Officiel : un ancien de Charleroi, du RWDM et de Virton libre après la relégation de son club

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
Officiel : un ancien de Charleroi, du RWDM et de Virton libre après la relégation de son club
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Vous souvenez-vous de Lucas Ribeiro ? L'ancien ailier de Pro League a vécu des derniers mois agités et va à nouveau changer de crèmerie cet été.

C'est via Virton que Lucas Ribeiro a débarqué en Belgique en 2019, grâce à un transfert libre en provenance de Valenciennes. Ses prestations en Challenger Pro League lui avaient valu un départ à Charleroi un an plus tard.

Rarement titulaire dans le Pays Noir, il avait été prêté au RWDM, à Mouscron et Beveren, avant d'être définitivement cédé aux Waeslandiens. Il quitte notre pays en 2023, avec tout de même 18 buts et 11 assists en D1B.

L'ailier brésilien a ensuite signé dans le club sud-africain des Mamelodi Sundowns, inscrivant 37 buts en 88 matchs, dont un solo absolument incroyable contre le Borussia Dortmund lors de la Coupe du Monde des clubs l'été dernier. Dans la foulée, Ribeiro a toutefois résilié son contrat pour revenir en Europe, du côté de Leonesa, en deuxième division espagnole.

Un été bien incertain

Malheureusement, l'aventure s'est avérée moins fructueuse, tant collectivement que sur le plan individuel. Avec ses cinq buts, Ribeiro n'a pas su empêcher la relégation des siens. Il n'accompagnera toutefois pas le club en troisième division : la direction a accepté de le libérer de son contrat.

Cet été, Lucas Ribeiro sera donc libre de s'engager sans indemnité de transfert. Un retour en Belgique serait-il envisageable ? Pour l'heure, c'est le club libyen d'Al Ittihad qui est cité avec le plus d'insistance. Mais les négociations auraient été refroidies par le flou autour de la situation juridique du joueur, que certains n'estimaient pas en droit de résilier son contrat pour quitter les Mamelodi Sundowns.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Lucas Ribeiro

Plus de news

"Cela répond à votre question ?" : Hugo Broos ne se démonte pas et surprend après la défaite contre le Mexique

"Cela répond à votre question ?" : Hugo Broos ne se démonte pas et surprend après la défaite contre le Mexique

08:30
Décision prise pour Taravel, un départ acté : le nouveau staff d'Anderlecht se dessine

Décision prise pour Taravel, un départ acté : le nouveau staff d'Anderlecht se dessine

07:30
Le guide des supporters des Diables Rouges : tout savoir sur Seattle, où se joue Belgique-Egypte

Le guide des supporters des Diables Rouges : tout savoir sur Seattle, où se joue Belgique-Egypte

06:40
Hyeon-gyu Oh supersub comme à Genk : la première équipe européenne en lice renversée !

Hyeon-gyu Oh supersub comme à Genk : la première équipe européenne en lice renversée !

07:00
"Surréaliste d'être assis à côté de Courtois dans le vestiaire" : Max Anchor raconte son expérience unique

"Surréaliste d'être assis à côté de Courtois dans le vestiaire" : Max Anchor raconte son expérience unique

06:00
LIVE : le Mexique mène, l'Afrique du Sud est à 9 Live

LIVE : le Mexique mène, l'Afrique du Sud est à 9

22:50
Courtois n'est pas Romelu Lukaku : les Diables ne sont plus sa priorité, mais il peut réussir ses adieux Avis

Courtois n'est pas Romelu Lukaku : les Diables ne sont plus sa priorité, mais il peut réussir ses adieux

05:00
1
"J'ai senti la moutarde me monter au nez" : Anthony Moris pas tendre avec un entraîneur belge

"J'ai senti la moutarde me monter au nez" : Anthony Moris pas tendre avec un entraîneur belge

22:20
Trois cartes rouges pour ouvrir le bal : le Mexique lance son tournoi dans la nervosité

Trois cartes rouges pour ouvrir le bal : le Mexique lance son tournoi dans la nervosité

23:07
Relégué dans le noyau B dès la reprise : un ancien du Standard dans de sales draps

Relégué dans le noyau B dès la reprise : un ancien du Standard dans de sales draps

22:40
Un expatrié se prépare à écrire un nouveau chapitre de sa carrière : "Je n'exclus pas un retour en Belgique"

Un expatrié se prépare à écrire un nouveau chapitre de sa carrière : "Je n'exclus pas un retour en Belgique"

22:00
Arthur Theate sur le banc contre l'Égypte ? "Il faut penser en termes de duos"

Arthur Theate sur le banc contre l'Égypte ? "Il faut penser en termes de duos"

21:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/06: Duranville - Akpa-Chukwu

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/06: Duranville - Akpa-Chukwu

20:30
LIVE Coupe du monde 11/6 : capitaine de sa sélection, un ancien de Pro League forfait pour le Mondial

LIVE Coupe du monde 11/6 : capitaine de sa sélection, un ancien de Pro League forfait pour le Mondial

21:00
Les négociations avec Dortmund dans leur phase finale : la porte de sortie de Julien Duranville se précise

Les négociations avec Dortmund dans leur phase finale : la porte de sortie de Julien Duranville se précise

20:30
Mourinho avait "déçu" Courtois lors de l'affaire Vinicius Jr : les retrouvailles seront intéressantes

Mourinho avait "déçu" Courtois lors de l'affaire Vinicius Jr : les retrouvailles seront intéressantes

20:00
Bientôt la retraite internationale pour Thibaut Courtois ? Il laisse planer le doute !

Bientôt la retraite internationale pour Thibaut Courtois ? Il laisse planer le doute !

19:01
Officiel : le meilleur buteur de Seraing file en D1A

Officiel : le meilleur buteur de Seraing file en D1A

19:20
LIVE : Thibaut Courtois s'adresse bientôt à la presse depuis Seattle

LIVE : Thibaut Courtois s'adresse bientôt à la presse depuis Seattle

18:52
Trop instable ? Sébastien Pocognoli repousse l'offre d'un club qualifié pour l'Europe

Trop instable ? Sébastien Pocognoli repousse l'offre d'un club qualifié pour l'Europe

19:00
Nouveau classement FIFA : la France grande perdante, la Belgique reste à la même position

Nouveau classement FIFA : la France grande perdante, la Belgique reste à la même position

18:30
LIVE Coupe du monde 12/6

LIVE Coupe du monde 12/6

00:00
"C'est notre principal atout" : Toby Alderweireld croit beaucoup en Jérémy Doku

"C'est notre principal atout" : Toby Alderweireld croit beaucoup en Jérémy Doku

18:00
Le Club de Bruges s'intéresse à un jeune crack suédois

Le Club de Bruges s'intéresse à un jeune crack suédois

17:30
Laurent Ciman s'interroge avant le début de la Coupe du monde : "Il y a beaucoup d'engouement ici, mais..."

Laurent Ciman s'interroge avant le début de la Coupe du monde : "Il y a beaucoup d'engouement ici, mais..."

17:00
OFFICIEL : récemment limogé de l'Antwerp, Joseph Oosting a déjà retrouvé un nouveau club

OFFICIEL : récemment limogé de l'Antwerp, Joseph Oosting a déjà retrouvé un nouveau club

16:30
Ce club de Pro League ne traîne pas et a déjà lancé sa préparation pour la saison prochaine

Ce club de Pro League ne traîne pas et a déjà lancé sa préparation pour la saison prochaine

16:00
Après une saison à l'OGC Nice, Charles Vanhoutte pourrait se lancer dans un nouveau défi à l'étranger

Après une saison à l'OGC Nice, Charles Vanhoutte pourrait se lancer dans un nouveau défi à l'étranger

14:30
Une pépite de 15 ans dit non à Lyon et à l'Ajax pour rester au Club de Bruges

Une pépite de 15 ans dit non à Lyon et à l'Ajax pour rester au Club de Bruges

14:00
Pourquoi de plus en plus de supporters estiment que la FIFA - et un homme en particulier - a vendu son âme Analyse

Pourquoi de plus en plus de supporters estiment que la FIFA - et un homme en particulier - a vendu son âme

13:30
1
OFFICIEL : le Standard va perdre l’un de ses plus grands talents, libre de tout contrat

OFFICIEL : le Standard va perdre l’un de ses plus grands talents, libre de tout contrat

13:08
16
Un remake de 2010 et une première belge : pourquoi Mexique - Afrique du Sud vaut le détour

Un remake de 2010 et une première belge : pourquoi Mexique - Afrique du Sud vaut le détour

12:30
Charleroi n'avait pas voulu s'en mêler : douze ans plus tard, la FIFA change ses règles

Charleroi n'avait pas voulu s'en mêler : douze ans plus tard, la FIFA change ses règles

12:00
C'est officiel : Keisuke Goto quitte Anderlecht pour la Bundesliga

C'est officiel : Keisuke Goto quitte Anderlecht pour la Bundesliga

11:40
OFFICIEL : Genk s'offre une des révélations de la Pro League

OFFICIEL : Genk s'offre une des révélations de la Pro League

11:13
Troisième recrue de l'été : l'Union va chercher un talent en République tchèque

Troisième recrue de l'été : l'Union va chercher un talent en République tchèque

10:48

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 10
FC Bruges FC Bruges 5-0 La Gantoise La Gantoise
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Malines KV Malines

Play-offs 2

 Journée 10
OH Louvain OH Louvain 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-offs 3

 Journée 6
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 4-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved