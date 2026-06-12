Doku a peut-être une chose à envier à Dodi Lukebakio : "Mais il s'améliore sur ce point aussi"

Jeremy Doku est le meilleur ailier des Diables Rouges et l'un des meilleurs dribbleurs du monde, ça ne fait aucun doute. Mais il doit encore faire des progrès sur un plan : tirer plus souvent au but.

Dodi Lukebakio doit être bien content que Jeremy Doku ne soit pas son concurrent direct et évolue désormais sur le flanc gauche, son meilleur, avec les Diables Rouges. Car avec tout le respect qu'on a pour l'ailier de Benfica, il est évident que Doku partirait gagnant dans ce duel pour une place de titulaire. Lukebakio, d'ailleurs, essaie encore de se départir de ce qui commence à ressembler à une image de supersub en sélection.

"Jeremy, c'est notre facteur X, il est l'un des joueurs les plus importants de l'équipe. Si la pression lui pèse ? Pas du tout, il est chill", affirme Dodi Lukebakio au sujet de l'ailier de Manchester City. Mais pas question pour Dodi d'essayer d'imiter le fameux crochet de "Jerre". "Non, je suis plus âgé que lui, j'ai mes gestes à moi", rigole-t-il. "Et de toute façon, les gestes qu'il fait, il n'y a que lui qui sait les faire. On peut s'inspirer des joueurs mais il faut garder sa personnalité".

Jeremy Doku est conscient qu'il doit améliorer ses chiffres

Toutefois, lors du rassemblement de mars dernier, Lukebakio a montré une qualité qui manque encore un peu à Doku : prendre sa chance de loin et nettoyer la lucarne opposée. "Il sait le faire, il progresse bien là-dessus et a mis quelques beaux buts en Angleterre. Jeremy reste encore très jeune et a une énorme marge de progression", estime l'autre ancien d'Anderlecht.

"Mais le danger qu'il amène rend les choses plus faciles pour le reste de l'équipe. Je pense que personne ne peut défendre contre lui", souligne Lukebakio, qui affirme toutefois qu'après le match contre la Tunisie, Doku était conscient d'avoir parfois été trop altruiste. "On en a parlé, oui. Il sait, il en est conscient".

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Quoi qu'il en soit, Jeremy Doku est l'une des raisons, si pas la raison principale, pour laquelle le monde aura les yeux rivés sur la Belgique dans cette Coupe du Monde. "Son jeu est beau à voir, il a fait énormément de progrès. Jeremy travaille dur pour s'améliorer, et ça commence à venir en termes de statistiques. Je ne me fais aucun doute, il marquera beaucoup de buts à l'avenir".