Ce vendredi, un dernier grand test pour Kevin De Bruyne avant de retrouver les Diables Rouges

Ce vendredi, un dernier grand test pour Kevin De Bruyne avant de retrouver les Diables Rouges

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Après deux montées au jeu successives, Kevin De Bruyne pourrait retrouver une place de titulaire au Napoli, ce vendredi soir, juste avant le rassemblement des Diables Rouges.

Remis de sa déchirure aux ischio-jambiers, Kevin De Bruyne est monté au jeu lors des deux premiers matchs du mois de mars du Napoli, contre le Torino et Lecce.

Onze minutes d'abord, face au club de Turin, puis 45 très bonnes minutes contre Lecce dans une rencontre où il s'est montré décisif, notamment sur corner. Revenu en très bonne forme physique dans la botte italienne, le Diable Rouge est de plus en plus proche d'un retour dans le onze de base.

Un retour qui pourrait se matérialiser dès ce vendredi lors du déplacement des Napolitains à Cagliari. L'ancien joueur de Manchester City est en effet annoncé comme titulaire par l'ensemble de la presse italienne.

Kevin De Bruyne de retour dans la peau d'un titulaire au Napoli, ce vendredi ?

Une titularisation qui tomberait à point nommé pour le médian offensif de 34 ans, qui rejoindra la sélection des Diables Rouges dans la foulée pour le mini-stage de fin mars aux États-Unis et pour les deux matchs amicaux face aux USA et au Mexique.


Rudi Garcia pourra donc bien compter sur lui pour ce qui sonne déjà comme une répétition générale avant le Mondial nord-américain. Une bonne nouvelle, pour autant que De Bruyne n'en fasse pas trop, trop vite, et ne soit pas victime d'une rechute.

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