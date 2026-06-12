LIVE Coupe du monde 12/6 : l'arbitre de Belgique - Egypte est connu
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Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.
LIVE : Witsel : "Je ne reviendrai pas au Standard"
Les Diables Rouges poursuivent leur préparation pour le premier match de la Coupe du Monde, face à l'Egypte. Ce vendredi, Axel Witsel et Joaquin Seys se présenteront face à la presse. (Lire la suite)
Hallucinant : voici ce qu'il faut débourser pour une bière dans les fanzones de la Coupe du Monde !
Les polémiques n'en finissent pas dans cette Coupe du Monde 2026. Depuis le coup d'envoi du tournoi, les diverses fanzones des USA, du Mexique et du Canada ont ouvert leurs portes. Et les tarifs en font bondir beaucoup... (Lire la suite)
Ramon Abatti arbitre de Belgique - Egypte
L'information a été annoncée par la FIFA ce vendredi. Ramon Abatti sera l'arbitre de Belgique - Égypte, lundi soir à Seattle. L'arbitre brésilien de 36 ans officie lors d'une Coupe du monde pour la première fois de sa carrière et fera donc ses grands débuts lors de l'entrée de nos Diables Rouges dans la compétition.
Abatti possède toutefois une certaine expérience, ayant dirigé la finale des Jeux olympiques de Paris entre l'Espagne et la France ainsi que plusieurs matchs de la Coupe du monde des clubs. Au Brésil, il avait par contre été suspendu il y a deux ans après avoir accordé des penalties controversés dans le match entre Palmeiras et Fortaleza.
Neymar, ça se complique
C'est une mauvaise nouvelle, du moins pour les supporters brésiliens, qu'apprend le média local Teledeporte : l'état physique de Neymar ne s'améliore pas vraiment. Repris par Carlo Ancelotti pour une quatrième Coupe du monde, l'ancien joueur du Barça et du PSG souffre d'une blessure qui devait normalement le tenir écarté du groupe pour le premier match contre le Maroc.
Cependant, Neymar pourrait désormais manquer les trois matchs de poule du Brésil, contre le Maroc donc, mais aussi face à l'Écosse et à Haïti. Pas vraiment des adversaires de taille pour la Seleção, mais Neymar risque d'arriver complètement hors de forme lors de la phase à élimination directe.
Rudi Garcia a-t-il trouvé son Dries Mertens ? "Ca ne me plairait pas d'être toujours sur le banc, mais..."
Dodi Lukebakio a beau avoir impressionné lors du stage de mars dernier, il y a de fortes chances que ce lundi contre l'Egypte, il débute sur le banc. Et s'il devenait l'arme secrète de Rudi Garcia, comme un certain Dries Mertens sous Roberto Martinez ? (Lire la suite)
Un Anderlechtois voit grand pour son entrée en lice au Mondial : "On peut marquer l'histoire"
Le Canada débute ce soir 'son' Mondial avec la réception de la Bosnie. Nathan Saliba est gonflé à bloc. (Lire la suite)
Dodi Lukebakio est formel : "Non, l'ambiance n'était pas mauvaise à l'Euro 2024"
Dodi Lukebakio s'est assis à la table des journalistes ce jeudi pour évoquer cette première Coupe du Monde qu'il s'apprête à disputer. Il est également revenu sur l'Euro 2024, et affirme que l'ambiance n'y était pas mauvaise. (Lire la suite)
Le suspense à l'américaine : fameux ouf de soulagement pour le Congo
La République Démocratique du Congo nourrit de grands espoirs quant à cette Coupe du Monde. Les Léopards en ont franchi le premier obstacle...atterrir sur le sol américain. (Lire la suite)
Hyeon-gyu Oh supersub comme à Genk : la première équipe européenne en lice renversée !
Quelques heures après le match d'ouverture entre le Mexique et l'Afrique du Sud, la Corée du Sud et la République Tchèque se retrouvaient pour la deuxième rencontre de ce Mondial. La première équipe européenne à entrer en lice a été battue. (Lire la suite)
Le guide des supporters des Diables Rouges : tout savoir sur Seattle, où se joue Belgique-Egypte
Le jour J approche : dans 4 jours, les Diables Rouges entament leur Coupe du Monde 2026 et affrontent l'Egypte à Seattle. C'est aussi dans cette ville de la côte Ouest que la Belgique a son camp de base et passera le plus de temps. Voici le guide de Seattle à destination des supporters ! (Lire la suite)
"Surréaliste d'être assis à côté de Courtois dans le vestiaire" : Max Anchor raconte son expérience unique
C'était l'invité surprise à l'entraînement des Diables Rouges cette semaine. Max Anchor, jeune gardien des Seattle Sounders, a fait office de quatrième gardien, aux côtés d'un Thibaut Courtois qui fait bien sûr partie de ses références. (Lire la suite)
Courtois n'est pas Romelu Lukaku : les Diables ne sont plus sa priorité, mais il peut réussir ses adieux
Thibaut Courtois a laissé planer le doute en conférence de presse concernant son avenir chez les Diables Rouges. En réalité, le doute n'est plus vraiment permis : la Coupe du Monde 2026 sera son dernier grand tournoi avec la sélection. (Lire la suite)
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