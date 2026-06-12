Rudi Garcia a-t-il trouvé son Dries Mertens ? "Ca ne me plairait pas d'être toujours sur le banc, mais..."

Dodi Lukebakio a beau avoir impressionné lors du stage de mars dernier, il y a de fortes chances que ce lundi contre l'Egypte, il débute sur le banc. Et s'il devenait l'arme secrète de Rudi Garcia, comme un certain Dries Mertens sous Roberto Martinez ?

Aucun joueur n'aime ça, mais Dodi Lukebakio risque bien de devoir s'y faire : avec les Diables Rouges, l'ailier du Benfica endosse souvent le rôle du joker de luxe - et il y excelle. Avec 11 titularisations pour 19 montées au jeu, Lukebakio a régulièrement fait la différence en sortant du banc, comme le lui a souligné l'un de nos confrères lors de notre interview commune.

"Vous avez fait vos devoirs et les chiffres sont là, il n'y a rien à dire", rigole Dodi Lukebakio. "C'est vrai, je m'en sors très bien depuis le banc. Mais bien sûr, mon objectif en tant que compétiteur est de toujours jouer. S'il faut passer par là pour gagner ma place, c'est avec grand plaisir".

La maturité aidant, Lukebakio a compris que c'est le collectif qui primait. "Je ne veux pas me focaliser sur moi : on aura besoin de tout le monde pour aller loin. C'est déjà un rêve de gosse qui se réalise de disputer une Coupe du Monde, mon objectif est d'aider l'équipe", relativise-t-il.

Dodi Lukebakio, le nouveau Dries Mertens?

Il faut dire qu'avec son style et ses qualités, Dodi est une réelle arme en montant au jeu dans la dernière demi-heure. "C'est gentil de votre part de le dire. J'ai longtemps attendu ma chance et maintenant, je dois confirmer", estime l'ailier. "J'espère vous régaler (sourire)".







Bien sûr, ce statut rappelle celui d'un autre n°14 supersub chez les Diables Rouges : Dries Mertens. "Dries est une légende. Ce serait évidemment bien que j'endosse le même rôle. Ca le frustrait ? Chacun a ses objectifs, sa personnalité et sa façon de gérer les choses", déclare Dodi Lukebakio.

"Certains ont du mal à l'accepter mais c'est au joueur de réagir sur le terrain de manière positive. Ca ne me plairait pas d'être tout le temps sur le banc", concède-t-il ensuite. "Mais je le répète : mon objectif, c'est d'aider. Qui plus est, Dries et moi avons le même numéro (sourire)".