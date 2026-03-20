Il est bien de retour : De Bruyne débute et Naples s'impose à Cagliari

Tout Naples, mais aussi toute la Belgique, attendait ça avec impatience : Kevin De Bruyne était titulaire ce vendredi au coup d'envoi de Cagliari-Napoli. Il a même disputé l'intégralité de la rencontre !

Sa dernière titularisation avec Naples datait du 25 octobre dernier, et Kevin De Bruyne avait alors dû céder sa place après 37 minutes, non sans avoir eu le temps d'inscrire son 4e but de la saison en Serie A. Souffrant d'une assez grave lésion musculaire, KDB a ensuite pris son temps pour revenir.

Au début du mois de mars, De Bruyne faisait son retour : 11 minutes de jeu d'abord, face au Torino. La prochaine étape : le meneur de jeu du Napoli disputait une mi-temps entière en montant à la pause face à Lecce.

De Bruyne a disputé l'intégralité du match

Ce vendredi, c'était un ultime test avant de rejoindre la sélection nationale : à Cagliari, Kevin De Bruyne était titulaire. Bonne nouvelle pour lui : Naples se mettait dans un fauteuil après deux minutes de jeu seulement via Scott McTominay (0-1).

C'est peut-être ce qui permettra à Kevin De Bruyne de disputer l'intégralité de la rencontre du Napoli. Sans être décisif, le Diable Rouge disputera un match intéressant mais l'important était ailleurs : prouver qu'il était assez fit pour enchaîner et rejoindre la sélection pour le long voyage aux USA.



Le score ne bougera pas et le Napoli s'impose donc 0-1 à Cagliari, reprenant temporairement la deuxième place au classement en Serie A. Les Partenopei ont 6 points de retard sur l'Inter Milan, qui va à la Fiorentina ce week-end.