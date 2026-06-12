Gardien de Bruges à 14 reprises, Dani van den Heuvel s’engage dans un autre club de Pro League

Troisième gardien du Club de Bruges en début de saison, Dani van den Heuvel a finalement disputé quatorze matchs pour les Blauw & Zwart après les blessures de Simon Mignolet et Nordin Jackers. Le Néerlandais de 23 ans profite de cette belle vitrine et s’engage à Louvain, où il devrait être numéro 1.

Dani van den Heuvel lui-même n’aurait jamais parié sur un tel scénario cette saison. Troisième gardien lors de la préparation derrière Simon Mignolet et Nordin Jackers, le Néerlandais de 23 ans, passé par ADO Den Haag, l'Ajax Amsterdam et Leeds avant de poser ses valises en Venise du Nord à l'été 2024, a finalement disputé quatorze matchs officiels avec l’équipe première.

À domicile contre Arsenal, l’ancien international espoir néerlandais a pu réaliser ses grands débuts en Ligue des Champions, et les quatre matchs qu’il a disputés durant les Champions Play-Offs (trois victoires, deux clean-sheets) l’ont mis en vitrine pour un transfert cet été.

En phase classique, il avait remplacé Mignolet à la mi-temps d'un match contre l'Antwerp en novembre, avant de connaître cinq titularisations consécutives... et de se blesser à son tour après 19 minutes face à la RAAL.

Dani van den Heuvel signe à Louvain pour être titulaire

Car malgré sa bonne partie de saison, Dani van den Heuvel n’allait pas être le gardien titulaire du Club de Bruges la saison prochaine. Ambitieux sur la scène européenne, les Blauw & Zwart veulent un portier à leur hauteur, parmi les 25 à 30 meilleurs mondiaux, tandis que Nordin Jackers pourrait à nouveau jouer le rôle de doublure.

Sous contrat jusqu’au 30 juin 2026, Dani van den Heuvel n’a donc pas prolongé au Club de Bruges et se présentait sur le marché des transferts en tant qu’agent libre. Une occasion qu’a saisie Louvain pour rapidement boucler l’opération.





L’information a été officialisée par les Louvanistes ce vendredi : Dani van den Heuvel signe un contrat de trois ans à Den Dreef. Il devrait y être le portier titulaire, Tobe Leysen étant pressenti sur le départ.