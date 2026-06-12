"Non, je ne reviendrai pas au Standard" : Axel Witsel est très clair et s'explique

Florent Malice
Florent Malice depuis Seattle
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"Non, je ne reviendrai pas au Standard" : Axel Witsel est très clair et s'explique
Photo: © photonews

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Axel Witsel était présent en conférence de presse ce vendredi, et a notamment évoqué son avenir. Libre de s'engager où il le souhaite, il ne reviendra pas en Belgique.

Suite à la relégation de Gérone, Axel Witsel (37 ans) se retrouve sans club au terme de la saison 2025-2026. "J'étais en fin de contrat et au vu de la relégation, je suis libre. C'est un peu une saison à deux visages pour moi car sur le plan individuel, j'ai livré de belles prestations : c'est la raison de ma présence ici à la Coupe du Monde, et j'en suis très heureux", déclare-t-il. "Mais sur le plan collectif, la saison a été un échec".

Reste désormais à retrouver un défi, car Witsel ne veut pas raccrocher les crampons. "L'idéal sur le plan familial, ce serait de rester en Espagne. Mais je ne ferme aucune porte... sauf la Belgique. Tout sauf la Belgique", sourit-il. Un peu plus tard, Axel va bien sûr détailler cette déclaration.

Axel Witsel écarte un retour au Standard de Liège 

"Quand je parle de la Belgique, vous savez très bien ce que je veux dire. On sait très bien qu'en Belgique, c'est le Standard et rien d'autre pour moi. Et c'est pour ça que je veux être très clair directement et dire que je ne reviendrai pas", affirme Witsel, qui clame pourtant son amour du Standard.

"Le Standard est mon club, et le restera jusqu'à ma mort. Mais je ne veux pas que ça parte en polémique comme la dernière fois, donc cette fois, je suis clair", confirme-t-il. Pas de belles promesses, donc, comme en fait Romelu Lukaku avec le RSC Anderlecht.

Lire aussi… "Thibaut dit ça, mais regardez ce qui s'est passé avec moi..." : Axel Witsel ne veut pas annoncer sa retraite
"Je comprends le projet qu'a Romelu avec Anderlecht. Mais ce ne sera pas facile pour lui non plus. Un retour dans ton club, surtout quand tu y as connu le succès et des titres, ce n'est jamais facile", estime Axel Witsel. "Si tout se passe bien, ça va, mais si les choses se passent mal, c'est pour ta pomme. Toby (Alderweireld) n'avait pas la même pression à l'Antwerp car il n'y avait jamais joué". 

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