Un message à la concurrence : Malines veut encore bousculer la course à l’Europe la saison prochaine

Auteur d’une saison historique à la tête de Malines, Frédéric Vanderbiest va recevoir une augmentation salariale. Malines augmente aussi le montant de sa clause de départ, signe que le KaVé veut à nouveau se battre pour les compétitions européennes la saison prochaine.

Entraîneur assistant de Wouter Vrancken et Dennis Van Wijk dès la saison 2018-2019, Frédéric Vanderbiest a gravi les échelons à Malines malgré un court passage de dix-huit rencontres au RWDM, où il était l’entraîneur principal entre 2019 et 2020.

De retour derrière les casernes, il a épaulé Wouter Vrancken, Steven Defour et Besnik Hasi, et a pris la relève de ce dernier lorsqu’il a été limogé en mars 2025. Intérimaire d’abord, il a terminé à la troisième place des Europe Play-Offs derrière Charleroi et Westerlo, avant d’être confirmé pour la saison 2025-2026.

Une saison historique pour Malines, qui a disputé les premiers Champions Play-Offs de son histoire. Un petit regret, puisque les Malinois ont loupé le ticket pour le barrage européen d’un point, mais tout de même une magnifique saison réalisée par Fred Vanderbiest et ses hommes.

Fred Vanderbiest va recevoir une augmentation à Malines

Ayant signé un contrat à durée indéterminée, Vanderbiest ne doit pas trop s’occuper des prolongations de contrat à Malines, mais le club souhaiterait tout de même le récompenser pour la saison accomplie. De plus, le T1 s’était montré quelque peu évasif en fin de saison, répondant en interview que tout était possible, et laissant entendre qu’il espérait une reconnaissance après cette saison.

Selon les informations de nos confrères néerlandophones de Het Nieuwsblad, les deux parties concernées se sont rapprochées ces derniers jours dans le but précis d’offrir une revalorisation à Fred Vanderbiest. Le but n’est donc pas ici de prolonger son contrat, puisque celui-ci reste à durée indéterminée, mais de lui offrir une augmentation salariale et de meilleures conditions.





Un réajustement du contrat de Frédéric Vanderbiest dont pourra aussi profiter le club malinois : il faudra désormais débourser une indemnité supérieure pour recruter l’entraîneur de 48 ans, ajoute Het Nieuwsblad, sans toutefois préciser la valeur de ces augmentations. Il s’agit en tout cas du signe que Fred Vanderbiest est confirmé à Malines, qui tentera une nouvelle fois de lutter pour les places européennes la saison prochaine.

Le KaVé ne veut pas d’un one-shot

Arrivé de Beveren l’été dernier et auteur d’une très bonne saison, dans le jeu, malgré des statistiques un peu plus décevantes de deux buts et quatre passes décisives en championnat, le Namurois Mathis Servais devrait être l’un des fers de lance offensifs de Malines la saison prochaine, s’il parvient toutefois à se montrer plus décisif dans le dernier geste pour sa saison de confirmation en Jupiler Pro League.

Le médian offensif de 21 ans pourrait être l’un des seuls joueurs du noyau avec une valeur marchande élevée (4 M€ sur Transfermarkt), puisque Nacho Miras, Redouane Halhal, Myron van Brederoede, Moncef Zekri et José Marsa sont tous en train de concrétiser un transfert après leur belle saison sur le plan individuel. Cinq joueurs qui pourraient rapporter jusqu’à 20 millions d’euros à Malines, qui se retrouverait alors amputé d’une grosse partie de sa colonne vertébrale.

Directeur sportif depuis mai 2025, Tom Caluwé aura donc la lourde tâche de trouver des remplaçants à la hauteur de ces hommes, et d’épauler des joueurs comme Servais, Thérence Koudou et le capitaine Fredrik Hammar la saison prochaine. La direction malinoise ne veut pas d’un one-shot, mais va devoir montrer qu’elle est à la hauteur des habituels européens.