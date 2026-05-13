🎥 Une hallucinante boulette prive Cristiano Ronaldo de son premier trophée en Arabie Saoudite

Scène absolument folle lors du match potentiellement décisif entre Al Nassr et Al Hilal : alors qu'il reste cinq secondes à jouer, Bento, gardien de but d'Al Nassr, va offrir un but à l'adversaire d'une terrible boulette.

Cristiano Ronaldo devra attendre un peu avant de soulever son premier trophée en Arabie Saoudite. Ce mardi, son équipe d'Al Nassr était pourtant en route pour triompher du rival Al Hilal, et être sacrée championne d'Arabie Saoudite... jusqu'à la 90e+8 (!) et une grossière erreur de son gardien de but.

Bento (26 ans), le portier international brésilien d'Al Nassr, qui pourrait défendre les cages de la Seleçao à la Coupe du Monde, a en effet offert au monde une boulette d'anthologie. Sur une longue touche depuis le côté droit qui lui arrivait directement dans les bras, le Brésilien a... envoyé le ballon dans ses propres filets.

QU’EST-CE QUE JE VIENS DE VOIR ? 💀



Al Nassr et Cristiano Ronaldo étaient à 10 secondes de remporter la SPL… FLOP 😨



90+8’ | Al Nassr 1 - 1 Al Hilal https://t.co/MA5Ltyl5Jf pic.twitter.com/wlp1BSWCKE — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) May 12, 2026

Cette erreur permet à Al Hilal de faire 1-1 et donc de laisser du suspens en tête du classement saoudien. Actuellement, Al Nassr est leader de la SPL avec 5 points d'avance sur son grand rival. Mais Al Nassr a encore un match à jouer, et Al Hilal en a encore deux. Si Al Nassr se loupe lors de son dernier match, le titre peut donc échapper à Cristiano Ronaldo et ses équipiers.

Cristiano Ronaldo n'en croit pas ses yeux

Le quintuple Ballon d'Or avait été remplacé plus tôt dans le match et a donc assisté à cette scène folle depuis le banc. Il était visiblement consterné, ce qui a fait réagir les réseaux. Car CR7 n'a... toujours pas remporté le moindre titre depuis sa signature en Arabie Saoudite. Cette saison, il présente des statistiques folles pour ses 40 ans avec 26 buts en 29 matchs, et pourrait enfin briser le signe indien.





Pire encore : depuis son arrivée en 2023, Cristiano Ronaldo n'a jamais battu Al Hilal avec Al Nassr, une véritable malédiction qui va se poursuivre une saison de plus - pour peu que la légende portugaise continue sa carrière là-bas.