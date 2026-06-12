Un (jeune) cadre des U23 de Charleroi passe professionnel et va intégrer le noyau A

Jeune défenseur central ayant fait ses preuves avec les Zebra Elites en D1 ACFF cette saison, Naël Piron signe son premier contrat professionnel au Sporting Charleroi et intégrera le noyau A la saison prochaine.

Le Sporting Charleroi croit aussi en sa (post) formation. Dans un communiqué publié ce vendredi, les Zèbres viennent d’annoncer la signature du premier contrat professionnel de Naël Piron.

"Passé par les équipes de jeunes du Beerschot et de l’Antwerp FC avant de rejoindre le Sporting de Charleroi en 2023, Naël s’est rapidement imposé comme un cadre des Zebra Elites (U23)", présente le Sporting dans son communiqué.

Avec 25 apparitions et près de 2.000 minutes de jeu cette saison en D1 ACFF, le jeune défenseur central belge de 17 ans a en effet pris de l’ampleur au troisième échelon du football belge.

Naël Piron passe professionnel à Charleroi

Charleroi a décidé de le récompenser pour "son travail, sa progression et son investissement" en lui offrant un contrat jusqu’au 30 juin 2028. "Cette signature marque une nouvelle étape importante dans son parcours et témoigne de la confiance que le Sporting place en lui."

"Dès la reprise, le jeune défenseur intégrera le noyau A afin de poursuivre son développement", ajoute le club, qui signe donc un deuxième défenseur central pour son équipe première après Noah Solheid de Seraing dans son communiqué. Reste à voir quand Naël Piron pourra obtenir ses premières minutes dans l’élite de notre football.



