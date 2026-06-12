Officiel : autrefois lancé par Kompany à Anderlecht, il regoûtera bien à la D1A la saison prochaine

Une bonne partie du noyau arrivait en fin de contrat à Beveren. Le club a donc entamé une sorte de tournée des prolongations, qui se poursuit d'ailleurs encore aujourd'hui.

Après les prolongations de cadres comme Bruno Godeau ou Lennart Mertens, Beveren vient d'annoncer une autre extension de bail, celle de Sieben Dewaele. Le milieu défensif de 27 ans est désormais lié au cub jusqu'en juin 2028.

Le directeur sportif Bob Peeters est aux anges : "Nous sommes particulièrement heureux de pouvoir conserver un joueur aussi important que Sieben Dewaele pour une durée prolongée. Sieben est un véritable pilier de notre effectif, et cette prolongation contribue à la continuité que nous recherchons en tant que club. Son profil correspond parfaitement aux valeurs de Beveren : humilité, travail acharné et résultats. De plus, il joue un rôle important dans le vestiaire en montrant l’exemple. Nous sommes donc ravis de pouvoir garder un tel joueur parmi nous", se réjouit-il dans le communiqué officiel.

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SK Beveren heeft met Sieben Dewaele een overeenkomst bereikt over een verlengd verblijf. De West-Vlaamse middenvelder zal ook de komende twee seizoenen op de Freethiel te zien zijn.



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Titulaire indiscutable (et indiscuté) dans l'équipe qui a battu tous les records de la D1B

Une belle reconnaissance pour un joueur pourtant habitué à rester dans l'ombre, assurant un gros boulot à la relance pour faire le lien entre la défense et les joueurs offensif. Un rôle qui avait été mis en lumière par Vincent Kompany à Anderlecht. Lors de son arrivée en 2019/2020, Vince The Prince l'avait installé dans un rôle hybride entre milieu de terrain et latéral gauche, le faisant débuter à 14 reprises en première partie de saison.



Disparu de la circulation, Sieben Dewaele a ensuite été prêté à Heerenveen avant d'être définitivement cédé à Ostende en août 2021. A la faillite des Côtiers, il avait trouvé refuge à Beveren, où il s'est immédiatement imposé comme un taulier dans l'entrejeu. A 27 ans, le voilà prêt à regoûter aux joutes de première division, après trois saisons en D1B. Reste désormais à régler le dossier d'autres cadres de l'équipe, à l'image de Christian Brüls.