Anderlecht s'impatiente et met en demeure un club mauvais payeur pour environ 400.000 euros

Le montant du transfert de Francis Amuzu n'a toujours pas été payé entièrement et Anderlecht menace Grêmio de porter l'affaire devant la FIFA.

En janvier 2025, Francis Amuzu quittait Anderlecht, après dix années et 251 matchs, pour s'envoler en direction du Brésil. Grêmio, club deux fois champion national et basé à Porto Alegre, déboursait 1,2 millions d'euros pour s'attacher les services de l'ailier. Une somme qu'Anderlecht attend encore en partie un an et demi plus tard.

Et du côté de Neerpede, alors qu'il s'agit de trouver des fonds pour financer l'énième reconstruction de l'équipe, on commence à s'impatienter du retard de paiement du club brésilien. Les médias locaux indiquent que le "Tricolor" doit encore un tiers du montant du transfert, soit 400.000 euros. Le club bruxellois a donc envoyé une mise en demeure à Grêmio et menace de porter l'affaire devant la FIFA si le club brésilien ne s'acquittait pas de sa dette.

Un titre et une valeur marchande doublée au Brésil

Francis Amuzu arrive en fin de contrat du côté de Porto Alegre et sera libre comme l'air à partir du 1er janvier 2027. Depuis son arrivée, sa valeur marchande a doublé selon Transfermarkt. Estimée à 4,5 millions d'euros avant son départ de Bruxelles, elle serait désormais de 9 millions selon le site spécialisé.

En deux saisons sous les couleurs du "Tricolor", Francis Amuzu a disputé 64 duels pour 11 buts et 7 passes décisives. Il y a aussi gagné un titre: le Campeonato Gaúcho, une compétition régionale de football qui réunit les clubs de l'État du Rio Grande do Sul. Il a aussi disputé des rencontres de la Copa Sudamericana, que l'on pourrait qualifier d'équivalent sudaméricain de l'Europa League.

Privé de Mondial à cause de son club

Francis Amuzu qui a porté le maillot des Diables rouges tant chez les U19 que U21 a récemment changé de nationalité sportive pour défendre les couleurs du Ghana en vue de la Coupe du monde. Convoqué en mai par le sélectionneur Carlos Queiroz, "Ciske" n'a pas été libéré par Grêmio, ce qui l'a disqualifié de la liste finale pour le Mondial.



