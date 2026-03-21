Bonne nouvelle pour le RFC Liège : la KAS Eupen tenue en échec par Seraing

La KAS Eupen et le RFC Seraing se sont quittés sur un score de parité ce vendredi soir en Challenger Pro League. Une bonne nouvelle pour le RFC Liège !

En cas de succès, les Pandas avaient l’occasion de dépasser les Sang et Marine au classement. Les deux équipes sont en lutte pour le top 6, synonyme de playoffs pour la montée. Septième avant la rencontre, la KAS Eupen pouvait passer devant le RFC Liège, sixième, puisque seulement deux points séparaient les deux formations.

Les hommes de Bruno Pinheiro ne sont toutefois pas parvenus à s’imposer et ont dû se contenter d’un petit point, après un partage sur un score nul et vierge (0-0) au Stade du Kehrweg. Les Eupenois peuvent même s'estimer heureux ayant été dominés dans l'ensemble par une équipe sérésienne actuellement en pleine confiance. Le nouvel entraîneur Arnauld Mercier a véritablement transformé l'équipe, qui revit ces dernières semaines et qui est de plus en plus proche d'assurer son maintien.

La KAS Eupen revient donc à un point du RFC Liège, qui se déplacera à Beveren ce samedi soir. Face à une équipe encore invaincue cette saison en championnat, et déjà championne, la tâche s'annonce compliquée pour les Sang et Marine. Côté sérésien, ce succès leur permet d'avoir quatre points d'avance sur les Francs Borains, première équipe reléguable.

Ils recevront quant à eux le KV Courtrai, deuxième du championnat. Autant vous dire que ça sent assez bon le maintien pour Seraing, même si rien n'est encore joué, surtout si le club borain crée la surprise contre les Kerels.

Les autres matchs de la soirée



En ce qui concerne les autres rencontres de la soirée, l'Olympic Charleroi s'est une nouvelle fois incliné face au Jong Genk (1-2). Le Beerschot n'a de ce côté fait qu'une bouchée du Patro Eisden (0-4). Une bonne nouvelle également pour le RFC Liège, le Patro Eisden étant un candidat au top six et actuellement à quatre unités des Liégeois avec deux rencontres de plus.