La Gantoise en a bien besoin : un attaquant déjà à l'essai pour la saison prochaine

La Gantoise vit une nouvelle saison fort décevante et risque de finir sans ticket européen. Le front de l'attaque, surtout, a besoin de renforts.

Dans cette optique, la presse sud-africaine affirme qu'un attaquant serait d'ores et déjà en test du côté de la Planet Group Arena.

Il s'agirait d'Angus Moss (18 ans), avant-centre prometteur de Mamelodi Sundown. Moss a rejoint les Sundowns après s'être révélé chez les Cape Town Spurs, où il a d'abord évolué comme défenseur avant d'être repositionné en pointe en Motsepe Foundation Championship.

Un géant sud-africain vers La Gantoise ?

Ce joueur imposant, qui mesure plus de 1,90 m (1m97 selon Transfermarkt) et qui a fait ses débuts en équipe première à 16 ans, était annoncé comme un grand talent. La relégation des Spurs l'a poussé à partir libre vers Mamelodi.

Mais avant même d'avoir percé là-bas, Moss pourrait donc déjà réaliser un transfert surprise à l'étranger. Le joueur se trouve actuellement en Belgique pour une période de test.



C'est en tout cas ce qu'affirme le média sud-africain Idiski Times. L'idée serait que Moss intègre le noyau U23 de La Gantoise, qui évolue en Challenger Pro League, avant de faire ses preuves pour l'équipe A. Au vu du manque d'idées offensives des Buffalos, il y a clairement une place à prendre...