de nationalité sportive pour défendre les couleurs du Ghana en vue de la Coupe du monde. Convoqué en mai par le sélectionneur Carlos Queiroz, "Ciske" n'a pas été libéré par Grêmio, ce qui l'a disqualifié de la liste finale pour le Mondial.

 

 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Play-offs 1
Play-offs 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Grêmio
Francis Amuzu

Plus de news

"Thibaut dit ça, mais regardez ce qui s'est passé avec moi..." : Axel Witsel ne veut pas annoncer sa retraite

"Thibaut dit ça, mais regardez ce qui s'est passé avec moi..." : Axel Witsel ne veut pas annoncer sa retraite

21:20
Les supporters des Diables Rouges sont prévenus : à Seattle, tout est cher, et la FIFA n'a rien à voir avec ça

Les supporters des Diables Rouges sont prévenus : à Seattle, tout est cher, et la FIFA n'a rien à voir avec ça

20:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 12/06: Still - Burgess - Gillot

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 12/06: Still - Burgess - Gillot

19:40
Doku a peut-être une chose à envier à Dodi Lukebakio : "Mais il s'améliore sur ce point aussi" Interview

Doku a peut-être une chose à envier à Dodi Lukebakio : "Mais il s'améliore sur ce point aussi"

20:20
LIVE Coupe du monde 12/6 : un international ghanéen interdit d'entrée au Canada

LIVE Coupe du monde 12/6 : un international ghanéen interdit d'entrée au Canada

20:24
"Non, je ne reviendrai pas au Standard" : Axel Witsel est très clair et s'explique

"Non, je ne reviendrai pas au Standard" : Axel Witsel est très clair et s'explique

19:55
1
"J'ai moi-même contacté Guy Roux" : voici les premiers mots de Will Still à Auxerre

"J'ai moi-même contacté Guy Roux" : voici les premiers mots de Will Still à Auxerre

19:40
1
LIVE : Witsel : "Je ne reviendrai pas au Standard"

LIVE : Witsel : "Je ne reviendrai pas au Standard"

19:12
Un (jeune) cadre des U23 de Charleroi passe professionnel et va intégrer le noyau A

Un (jeune) cadre des U23 de Charleroi passe professionnel et va intégrer le noyau A

19:15
Hallucinant : voici ce qu'il faut débourser pour une bière dans les fanzones de la Coupe du Monde !

Hallucinant : voici ce qu'il faut débourser pour une bière dans les fanzones de la Coupe du Monde !

19:00
Christian Burgess a un accord avec une équipe de Jupiler Pro League !

Christian Burgess a un accord avec une équipe de Jupiler Pro League !

18:00
1
Gardien de Bruges à 14 reprises, Dani van den Heuvel s’engage dans un autre club de Pro League

Gardien de Bruges à 14 reprises, Dani van den Heuvel s’engage dans un autre club de Pro League

17:00
Un message à la concurrence : Malines veut encore bousculer la course à l’Europe la saison prochaine

Un message à la concurrence : Malines veut encore bousculer la course à l’Europe la saison prochaine

16:30
Rudi Garcia a-t-il trouvé son Dries Mertens ? "Ca ne me plairait pas d'être toujours sur le banc, mais..." Interview

Rudi Garcia a-t-il trouvé son Dries Mertens ? "Ca ne me plairait pas d'être toujours sur le banc, mais..."

16:00
Un titulaire de la RAAL prolonge son contrat jusqu’en 2028

Un titulaire de la RAAL prolonge son contrat jusqu’en 2028

15:30
Un Anderlechtois voit grand pour son entrée en lice au Mondial : "On peut marquer l'histoire"

Un Anderlechtois voit grand pour son entrée en lice au Mondial : "On peut marquer l'histoire"

14:00
18 buts, un triplé pour la montée : le frère aîné de Matthieu Epolo se rapproche du monde professionnel

18 buts, un triplé pour la montée : le frère aîné de Matthieu Epolo se rapproche du monde professionnel

15:00
Chou blanc pour Sibierski ? Un entraîneur cité à Anderlecht négocie en Liga

Chou blanc pour Sibierski ? Un entraîneur cité à Anderlecht négocie en Liga

10:00
Officiel : autrefois lancé par Kompany à Anderlecht, il regoûtera bien à la D1A la saison prochaine

Officiel : autrefois lancé par Kompany à Anderlecht, il regoûtera bien à la D1A la saison prochaine

12:00
Dodi Lukebakio est formel : "Non, l'ambiance n'était pas mauvaise à l'Euro 2024" Interview

Dodi Lukebakio est formel : "Non, l'ambiance n'était pas mauvaise à l'Euro 2024"

13:00
Parti en train depuis la Gare du Midi : Nathan De Cat a visité les installations d'un club français

Parti en train depuis la Gare du Midi : Nathan De Cat a visité les installations d'un club français

09:00
Plus de 50 millions sur la table : l'insistance de Kompany pour un ancien de Neerpede en passe de payer

Plus de 50 millions sur la table : l'insistance de Kompany pour un ancien de Neerpede en passe de payer

11:00
Après Akpa-Chukwu et Solheid, Seraing va voir un troisième titulaire rejoindre la D1A

Après Akpa-Chukwu et Solheid, Seraing va voir un troisième titulaire rejoindre la D1A

12:30
Décision prise pour Taravel, un départ acté : le nouveau staff d'Anderlecht se dessine

Décision prise pour Taravel, un départ acté : le nouveau staff d'Anderlecht se dessine

07:30
La Juve à Sclessin, d'autres belles affiches : voici le programme des matchs amicaux de l'été en Pro League

La Juve à Sclessin, d'autres belles affiches : voici le programme des matchs amicaux de l'été en Pro League

11:30
Le suspense à l'américaine : fameux ouf de soulagement pour le Congo

Le suspense à l'américaine : fameux ouf de soulagement pour le Congo

10:30
Il n'y a pas que Maisonneuve : la RAAL officialise cinq départs pour le prix d'un

Il n'y a pas que Maisonneuve : la RAAL officialise cinq départs pour le prix d'un

09:35
"Cela répond à votre question ?" : Hugo Broos ne se démonte pas et surprend après la défaite contre le Mexique

"Cela répond à votre question ?" : Hugo Broos ne se démonte pas et surprend après la défaite contre le Mexique

08:30
Officiel : un ancien de Charleroi, du RWDM et de Virton libre après la relégation de son club

Officiel : un ancien de Charleroi, du RWDM et de Virton libre après la relégation de son club

08:00
Le guide des supporters des Diables Rouges : tout savoir sur Seattle, où se joue Belgique-Egypte

Le guide des supporters des Diables Rouges : tout savoir sur Seattle, où se joue Belgique-Egypte

06:40
Hyeon-gyu Oh supersub comme à Genk : la première équipe européenne en lice renversée !

Hyeon-gyu Oh supersub comme à Genk : la première équipe européenne en lice renversée !

07:00
"Surréaliste d'être assis à côté de Courtois dans le vestiaire" : Max Anchor raconte son expérience unique

"Surréaliste d'être assis à côté de Courtois dans le vestiaire" : Max Anchor raconte son expérience unique

06:00
LIVE : le Mexique mène, l'Afrique du Sud est à 9 Live

LIVE : le Mexique mène, l'Afrique du Sud est à 9

22:50
Courtois n'est pas Romelu Lukaku : les Diables ne sont plus sa priorité, mais il peut réussir ses adieux Avis

Courtois n'est pas Romelu Lukaku : les Diables ne sont plus sa priorité, mais il peut réussir ses adieux

05:00
2
Trois cartes rouges pour ouvrir le bal : le Mexique lance son tournoi dans la nervosité

Trois cartes rouges pour ouvrir le bal : le Mexique lance son tournoi dans la nervosité

23:07
Relégué dans le noyau B dès la reprise : un ancien du Standard dans de sales draps

Relégué dans le noyau B dès la reprise : un ancien du Standard dans de sales draps

22:40

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 10
FC Bruges FC Bruges 5-0 La Gantoise La Gantoise
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Malines KV Malines

Play-offs 2

 Journée 10
OH Louvain OH Louvain 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-offs 3

 Journée 6
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 4-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved