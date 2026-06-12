Décision prise pour Taravel, un départ acté : le nouveau staff d'Anderlecht se dessine

Scott Crabbé, journaliste football
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Décision prise pour Taravel, un départ acté : le nouveau staff d'Anderlecht se dessine
Photo: © photonews
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Le nouveau staff d'Anderlecht commence à se dessiner. Il en manque évidemment la figure centrale (le T1), mais le sort de Jérémy Taravel et des autres adjoints est désormais fixé.

Un chantier à ciel ouvert : avec un noyau appelé à être bouleversé cet été et un staff remodelé, Antoine Sibierski a beaucoup de boulot pour ses premières semaines à Anderlecht. En ce qui concerne le staff, la première interrogation concernait Jérémy Taravel.

Après la question de savoir s'il resterait T1, les doutes se sont déplacés sur sa réponse à la proposition de rester au club en redevenant adjoint. Le Français a réfléchi : selon les informations du Nieuwsblad, il sera bel et bien encore présent dans le staff la saison prochaine, dans la lignée de sa loyauté au Sporting, après avoir eu l'opportunité d'accompagner Edward Still à Watford cet hiver.

Les contours du nouveau staff anderlechtois se dessinent

Malgré son retour dans un rôle d'adjoint, Taravel aura plus de responsabilités qu'il y a un an sous Besnik Hasi. Le futur entraîneur principal n'aura plus que deux adjoints et non trois comme jusqu'à présent. Sibierski juge cela suffisant. Il a également décidé de ne pas prolonger le contrat d'Andreas Patz (amené par Taravel en mars).

Arnaud Djoum et Naïm Aarab, montés dans le staff de l'équipe première pour épauler Taravel, retourneraient quant à eux au centre de formation. Un autre adjoint débarquera donc et sera logé au même niveau hiérarchique que Taravel.


Par ailleurs, l'entraîneur des gardiens, Justin Verlinden, et le préparateur physique, Dries Bloemen, devraient rester dans le nouveau staff. La direction serait satisfaite de leur travail. Le puzzle continue à se constituer, reste désormais à y emboîter la pièce principale. Le Sporting souhaite être en mesure de présenter son nouvel entraîneur d'ici dix jours. L'heureux élu aura alors le temps de marquer sa griffe durant la préparation, avant la première grosse échéance : le deuxième tour préliminaire de l'Europa League, prévu les 23 et 30 juillet.

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