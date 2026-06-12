Plus de 50 millions sur la table : l'insistance de Kompany pour un ancien de Neerpede en passe de payer

Scott Crabbé, journaliste football
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Plus de 50 millions sur la table : l'insistance de Kompany pour un ancien de Neerpede en passe de payer
Photo: © photonews

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Vincent Kompany aborde sa troisième saison à la tête du Bayern Munich. Et il devrait à nouveau bénéficier d'une belle injection de qualité.

Après ses aventures à Anderlecht et Burnley, Vincent Kompany est entré dans un autre monde en signant au Bayern Munich. Cela se remarque notamment dans les montants dépensés lors du mercato : l'été dernier, la direction s'est ainsi montrée capable de débourser 70 millions d'euros pour recruter Luis Diaz, devenu l'une des pièces maîtresses de Kompany.

Cet été encore, le noyau est appelé à être renforcé. Depuis plusieurs semaines dèjà, Vince the Prince pousse pour faire venir Ismael Saibari, un Belgo-marocain formé au Beerschot, Anderlecht, Malines et Genk, devenu le maître à jouer du PSV.

Un accord est proche : selon l'Eindhovens Dagblad, le Bayern a proposé 53 millions (48, plus 5 de bonus). Le PSV en veut un peu plus.Le club néerlandais souhaite en outre que le paiement soit effectué selon ses conditions. Les discussions sont toutefois en bonnes voies.

Kompany demande, Kompany obtient

Le Bild confirme, ajoutant que le transfert porte bel et bien la patte de Vincent Kompany. Au-delà de la fibre de Neerpede qui ne joue certainement pas en défaveur de Saibari, le profil de l'international marocain plait beaucoup à Kompany, qui a insisté auprès de sa direction, alors que le joueur ne figurait pas forcément parmi les priorités du club.


Les décideurs bavarois cherchaient davantage des ailiers et ne prévoyaient pas nécessairement d’ajouter un autre joueur au coeur du jeu, étant donné que Jamal Musiala, Serge Gnabry et Lennart Karl peuvent y évoluer. Mais Vincent Kompany a été entendu dans sa demande, preuve de la confiance existant avec sa direction. De quoi permettre à 'son' Bayern de passer encore un cap, avec cette fameuse coupe aux grandes oreilles en ligne de mire ? Ce sera l'un des grands enjeux de cette troisième saison, que la Bavière attend avec une impatience à peine dissimulée. 

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