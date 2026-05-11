Encore une inquiétude ? Kevin De Bruyne absent ce lundi avec le Napoli

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Encore une inquiétude ? Kevin De Bruyne absent ce lundi avec le Napoli

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Les mauvaises nouvelles se multiplient pour les Diables Rouges ce lundi. Après Zeno Debast, c'est au tour de Kevin De Bruyne de manquer à l'appel pour le match de son équipe.

Florent Malice

Quelques points de suture mais rien de grave pour De Bruyne

Het Laatste Nieuws a obtenu plus de détails sur la situation : Kevin De Bruyne aurait subi un choc avec son capitaine, Giovanni Di Lorenzo, à l'entraînement. Il aurait dû se faire poser quatre points de suture. Le Belge aurait probablement pu jouer le match contre Bologne, mais le Napoli a préféré ne prendre aucun risque et ne pas l'aligner. Il n'y a donc aucun risque d'absence prolongée pour Kevin De Bruyne, dont la participation à la Coupe du Monde n'est pas remise en question. Un soulagement pour Rudi Garcia et les Diables Rouges. 

Rudi Garcia doit croiser les doigts et tout ce qu'il peut à l'heure actuelle pour que la liste de blessures ne s'allonge pas d'ici à la Coupe du Monde.

Après qu'on ait appris, ce lundi, la blessure de Zeno Debast, qui peut signifier un forfait du défenseur du Sporting Portugal, c'est désormais Kevin De Bruyne qui manque à l'appel avec Naples.

Alors que le Napoli reçoit ce lundi Bologne au Stade Diego Armando Maradona, pas trace en effet de KDB dans le groupe des Partenopei. Cependant, a priori, rien d'inquiétant pour le Belge : il aurait simplement été touché à l'arcade sourcilière lors du dernier entraînement.

Romelu Lukaku non plus n'est pas là 

Moins surprenant : Romelu Lukaku non plus n'est pas présent pour ce dernier match de la saison en Serie A. Cela signifie que depuis sa rechute fin mars quand il est revenu en Belgique, Lukaku n'aura pas disputé une seule minute, et est resté bloqué à 5 bouts de match en Serie A cette saison. 

De Bruyne comme Lukaku devraient toutefois bien être présents ce vendredi dans la liste de Rudi Garcia. Le staff médical de la fédération est persuadé de pouvoir amener Romelu à son meilleur niveau dans les semaines précédant le Mondial, quitte à ce que le buteur du Napoli ne soit pas 100% prêt pour le début du tournoi. 

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