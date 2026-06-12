Hallucinant : voici ce qu'il faut débourser pour une bière dans les fanzones de la Coupe du Monde !

Les polémiques n'en finissent pas dans cette Coupe du Monde 2026. Depuis le coup d'envoi du tournoi, les diverses fanzones des USA, du Mexique et du Canada ont ouvert leurs portes. Et les tarifs en font bondir beaucoup...

C'est un classique : lors de chaque Coupe du Monde, la FIFA organise des "fanzones" (ou Fan festivals) au sein desquelles les supporters peuvent se rendre pour assister aux matchs sur écran géant dans une ambiance festive qui fait partie intégrante du tournoi. Problème : dans ces fanzones, les tarifs sont souvent nettement plus élevés qu'ailleurs.

Cette fois, cependant, on a la sensation que la FIFA a fait encore plus fort que d'habitude. Quelques heures après le coup d'envoi de cette Coupe du Monde 2026, de nombreux supporters ont dévoilé sur les réseaux sociaux les tarifs pratiqués dans ces fanzones... et ils sont exorbitants.

Kansas City et Los Angeles : 19 dollars la bière !

Dans la fanzone de Los Angeles (où les supporters des Diables Rouges pourraient donc se rendre en marge du match face à l'Iran), une bière de 47cl (16oz en mesures américaines) coûte ainsi... 19 dollars. C'est le tarif pour une Michelob Ultra (sponsor du tournoi) mais aussi, ironiquement... d'une Stella Artois. Environ 17 euros, donc, pour un peu moins d'une pinte de Stella.

Welcome to the LA FIFA fanfest where a beer is $19 and a water bottle is $7. And remember these are prices for watching the game ON A TELEVISION. pic.twitter.com/Apl1b9ctBe — Cerianne Robertson (@cerianneR) June 11, 2026

Mêmes tarifs à Kansas City, avec la Michelob et la Budweiser à 19 dollars. Du côté de Seattle, on connaît les prix pratiqués au Lumen Field, le stade où joueront les Diables Rouges : 18 dollars pour une bière. Les tarifs de la fanzone devraient être comparables.





Le Canada pratique des prix bien plus abordables

Ces prix exorbitants sont encore plus frappants quand on les compare à ce qui est en vigueur de l'autre côté de la frontière, au Canada. Ainsi, à Vancouver, autre ville où se rendront les Diables et leurs supporters, une bière (cette fois de 35cl environ) coûte 9 dollars canadiens, soit 5,6 euros environ. C'est déjà nettement plus honnête...

Holy smokes….prices for the FIFA World Cup fan fest in Kansas City….from $18 Busch Light to $5 for a bag of Doritos



📷by @HaroldRKuntz3 pic.twitter.com/kXd0NkVUpZ — Wu Tang is for the Children (@WUTangKids) June 10, 2026