Un binational méconnu s'éloigne de la Belgique : il est appelé par le Portugal

Connaissez-vous Noah Saviolo ? Formé à Anderlecht jusqu'en 2021, il pouvait être appelé par la Belgique et le Portugal.

Né en Belgique et formé à Anderlecht jusqu'à la catégorie U18, Noah Saviolo (22 ans) a ensuite rejoint le LOSC avant de percer en équipe A avec le Vitoria Guimaraes. Révélé sur le tard, il vit sa première saison en équipe A, en D1 portugaise.

Récemment, Saviolo a même été élu Jeune du mois de décembre en Liga portugaise. Il a disputé 28 matchs toutes compétitions confondues cette saison avec Guimaraes pour 8 passes décisives.

Des prestations qui l'ont placé dans le viseur de la fédération portugaise. Noah Saviolo était international belge en U15, avant de disparaître des radars en raison d'une carrière qui a mis plus longtemps que prévu à décoller.

Noah Saviolo appelé par les U21 portugais

Alors qu'il peut donc toujours défendre les couleurs belges, l'ailier gauche du Vitoria Guimaraes vient d'être appelé par les U21 portugais. Une belle reconnaissance, qui le rapproche de la Seleçao de Roberto Martinez.



Sauf surprise, Noah Saviolo ne devrait donc pas représenter la Belgique au plus haut niveau. Il faut cependant reconnaître qu'à son poste, les besoins des Diables Rouges sont réduits ; son nom n'a d'ailleurs jamais été évoqué par Vincent Mannaert ou Rudi Garcia.