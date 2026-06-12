Officiel : un ancien de Charleroi, du RWDM et de Virton libre après la relégation de son club

Vous souvenez-vous de Lucas Ribeiro ? L'ancien ailier de Pro League a vécu des derniers mois agités et va à nouveau changer de crèmerie cet été.

C'est via Virton que Lucas Ribeiro a débarqué en Belgique en 2019, grâce à un transfert libre en provenance de Valenciennes. Ses prestations en Challenger Pro League lui avaient valu un départ à Charleroi un an plus tard.

Rarement titulaire dans le Pays Noir, il avait été prêté au RWDM, à Mouscron et Beveren, avant d'être définitivement cédé aux Waeslandiens. Il quitte notre pays en 2023, avec tout de même 18 buts et 11 assists en D1B.

L'ailier brésilien a ensuite signé dans le club sud-africain des Mamelodi Sundowns, inscrivant 37 buts en 88 matchs, dont un solo absolument incroyable contre le Borussia Dortmund lors de la Coupe du Monde des clubs l'été dernier. Dans la foulée, Ribeiro a toutefois résilié son contrat pour revenir en Europe, du côté de Leonesa, en deuxième division espagnole.

🚨BREAKING:



Lucas Ribeiro’s solo goal against Borussia Dortmund in the Club World Cup has been nominated for the 2025 Puskás Award! 🔥 pic.twitter.com/vly7Zh1c8h — Ginga Bonito 🇧🇷 (@GingaBonitoHub) November 13, 2025

Un été bien incertain

Malheureusement, l'aventure s'est avérée moins fructueuse, tant collectivement que sur le plan individuel. Avec ses cinq buts, Ribeiro n'a pas su empêcher la relégation des siens. Il n'accompagnera toutefois pas le club en troisième division : la direction a accepté de le libérer de son contrat.





Cet été, Lucas Ribeiro sera donc libre de s'engager sans indemnité de transfert. Un retour en Belgique serait-il envisageable ? Pour l'heure, c'est le club libyen d'Al Ittihad qui est cité avec le plus d'insistance. Mais les négociations auraient été refroidies par le flou autour de la situation juridique du joueur, que certains n'estimaient pas en droit de résilier son contrat pour quitter les Mamelodi Sundowns.