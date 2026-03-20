Après les dégâts dans les bus De Lijn, le FC Bruges doit trouver une autre alternative pour la Coupe d'Europe

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De Lijn ne mettra plus ses bus à disposition des supporters visiteurs lors des rencontres européennes du Club de Bruges. Cette saison, des dégâts importants ont été causés par les supporters du FC Barcelone et de l'Atlético de Madrid, notamment.

À compter de la saison prochaine, De Lijn n'assurera plus le transport en bus des supporters visiteurs lors des matchs européens du Club de Bruges au Jan Breydelstadion. Une décision qui fait suite à une série d'incidents au cours desquels des bus ont été endommagés par des supporters du FC Barcelone et de l'Atlético de Madrid, notamment.

La ministre flamande de la mobilité, Annick De Ridder (N-VA), avait déjà annoncé la semaine dernière la fin de la gratuité du transport pour les visiteurs. L'objectif principal est de prévenir les dommages et les problèmes de sécurité, suite à l'immobilisation de plusieurs bus pendant les matchs européens.

Lors d'une réunion entre le Club de Bruges, le conseil communal et la police de Bruges, De Lijn a officiellement confirmé sa décision ce jeudi. Le bourgmestre Dirk De Fauw (CD&V) a déclaré comprendre la position de l'entreprise de transports.

Plus de bus pour les supporters visiteurs à Bruges en Coupe d'Europe

"La Flandre-Occidentale ne dispose que de treize bus articulés. Si cinq d'entre eux sont endommagés, comme ce fut le cas lors de la réception de l'Atlético de Madrid, cela a un impact majeur sur le service régulier", a déclaré le bourgmestre De Fauw dans les colonnes de Het Nieuwsblad.

Selon lui, il appartient désormais au Club de Bruges de trouver une solution alternative. Il suggère que le club pourrait éventuellement faire appel à des sous-traitants de De Lijn pour remplacer les vieux bus diesel par des véhicules électriques, afin de transporter les supporters.

Dirk De Fauw ne considère pas la "fan walk" du centre-ville vers le stade comme une bonne solution. Selon lui, cette option nécessiterait d'importantes perturbations de la circulation, un renforcement des effectifs policiers et augmenterait les risques de dégradation sur le chemin vers le stade.

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