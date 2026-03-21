Bonne nouvelle pour le RFC Liège : la KAS Eupen tenue en échec par Seraing

Bonne nouvelle pour le RFC Liège : la KAS Eupen tenue en échec par Seraing
Photo: Nicolas Darimont

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

La KAS Eupen et le RFC Seraing se sont quittés sur un score de parité ce vendredi soir en Challenger Pro League. Une bonne nouvelle pour le RFC Liège !

En cas de succès, les Pandas avaient l’occasion de dépasser les Sang et Marine au classement. Les deux équipes sont en lutte pour le top 6, synonyme de playoffs pour la montée. Septième avant la rencontre, la KAS Eupen pouvait passer devant le RFC Liège, sixième, puisque seulement deux points séparaient les deux formations.

Les hommes de Bruno Pinheiro ne sont toutefois pas parvenus à s’imposer et ont dû se contenter d’un petit point, après un partage sur un score nul et vierge (0-0) au Stade du Kehrweg. Les Eupenois peuvent même s'estimer heureux ayant été dominés dans l'ensemble par une équipe sérésienne actuellement en pleine confiance. Le nouvel entraîneur Arnauld Mercier a véritablement transformé l'équipe, qui revit ces dernières semaines et qui est de plus en plus proche d'assurer son maintien.

La KAS Eupen revient donc à un point du RFC Liège, qui se déplacera à Beveren ce samedi soir. Face à une équipe encore invaincue cette saison en championnat, et déjà championne, la tâche s'annonce compliquée pour les Sang et Marine. Côté sérésien, ce succès leur permet d'avoir quatre points d'avance sur les Francs Borains, première équipe reléguable. 

Ils recevront quant à eux le KV Courtrai, deuxième du championnat. Autant vous dire que ça sent assez bon le maintien pour Seraing, même si rien n'est encore joué, surtout si le club borain crée la surprise contre les Kerels. 

Les autres matchs de la soirée


En ce qui concerne les autres rencontres de la soirée, l'Olympic Charleroi s'est une nouvelle fois incliné face au Jong Genk (1-2). Le Beerschot n'a de ce côté fait qu'une bouchée du Patro Eisden (0-4). Une bonne nouvelle également pour le RFC Liège, le Patro Eisden étant un candidat au top six et actuellement à quatre unités des Liégeois avec deux rencontres de plus.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis SK Beveren - FC Liège en live sur Walfoot.be à partir de 20:00.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Liège
SK Beveren

Plus de news

"Ça ne l'affectera pas" : Sébastien Pocognoli s'exprime sur l'absence de Wout Faes dans la liste des Diables

"Ça ne l'affectera pas" : Sébastien Pocognoli s'exprime sur l'absence de Wout Faes dans la liste des Diables

10:30
"Qui aurait cru ça en début de saison ?" : le RFC Seraing se rapproche du maintien

"Qui aurait cru ça en début de saison ?" : le RFC Seraing se rapproche du maintien

10:00
Jérémy Taravel réagit à l'absence de Thorgan Hazard dans la liste de la Belgique

Jérémy Taravel réagit à l'absence de Thorgan Hazard dans la liste de la Belgique

09:00
"On ne peut rien y faire" : Vincent Kompany espère ne pas revivre le même scénario...

"On ne peut rien y faire" : Vincent Kompany espère ne pas revivre le même scénario...

08:30
"Je l'ai trouvé en forme" : Antonio Conte satisfait du retour de Kevin De Bruyne comme titulaire

"Je l'ai trouvé en forme" : Antonio Conte satisfait du retour de Kevin De Bruyne comme titulaire

08:00
Vincent Kompany annonce une nouvelle rassurante : "Ce ne devrait pas être un problème"

Vincent Kompany annonce une nouvelle rassurante : "Ce ne devrait pas être un problème"

07:40
Amadou Onana ne tarit pas d'éloges sur Romelu Lukaku : "C'est un mec à qui on ne donne pas assez de fleurs"

Amadou Onana ne tarit pas d'éloges sur Romelu Lukaku : "C'est un mec à qui on ne donne pas assez de fleurs"

07:23
"Tout le monde s'en fiche" : Ivan Leko est très clair avant la fin de la phase classique

"Tout le monde s'en fiche" : Ivan Leko est très clair avant la fin de la phase classique

07:00
"Un honneur pour Neerpede" : Jérémy Taravel évoque la sélection de Nathan De Cat

"Un honneur pour Neerpede" : Jérémy Taravel évoque la sélection de Nathan De Cat

06:40
Il est enfin Diable Rouge : "Il brille, c'est le moment de le voir"

Il est enfin Diable Rouge : "Il brille, c'est le moment de le voir"

23:05
Allemagne, Espagne ? Non : Dennis Ayensa appelé pour la première fois... par un futur adversaire des Diables

Allemagne, Espagne ? Non : Dennis Ayensa appelé pour la première fois... par un futur adversaire des Diables

22:30
1
OHL espère encore toucher le jackpot avec un joueur l'été prochain

OHL espère encore toucher le jackpot avec un joueur l'été prochain

22:00
Quel n°1 en l'absence de Thibaut Courtois ? Garcia répond et explique pourquoi il n'a pris que trois gardiens

Quel n°1 en l'absence de Thibaut Courtois ? Garcia répond et explique pourquoi il n'a pris que trois gardiens

21:40
Retraité depuis 2025, Lior Refaelov relève un nouveau défi hors des terrains

Retraité depuis 2025, Lior Refaelov relève un nouveau défi hors des terrains

21:20
Rudi Garcia n'a pas mâché ses mots concernant un absent : "Plus souvent à l'infirmerie..."

Rudi Garcia n'a pas mâché ses mots concernant un absent : "Plus souvent à l'infirmerie..."

21:00
Il est bien de retour : De Bruyne débute et Naples s'impose à Cagliari

Il est bien de retour : De Bruyne débute et Naples s'impose à Cagliari

20:30
La sanction alternative insolite infligée à l'ex-Rouche Jean-Luc Dompé par son club

La sanction alternative insolite infligée à l'ex-Rouche Jean-Luc Dompé par son club

20:00
Un revenant à Anderlecht ? "S'il s'entraîne avec nous, c'est qu'il peut jouer"

Un revenant à Anderlecht ? "S'il s'entraîne avec nous, c'est qu'il peut jouer"

19:30
L'Italie veut éviter le ridicule : voici les 28 joueurs qui doivent qualifier la Squadra pour le Mondial

L'Italie veut éviter le ridicule : voici les 28 joueurs qui doivent qualifier la Squadra pour le Mondial

19:00
Thorgan Hazard n'est pas de retour en sélection : "Rien à voir avec son interview"

Thorgan Hazard n'est pas de retour en sélection : "Rien à voir avec son interview"

18:30
1
"Ce match vaut 1,5 point, mais c'est déjà ça" : au Standard, Vincent Euvrard garde sa ligne de conduite Interview

"Ce match vaut 1,5 point, mais c'est déjà ça" : au Standard, Vincent Euvrard garde sa ligne de conduite

18:00
5
Pas de Diable Rouge chez les leaders du championnat : logique ou pas ?

Pas de Diable Rouge chez les leaders du championnat : logique ou pas ?

17:30
Un binational méconnu s'éloigne de la Belgique : il est appelé par le Portugal

Un binational méconnu s'éloigne de la Belgique : il est appelé par le Portugal

17:00
1
"T'as l'âge pour aller aux USA sans tes parents ?" : quand Nathan De Cat apprend sa sélection

"T'as l'âge pour aller aux USA sans tes parents ?" : quand Nathan De Cat apprend sa sélection

16:30
1
Matthieu Epolo de retour dans les buts, et le reste du point infirmerie du Standard avant Westerlo Interview

Matthieu Epolo de retour dans les buts, et le reste du point infirmerie du Standard avant Westerlo

15:40
Plus d'espoir pour ce binational ? "À ce que je sache, il n'est pas sélectionnable"

Plus d'espoir pour ce binational ? "À ce que je sache, il n'est pas sélectionnable"

16:00
2
De bonnes nouvelles (aussi pour Rudi Garcia) concernant Hans Vanaken

De bonnes nouvelles (aussi pour Rudi Garcia) concernant Hans Vanaken

15:20
Lucas Stassin, en Ligue 2 et avec les Diables : "Wout Faes était en D2 mais ne jouait pas..."

Lucas Stassin, en Ligue 2 et avec les Diables : "Wout Faes était en D2 mais ne jouait pas..."

15:00
Un parcours à la Brian Riemer ? Voici le nouveau coach du Cercle de Bruges

Un parcours à la Brian Riemer ? Voici le nouveau coach du Cercle de Bruges

14:40
Une vraie légende : l'ancien du Standard Dante sera mis à l'honneur ce week-end par son club

Une vraie légende : l'ancien du Standard Dante sera mis à l'honneur ce week-end par son club

14:20
Nathan De Cat est bel et bien Diable Rouge : Rudi Garcia explique sa sélection

Nathan De Cat est bel et bien Diable Rouge : Rudi Garcia explique sa sélection

14:00
3
De belles retrouvailles : un ex-Rouche rappelé avec le Mexique, il rêve d'une... 6e Coupe du Monde

De belles retrouvailles : un ex-Rouche rappelé avec le Mexique, il rêve d'une... 6e Coupe du Monde

13:40
Plusieurs nouvelles têtes : voici les 28 Diables Rouges appelés par Rudi Garcia !

Plusieurs nouvelles têtes : voici les 28 Diables Rouges appelés par Rudi Garcia !

13:10
1
Ce vendredi, un dernier grand test pour Kevin De Bruyne avant de retrouver les Diables Rouges

Ce vendredi, un dernier grand test pour Kevin De Bruyne avant de retrouver les Diables Rouges

13:00
Un titre, mais du pain sur la planche : pourquoi Beveren pourrait devoir reconstruire tout son effectif

Un titre, mais du pain sur la planche : pourquoi Beveren pourrait devoir reconstruire tout son effectif

20/03
Après les dégâts dans les bus De Lijn, le FC Bruges doit trouver une autre alternative pour la Coupe d'Europe

Après les dégâts dans les bus De Lijn, le FC Bruges doit trouver une autre alternative pour la Coupe d'Europe

12:30

Plus de news

Les plus populaires

Division 2

 Journée 31
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 0-4 Beerschot Beerschot
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 1-2 Jong Genk Jong Genk
Eupen Eupen 0-0 RFC Seraing RFC Seraing
Francs Borains Francs Borains 16:00 KV Courtrai KV Courtrai
La Gantoise La Gantoise 16:00 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
KSC Lokeren KSC Lokeren 20:00 RSCA Futures RSCA Futures
SK Beveren SK Beveren 20:00 FC Liège FC Liège
RWDM Brussels RWDM Brussels 20:00 Lierse SK Lierse SK
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved