Un message à la concurrence : Malines veut encore bousculer la course à l’Europe la saison prochaine

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
| Commentaire
Un message à la concurrence : Malines veut encore bousculer la course à l’Europe la saison prochaine
Deviens fan de KV Malines! 1473

Auteur d’une saison historique à la tête de Malines, Frédéric Vanderbiest va recevoir une augmentation salariale. Malines augmente aussi le montant de sa clause de départ, signe que le KaVé veut à nouveau se battre pour les compétitions européennes la saison prochaine.

Entraîneur assistant de Wouter Vrancken et Dennis Van Wijk dès la saison 2018-2019, Frédéric Vanderbiest a gravi les échelons à Malines malgré un court passage de dix-huit rencontres au RWDM, où il était l’entraîneur principal entre 2019 et 2020.

De retour derrière les casernes, il a épaulé Wouter Vrancken, Steven Defour et Besnik Hasi, et a pris la relève de ce dernier lorsqu’il a été limogé en mars 2025. Intérimaire d’abord, il a terminé à la troisième place des Europe Play-Offs derrière Charleroi et Westerlo, avant d’être confirmé pour la saison 2025-2026.

Une saison historique pour Malines, qui a disputé les premiers Champions Play-Offs de son histoire. Un petit regret, puisque les Malinois ont loupé le ticket pour le barrage européen d’un point, mais tout de même une magnifique saison réalisée par Fred Vanderbiest et ses hommes.

Fred Vanderbiest va recevoir une augmentation à Malines

Ayant signé un contrat à durée indéterminée, Vanderbiest ne doit pas trop s’occuper des prolongations de contrat à Malines, mais le club souhaiterait tout de même le récompenser pour la saison accomplie. De plus, le T1 s’était montré quelque peu évasif en fin de saison, répondant en interview que tout était possible, et laissant entendre qu’il espérait une reconnaissance après cette saison.

Selon les informations de nos confrères néerlandophones de Het Nieuwsblad, les deux parties concernées se sont rapprochées ces derniers jours dans le but précis d’offrir une revalorisation à Fred Vanderbiest. Le but n’est donc pas ici de prolonger son contrat, puisque celui-ci reste à durée indéterminée, mais de lui offrir une augmentation salariale et de meilleures conditions.

Un réajustement du contrat de Frédéric Vanderbiest dont pourra aussi profiter le club malinois : il faudra désormais débourser une indemnité supérieure pour recruter l’entraîneur de 48 ans, ajoute Het Nieuwsblad, sans toutefois préciser la valeur de ces augmentations. Il s’agit en tout cas du signe que Fred Vanderbiest est confirmé à Malines, qui tentera une nouvelle fois de lutter pour les places européennes la saison prochaine.

Le KaVé ne veut pas d’un one-shot

Arrivé de Beveren l’été dernier et auteur d’une très bonne saison, dans le jeu, malgré des statistiques un peu plus décevantes de deux buts et quatre passes décisives en championnat, le Namurois Mathis Servais devrait être l’un des fers de lance offensifs de Malines la saison prochaine, s’il parvient toutefois à se montrer plus décisif dans le dernier geste pour sa saison de confirmation en Jupiler Pro League.

Le médian offensif de 21 ans pourrait être l’un des seuls joueurs du noyau avec une valeur marchande élevée (4 M€ sur Transfermarkt), puisque Nacho Miras, Redouane Halhal, Myron van Brederoede, Moncef Zekri et José Marsa sont tous en train de concrétiser un transfert après leur belle saison sur le plan individuel. Cinq joueurs qui pourraient rapporter jusqu’à 20 millions d’euros à Malines, qui se retrouverait alors amputé d’une grosse partie de sa colonne vertébrale.

Directeur sportif depuis mai 2025, Tom Caluwé aura donc la lourde tâche de trouver des remplaçants à la hauteur de ces hommes, et d’épauler des joueurs comme Servais, Thérence Koudou et le capitaine Fredrik Hammar la saison prochaine. La direction malinoise ne veut pas d’un one-shot, mais va devoir montrer qu’elle est à la hauteur des habituels européens.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Play-offs 1
Play-offs 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
KV Malines
Frederik Vanderbiest

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 12/06: Burgess - van den Heuvel

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 12/06: Burgess - van den Heuvel

18:00
Christian Burgess a un accord avec une équipe de Jupiler Pro League !

Christian Burgess a un accord avec une équipe de Jupiler Pro League !

18:00
1
Gardien de Bruges à 14 reprises, Dani van den Heuvel s’engage dans un autre club de Pro League

Gardien de Bruges à 14 reprises, Dani van den Heuvel s’engage dans un autre club de Pro League

17:00
Rudi Garcia a-t-il trouvé son Dries Mertens ? "Ca ne me plairait pas d'être toujours sur le banc, mais..." Interview

Rudi Garcia a-t-il trouvé son Dries Mertens ? "Ca ne me plairait pas d'être toujours sur le banc, mais..."

16:00
Un titulaire de la RAAL prolonge son contrat jusqu’en 2028

Un titulaire de la RAAL prolonge son contrat jusqu’en 2028

15:30
18 buts, un triplé pour la montée : le frère aîné de Matthieu Epolo se rapproche du monde professionnel

18 buts, un triplé pour la montée : le frère aîné de Matthieu Epolo se rapproche du monde professionnel

15:00
Un Anderlechtois voit grand pour son entrée en lice au Mondial : "On peut marquer l'histoire"

Un Anderlechtois voit grand pour son entrée en lice au Mondial : "On peut marquer l'histoire"

14:00
Dodi Lukebakio est formel : "Non, l'ambiance n'était pas mauvaise à l'Euro 2024" Interview

Dodi Lukebakio est formel : "Non, l'ambiance n'était pas mauvaise à l'Euro 2024"

13:00
Après Akpa-Chukwu et Solheid, Seraing va voir un troisième titulaire rejoindre la D1A

Après Akpa-Chukwu et Solheid, Seraing va voir un troisième titulaire rejoindre la D1A

12:30
Officiel : autrefois lancé par Kompany à Anderlecht, il regoûtera bien à la D1A la saison prochaine

Officiel : autrefois lancé par Kompany à Anderlecht, il regoûtera bien à la D1A la saison prochaine

12:00
La Juve à Sclessin, d'autres belles affiches : voici le programme des matchs amicaux de l'été en Pro League

La Juve à Sclessin, d'autres belles affiches : voici le programme des matchs amicaux de l'été en Pro League

11:30
Plus de 50 millions sur la table : l'insistance de Kompany pour un ancien de Neerpede en passe de payer

Plus de 50 millions sur la table : l'insistance de Kompany pour un ancien de Neerpede en passe de payer

11:00
Le suspense à l'américaine : fameux ouf de soulagement pour le Congo

Le suspense à l'américaine : fameux ouf de soulagement pour le Congo

10:30
Chou blanc pour Sibierski ? Un entraîneur cité à Anderlecht négocie en Liga

Chou blanc pour Sibierski ? Un entraîneur cité à Anderlecht négocie en Liga

10:00
Il n'y a pas que Maisonneuve : la RAAL officialise cinq départs pour le prix d'un

Il n'y a pas que Maisonneuve : la RAAL officialise cinq départs pour le prix d'un

09:35
Parti en train depuis la Gare du Midi : Nathan De Cat a visité les installations d'un club français

Parti en train depuis la Gare du Midi : Nathan De Cat a visité les installations d'un club français

09:00
"Cela répond à votre question ?" : Hugo Broos ne se démonte pas et surprend après la défaite contre le Mexique

"Cela répond à votre question ?" : Hugo Broos ne se démonte pas et surprend après la défaite contre le Mexique

08:30
Décision prise pour Taravel, un départ acté : le nouveau staff d'Anderlecht se dessine

Décision prise pour Taravel, un départ acté : le nouveau staff d'Anderlecht se dessine

07:30
Officiel : un ancien de Charleroi, du RWDM et de Virton libre après la relégation de son club

Officiel : un ancien de Charleroi, du RWDM et de Virton libre après la relégation de son club

08:00
Le guide des supporters des Diables Rouges : tout savoir sur Seattle, où se joue Belgique-Egypte

Le guide des supporters des Diables Rouges : tout savoir sur Seattle, où se joue Belgique-Egypte

06:40
Hyeon-gyu Oh supersub comme à Genk : la première équipe européenne en lice renversée !

Hyeon-gyu Oh supersub comme à Genk : la première équipe européenne en lice renversée !

07:00
"Surréaliste d'être assis à côté de Courtois dans le vestiaire" : Max Anchor raconte son expérience unique

"Surréaliste d'être assis à côté de Courtois dans le vestiaire" : Max Anchor raconte son expérience unique

06:00
LIVE : le Mexique mène, l'Afrique du Sud est à 9 Live

LIVE : le Mexique mène, l'Afrique du Sud est à 9

22:50
Courtois n'est pas Romelu Lukaku : les Diables ne sont plus sa priorité, mais il peut réussir ses adieux Avis

Courtois n'est pas Romelu Lukaku : les Diables ne sont plus sa priorité, mais il peut réussir ses adieux

05:00
2
Trois cartes rouges pour ouvrir le bal : le Mexique lance son tournoi dans la nervosité

Trois cartes rouges pour ouvrir le bal : le Mexique lance son tournoi dans la nervosité

23:07
Relégué dans le noyau B dès la reprise : un ancien du Standard dans de sales draps

Relégué dans le noyau B dès la reprise : un ancien du Standard dans de sales draps

22:40
"J'ai senti la moutarde me monter au nez" : Anthony Moris pas tendre avec un entraîneur belge

"J'ai senti la moutarde me monter au nez" : Anthony Moris pas tendre avec un entraîneur belge

22:20
1
Un expatrié se prépare à écrire un nouveau chapitre de sa carrière : "Je n'exclus pas un retour en Belgique"

Un expatrié se prépare à écrire un nouveau chapitre de sa carrière : "Je n'exclus pas un retour en Belgique"

22:00
Arthur Theate sur le banc contre l'Égypte ? "Il faut penser en termes de duos"

Arthur Theate sur le banc contre l'Égypte ? "Il faut penser en termes de duos"

21:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/06: Duranville - Akpa-Chukwu

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/06: Duranville - Akpa-Chukwu

20:30
LIVE Coupe du monde 11/6 : capitaine de sa sélection, un ancien de Pro League forfait pour le Mondial

LIVE Coupe du monde 11/6 : capitaine de sa sélection, un ancien de Pro League forfait pour le Mondial

21:00
Les négociations avec Dortmund dans leur phase finale : la porte de sortie de Julien Duranville se précise

Les négociations avec Dortmund dans leur phase finale : la porte de sortie de Julien Duranville se précise

20:30
Mourinho avait "déçu" Courtois lors de l'affaire Vinicius Jr : les retrouvailles seront intéressantes

Mourinho avait "déçu" Courtois lors de l'affaire Vinicius Jr : les retrouvailles seront intéressantes

20:00
Bientôt la retraite internationale pour Thibaut Courtois ? Il laisse planer le doute !

Bientôt la retraite internationale pour Thibaut Courtois ? Il laisse planer le doute !

19:01
Officiel : le meilleur buteur de Seraing file en D1A

Officiel : le meilleur buteur de Seraing file en D1A

19:20
LIVE : Thibaut Courtois s'adresse bientôt à la presse depuis Seattle

LIVE : Thibaut Courtois s'adresse bientôt à la presse depuis Seattle

18:52

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 10
FC Bruges FC Bruges 5-0 La Gantoise La Gantoise
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Malines KV Malines

Play-offs 2

 Journée 10
OH Louvain OH Louvain 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-offs 3

 Journée 6
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 4-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved